INPS paga l’assegno unico a luglio 2022, ma è già scoppiato il caos sulle date di erogazione: quando arriva il bonus e chi potrà ricevere gli arretrati dal mese di marzo? Di nuovo, come di consueto, mille date diverse per le erogazioni sulla base dell’ordine di presentazione della domanda.

Non sempre, purtroppo, i pagamenti sono arrivati correttamente (ed entro i tempi stabiliti) ai beneficiari: la tua famiglia ha ricevuto l’assegno unico a luglio 2022? E gli arretrati sono stati pagati? Se hai ancora delle mensilità in sospeso, potresti non conoscere le ultime novità dell’INPS.

Facciamo il punto sul calendario con le date di pagamenti INPS dell’assegno unico a luglio 2022, compresi gli arretrati da marzo e le domande respinte. Quando arrivano i soldi?

INPS paga l’assegno unico di luglio 2022: caos sulle date

Impossibile rimanere tranquilli: INPS paga l’assegno unico di luglio 2022, ma con date diverse e senza rispettare un calendario preciso. Nonostante fosse stata fissata una data per la partenza delle erogazioni dei bonus famiglia, ad oggi i nuclei familiari che hanno presentato tempestivamente la richiesta dell’assegno per i figli sono ancora in attesa non di una, bensì di diverse mensilità. Cosa sta succedendo?

Scoppia ancora il caos sui pagamenti INPS dell’assegno unico: quando arriva a luglio 2022? Tantissime date diverse per le erogazioni della mensilità corrente.

I primi a riceverla – scanso a equivoci – dovrebbero essere le famiglie che hanno presentato la domanda sin dai mesi di gennaio e febbraio. Successivamente, anche coloro che hanno richiesto l’assegno unico da marzo potranno ricevere i soldi.

Diversa la questione degli arretrati sull’assegno unico, che spettano soltanto a tutte le famiglie che hanno presentato la domanda entro il 30 giugno 2022. Anche qui, scoppia il caos: perché il pagamento non è ancora arrivato, come previsto dal calendario?

Facciamo il punto sulle date di pagamento dell’assegno unico a luglio 2022: ecco il calendario (che dovrebbe essere rispettato, salvo inconvenienti dell’ultimo minuto).

INPS paga l’assegno unico a luglio 2022: tutte le date di erogazione

Tutti si stanno chiedendo quando INPS ha intenzione di pagare l’assegno unico di luglio 2022, ma – in realtà – le date sono già state fissate.

Come ogni mese, le erogazioni del nuovo bonus famiglia sono in partenza da metà mese: INPS paga l’assegno unico a partire dal 15 luglio 2022 per tutti coloro che hanno presentato tempestivamente la domanda, sin dai primi mesi dell’anno.

Nei fascicoli previdenziali dei cittadini sono apparse diverse date: 14, 15, 18 luglio per i nuclei familiari che hanno presentato la domanda.

A partire dal 16 luglio 2022, invece, INPS paga l’assegno unico alle famiglie che hanno compilato correttamente e consegnato entro i termini (ovvero al 30 giugno 2022) il modulo RdC Com AU.

Infine, per tutti coloro che attendono l’integrazione assegno unico occorre avere pazienza almeno fino alla fine del mese: i pagamenti sono previsti tra il 27 e il 30 luglio 2022.

Per verificare la data esatta di pagamento dell’assegno unico – che come abbiamo visto non prevede un calendario ben preciso – è possibile consultare il proprio fascicolo previdenziale direttamente sulla propria area riservata sul sito web dell’INPS.

INPS paga l’assegno unico a luglio: che fine hanno fatto gli arretrati

Ma la vera domanda che le famiglie si pongono è la seguente: che fine hanno fatto gli arretrati dell’assegno unico per coloro che hanno presentato la domanda entro il 30 giugno 2022?

Anche in questo caso, INPS aveva fissato un calendario per le erogazioni delle mensilità a partire da marzo: qualcuno ha ricevuto correttamente i pagamenti, mentre altre famiglie sono ancora in attesa di mensilità arretrate non ancora saldate dall’Istituto.

Stando a quanto comunicato dall’INPS nei fascicoli previdenziali, le mensilità arretrate di assegno unico avrebbero dovuto seguire questo calendario di erogazione:

4 e 11 luglio 2022 – competenze di giugno;

5 luglio 2022 – competenze di aprile;

8 luglio 2022 – competenze di maggio.

Il disagio e il malcontento crescono tra le famiglie, che si sfogano sui social alla ricerca di informazioni, ultime notizie, rassicurazioni.

Quello che possiamo confermare è il fatto che le mensilità arretrate a partire da marzo verranno pagate a tutte le famiglie che hanno richiesto il beneficio entro il 30 giugno 2022, come previsto dalla legge. Sui tempi di erogazione, invece, meglio non esprimersi per non incappare in errori: attendiamo notizie ufficiali dall’INPS.

INPS, cosa fare se la domanda assegno unico è stata respinta

Infine, un’altra situazione scomoda che potrebbe verificarsi e bloccare i pagamenti è lo stato di “domanda respinta”. Qualora una famiglia abbia ricevuto questo feedback dall’INPS, può agire di conseguenza per far valere i propri diritti. Come?

Una domanda respinta può nascondere in sé diverse motivazioni: a partire da un errore nella compilazione dell’istanza, fino alla mancanza di documentazione obbligatoria. In tali casi, basterà semplicemente completare o correggere la domanda per ottenere l’assegno mensile.

Ci sono dei casi in cui, invece, l’INPS respinge delle domande – per errore – che sono potenzialmente corrette: è possibile fare ricorso?

Al momento non esistono procedure utili per presentare ricorso all’INPS, ma la cosa migliore da fare nel momento in cui la domanda viene respinta è recarsi all’INPS per capire le motivazioni del rifiuto. In alternativa, presentare una nuova domanda.