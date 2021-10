Un regalo del Governo Conte: un bonus Inps fino a 6.000 euro per 3 o 4 anni. I beneficiari e i requisiti per averlo.

Tra le tante eredità del Governo Conte, ci sono diverse misure, per il sostegno e il rilancio dell'economia, che trovano applicazione ancora oggi.

Bonus Inps per l'occupazione giovanile

Segnaliamo in particolare un bonus Inps pensato per il mercato del lavoro e finalizzato a promuovere l'occupazione giovanile.

Come previsto dalla legge di bilancio 2021, ossia la legge n. 178 del 30 dicembre 2020, è stato disposto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per quanti assumono giovani a tempo indeterminato.

Bonus Inps: fino a 6.000 euro annui per 3 o 4 anni

La misura è prevista anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

L'esonero contributivo è valido per le nuove assunzioni e le trasformazioni dei contratti nell'anno in corso e nel 2022.

Del bonus in questione è tornata a parlare l'Inps nel messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021, nel quale è spiegato che l'incentivo è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

In altre parole, il bonus Inps può arrivare ad un massimo di 18.000 euro in tre anni, ma è prevista un'estensione della durata fino ad un massimo di 4 anni, ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.



Il bonus Inps è valido per le assunzioni di giovani under 36, ossia di soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

Bonus Inps: per quali tipi di lavoro è riconosciuto

Il bonus relativo all'esonero contributivo è riconosciuto ai tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricole, mentre non trova applicazione nei confronti della pubblica amministrazione.

Dal bonus Inps per l'occupazione giovanile sono escluse le imprese del settore finanziario e in particolare quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione “K” - Financial and insurance activities.

Nel messaggio diffuso ieri, l'Inps ricorda che il bonus fino a 6.000 euro all'anno non spetta per i rapporti di apprendistato e per i contratti di lavoro domestico, per le quali sono previste già aliquote previdenziali ridotte rispetto a quelle ordinarie.

Bonus Inps: i casi di incumulabilità

Il bonus per l'occupazione giovanile non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”.

L'Inps segnala anche che l'esonero contributivo non può essere cumulato con l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, né con l’incentivo all’assunzione rivolto alla medesima categoria di donne, cosiddette svantaggiate.

Bonus Inps fino a 6.000 euro all'anno: ok dalla Commissione UE

Lo scorso 16 settembre 2021 la Commissione europea ha dato il via libera alla concessione del bonus Inps fino a 6.000 euro all'anno, per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021.

Dopo l'ok della Commissione UE, nel messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021, l'Inps ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

