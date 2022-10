Un bonus controverso, al centro di polemiche tra chi ne sostiene la validità e chi invece auspicava aiuti in altri campi. A ogni modo, il bonus psicologo esiste, le domande sono partite alla fine del mese di luglio e ora i termini per la loro presentazione, stanno per scadere. La graduatoria privilegerà i redditi più bassi. Ecco come avere fino a 600€ subito.

Ma c’è di più. Al di là di ogni aspettativa, questo bonus finalizzato ad erogare cure di psicoterapia ha registrato numeri di successo, sfondando il tetto delle 300.000 richieste!

Nel primo paragrafo di questo articolo, riportiamo proprio alcuni dati informativi riguardanti questa misura.

Ricordiamo che il bonus psicologo formalmente è senza Isee, dal momento che possono presentare domanda tutti coloro che non superano la soglia dei 50.000€ di reddito Isee annuo.

In realtà però si stilerà la graduatoria in base all’ordine di invio della domanda, ma pur sempre privilegiando chi è più bisognoso, dal punto di vista economico.

Presentare la propria richiesta non costa nulla, quindi soprattutto chi ha un Isee molto basso può ancora approfittare dell’opportunità, e sfruttare i pochi giorni ancora validi, ai fini della trasmissione della domanda.

Ecco come fare per richiedere subito il bonus.

Bonus psicologo, scadenza 24 ottobre: quante sono le domande 2022

Come abbiamo già avuto modo di evidenziare, le critiche non sono tardate ad arrivare, nel momento in cui il bonus psicologo è stato inaugurato, e in tanti lo bocciarono fin da subito senza pietà.

Ma a giudicare dalla risposta degli italiani, l’iniziativa non si è rivelata affatto un flop.

Ecco alcuni numeri che parlano chiaro e danno un’idea realistica della situazione del Paese, da questo punto di vista.

Il mese di ottobre ha visto sfondare il tetto delle 300.000 domande pervenute all’INPS e ancora c’è quasi una settimana di tempo per poter avanzare richiesta.

E sicuramente non è il dato più interessante. Infatti, vale la pena sottolineare che ben il 60% delle richieste a oggi inviate proviene da giovani con età inferiore a 35 anni.

È quanto emerge da un rapporto della Commissione europea, che analizza come i Paesi europei hanno affrontato le sfide poste dalla pandemia al benessere mentale ed emotivo dei giovani.

Difficoltà oggettive, di chi si è ritrovato senza lavoro, a causa della pandemia, o di tutti coloro che purtroppo hanno invece affrontato il lutto di un familiare perso a causa del Covid. Gli strascichi di queste circostanze è proprio ora che iniziano a manifestarsi, soprattutto tra i più giovani e gli adolescenti alle prese con le difficoltà di questo momento storico.

Circa il 17% delle domande riguarda proprio la fascia dei minorenni e dei bambini.

Il punto è che la maggior parte rimarrà fuori dal beneficio, almeno per il momento (non è certo che tale bonus verrà rifinanziato anche per il 2023), proprio perché il numero delle richieste è esorbitante rispetto alle disponibilità.

Ecco i beneficiari e i voucher disponibili.

A chi spetta il Bonus psicologo 2022 e importi disponibili

Come abbiamo già chiarito, nel corso dell’introduzione di questo articolo, le domande sono in sostanza aperte a tutti, senza limiti di età anagrafica e con situazione reddituale in teoria non discriminante, dal momento che la soglia Isee fissata è molto elevata.

Nella pratica però, non sarà così. Infatti, la graduatoria per l’assegnazione dei voucher va stilata “a sportello”, quindi seguendo l’ordine di presentazione delle domande, ma la precedenza la avranno coloro che hanno un reddito basso.

Un criterio che taglierà fuori molte persone, anche con Isee basso. Basti pensare infatti che, a fronte delle oltre 300.000 domande pervenute, il numero dei beneficiari è invece di circa 16.000 cittadini!

Ebbene, i fondi stanziati sono di 10 milioni di euro, motivo per cui questo è il conto dei beneficiari che avranno la possibilità di accedere all’agevolazione, considerando gli importi previsti come segue.

Tutti coloro che hanno presentato domanda con Isee inferiore a 15.000€, se accolta, riceveranno voucher per un valore di 600€. Tra 15.000€ e 30.000€ di Isee invece si ha diritto a 400€ per ogni beneficiario. Per tutti coloro che rientrano nella fascia Isee compresa tra 30.000€ e non superiore a 50.000€, allora il contributo è di 200€ ciascuno.

Per giungere a tali calcoli, si considera che il costo di una seduta dallo psicologo in media è di 50€. L’importo massimo previsto allora contempla 12 sedute, da pagare tramite voucher. Solo se il costo della singola seduta è più elevato o si decide di proseguire il percorso terapeutico, allora si dovrà corrispondere la somma dovuta allo specialista, di tasca propria.

Ecco dunque come procedere per inoltrare domanda tempestivamente, ricordando che i termini scadono lunedì 24 ottobre.

Come richiedere il Bonus psicologo 2022

Per compilare il modulo e inviarlo, bisogna innanzitutto accedere al portale Inps, utilizzando delle credenziali di identità digitale, come ad esempio lo Spid.

L’area di proprio interesse è quella delle Prestazioni e Servizi. A questo punto:

selezionare la voce Servizi

accedere alle prestazioni di tipo non pensionistico.

Una volta inserite le informazioni richieste, si invia il modulo e si attende che l’istituto di previdenza sociale nazionale concluda la fase di istruttoria.

Se arriva la comunicazione relativa alla domanda accolta, allora si riceveranno i voucher da spendere presso uno specialista del settore, che ovviamente deve essere abilitato e iscritto all’ordine.

Da quel momento in poi, ci saranno 180 giorni di tempo per tenere le sedute dal medico.

