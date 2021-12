L’INPS conferma l'anticipo della ricarica ordinaria di dicembre, dunque anticipo natalizio confermato per il Reddito e la pensione di Cittadinanza. Finalmente in arrivo le ricariche carta acquisti del bimestre novembre r dicembre. Novità riguardo la legge di bilancio, nuovo mega emendamento che contiene il rinnovo del bonus tv e le misure adottate dal governo per il caro bollette. Poi, bonus 800 euro genitori separati, ecco i dettagli. E per finire nuovi bandi regionali bonus 600 euro, bonus scuola e rimborsi 730.

L’Inps conferma l'anticipo della ricarica ordinaria di dicembre, dunque anticipo natalizio confermato per il Reddito e la pensione di cittadinanza. Finalmente in arrivo le ricariche carta acquisti del bimestre novembre - dicembre.

Novità riguardo la legge di bilancio, nuovo mega emendamento che contiene il rinnovo del bonus tv e le misure adottate dal governo per il caro bollette.

Poi, bonus 800 euro genitori separati, ecco i dettagli. E per finire nuovi bandi regionali bonus 600 euro, bonus scuola e rimborsi 730.

Dunque Reddito e pensione di cittadinanza, dopo l'anticipo della prima finestra di pagamenti quella relativa alle prime domande in assoluto e dei rinnovi che hanno portato con se anche la rata di assegno temporaneo relativa alla mensilità di novembre, sappiamo che anche la ricarica ordinaria di dicembre è in arrivo.

Come sempre dovrebbe arrivare in anticipo e anche se questa non è una sorpresa la vera sorpresa è la conferma da parte di Inps dell'anticipo tramite i suoi canali social che in sostanza danno l’ok definitivo per la settimana che va da oggi 20 dicembre al 24 dello stesso mese.

Nella stessa finestra di pagamenti dovrebbe arrivare anche l'integrazione sul reddito di cittadinanza degli arretrati ancora mancanti dell'assegno temporaneo.

Iniziano ad arrivare anche le ricariche della carta acquisti per il bimestre novembre - dicembre 2021 che hanno fatto preoccupare non pochi contribuenti.

Daremo anche un rapidissimo aggiornamento sui lavori della legge di bilancio davvero agli sgoccioli: è stato presentato un emendamento definito Omnibus con novità su taglio di Irpef, Irap, rinnovo del bonus TV un ulteriore miliardo di euro stanziato per il caro bollette.

Analizzeremo la nuova formula del bonus divorziati (entrato nel nel decreto fisco e lavoro), i nuovi bandi regionali bonus 600 euro e il bonus scuola.

Infine vedremo i pagamenti in attesa a partire dal rimborso IRPEF del 730 2021 per chi non ha sostituto di imposta e attende il versamento dall'Agenzia delle Entrate. E’ importante precisare che anche in questo caso i pagamenti non sono uguali per tutti ma sono estremamente variegati e indicativamente dovrebbe partire dalla metà di questo mese.

Ma andiamo come sempre per gradi e analizziamo singolarmente i divrsi pagamenti in arrivo per questo mese di dicembre.

Inps: anticipo ricarica Reddito e pensione di cittadinanza

Durante la scorsa notte ci sono state le lavorazioni della ricarica ordinaria del mese di dicembre che , come già molti sapevano, sarebbe stata anticipata, ma ora si ha la certezza della data.

Per questa tornata di pagamenti ( salvo i soliti ritardi di Poste ) le ricariche dovrebbero cominciare dal primo pomeriggio di oggi lunedì 20 dicembre e, come sempre, visto che non sono mai uguali per tutti proseguiranno, poi nelle ore e nei giorni successivi.

Ad ogni modo come ampiamente predetto con le lavorazioni del reddito di cittadinanza sono arrivate anche tantissime integrazioni dell'assegno temporaneo sul reddito di cittadinanza per i mesi da luglio a novembre per cui i pagamenti dovrebbero iniziare dal 20 dicembre e proseguire poi nei giorni successivi.

Ma attenzione! Sappiamo benissimo che gli accrediti dell'assegno temporaneo arrivano in genere, non nel primo pomeriggio ma in serata quindi servirà armarsi di tanta pazienza e attendere un po' di più. Speriamo che questa volta gli importi siano prelevabili sia quelli nuovi che quelli vecchi visto che questo problema sta facendo dannare un po' tutti

Comunque è sempre consigliabile controllare il proprio fascicolo previdenziale soprattuto per chi è in attesa dell’ arretrato dell’ assegno temporaneo automatico su Rdc per i mesi precedenti a quelli di sospensione, è opportuno fare un controllo sulla domanda terminata o comunque nei mesi indietro

Inps: carta acquisti arrivano le ricariche!

Iniziano ad arrivare anche le ricariche della carta acquisti per il bimestre novembre - dicembre 2021 che hanno fatto preoccupare non pochi contribuenti e con grande probabilità continueranno anche nei prossimi giorni, però non sono questi gli unici pagamenti in ritardo che aspettiamo all'appello.

Infatti mancano ancora diverse integrazioni dei vecchissimi bonus onnicomprensivi per stagionali del turismo e altre categorie di lavoratori danneggiati dal Covid di 1600 euro stabiliti dal vecchio decreto sostegni bis, in particolare per chi non lo ha ricevuto in automatico ma ha presentato la domanda entro il 30 settembre 2021.

Nel corso di questa pandemia, abbiamo appreso che questi pagamenti sono per qualche inspiegabile ragione più lenti del normale, ma di certo non ci aspettavamo tutto questo ritardo. Ad ogni modo la speranza è sempre l'ultima a morire, perciò visto come funzionano queste integrazioni che arrivano senza preavviso, per cui la stringa di liquidazione compare in prossimità del pagamento stesso, non ci resta, che attendere e vedere se magari con l'apertura delle ricariche inizieranno poi anche questi flussi di pagamento autonomi.

Bonus TV, patent box e Irpef: aggiornamenti sulla legge di bilancio

Un rapidissimo aggiornamento sui lavori della legge di bilancio davvero agli sgoccioli . E’ stato presentato un emendamento definito Omnibus con novità su taglio di IRPEF Irap bonus TV bollette e patent box.

Nello specifico, ne vediamo due: in primis il caro bollette di luce gas che ci colpirà nel primo trimestre dopo le misure approvate con gli ultimi decreti è stato proposto infatti un ulteriore miliardo di euro non solo le famiglie potranno chiedere anche una riduzione in 10 rate che le aziende fornitrici dovranno offrire senza Interessi o costi aggiuntivi.

Questo miliardo aggiuntivo servirà ad ARERA per definire gli anticipi da versare alle imprese per compensare le rate e le modalità di recupero.

Rifinanziato il bonus TV e decoder con 68 milioni di euro che serviranno ad acquistare apparecchi che siano in grado di ricevere nuovi segnali trasmissione, a cio si aggiunge anche un'altra agevolazione gli over 70 che hanno un ISEE più basso di 20.000 euro potranno ricevere il decoder che costi massimo 30 euro direttamente a casa grazie all'accordo tra Poste e Mise.

Inps: Bonus 800 euro genitori divorziati

Il bonus 800 euro genitori divorziati che nella sua la formulazione iniziale era impraticabile, oggi trova nuova vita nel decreto fisco e lavoro che convertito inizia a fare un po' di chiarezza.

Si tratta in sostanza di un fondo di circa 10 milioni di euro che servirà al mantenimento del beneficiario dei figli minorenni o maggiorenni se questi sono in stato di disabilità.

In altre parole si può accedere a questo aiuto, nel caso in cui l'ex coniuge tenuto a pagare l'assegno di mantenimento si trova purtroppo in una condizione di difficoltà lavorativa, ad esempio ha subito una riduzione o addirittura una sospensione dell'attività lavorativa o ha perso del tutto l'occupazione per almeno 90 giorni, oppure ancora che abbia subito una riduzione del reddito notevole rispetto a quello dell'anno precedente, almeno del 30%.

ATTENZIONE. Queste variazioni devono essersi verificate prima del 8 marzo 2021. L'importo del bonus può arrivare fino a un massimo di 800 euro e deve essere richiesto dal coniuge che è tenuto a pagare il mantenimento ma viene percepito dal genitore cui spetta il mantenimento.

Purtroppo al momento non è ancora possibile fare domanda perché manca ancora uno specifico dpcm attuativo che definisca le modalità accesso, i requisiti e l'intera procedura di domanda che dovrebbe comunque arrivare entro 60 giorni dalla legge di conversione del decreto lavoro fisico.

Nuovi bandi regionali bonus 600 euro.

Passiamo ora ai nuovi bandi regionali bonus 600 euro. Il primo è un contributo pari a 600 euro e riguarda alcune categorie di lavoratori che sono residenti o domiciliati in Piemonte, almeno da marzo 2020. In particolare possono fare domanda:

lavoratrici e lavoratori che non hanno ricevuto nessuna prestazione previdenziale o assistenziale ne la cassa integrazione da marzo a dicembre dello scorso anno durante la sospensione per la cessata attività;

ne la dello scorso anno durante la sospensione per la cessata attività; lavoratori e lavoratrici degli appalti delle pulizie e servizi scolastici museali e dello spettacolo che hanno subito una riduzione delle ore di lavoro fino a un massimo di 20;

che hanno subito una riduzione delle ore di lavoro fino a un massimo di 20; lavoratori e lavoratrici occasionali che hanno redditi inferiori a 5.000 euro non iscritti alla gestione separata che hanno cessato o sospeso l'attività lavorativa e non hanno percepito altre prestazioni previdenziali e assistenziali

che hanno cessato o sospeso l'attività lavorativa e non hanno percepito altre prestazioni previdenziali e assistenziali inoltre tirocinanti i l cui tirocinio è stato interrotto prima della scadenza naturale tra marzo e maggio 2020.

l cui tirocinio è stato interrotto prima della scadenza naturale tra marzo e maggio 2020. i lavoratori e le lavoratrici stagionali che non hanno ricevuto nessuna prestazione tra marzo e maggio 2020.

Bonus scuola regione Lombardia

Ci spostiamo dal Piemonte alla Lombardia dove è attivo il bonus scuola. Si tratta di un contributo per la retta scolastica di una scuola paritaria o pubblica per cui una retta di iscrizione e frequenza se è prevista.

Quindi un bonus previsto per tutti gli studenti e residenti in Lombardia con meno 21 anni ed è parametrato in base al ISEE del nucleo familiare che deve essere massimo di 40.000 euro e in base al grado della scuola, ovvero se primaria o secondaria.

La domanda deve essere presentata dai genitori, ma può essere presentata anche dallo stesso studente se è maggiorenne e si presenta tramite autocertificazione senza nessuna documentazione richiesta.

Il pagamento è previsto al termine di tutta la fase di selezione che dovrebbe arrivare prima di aprile 2022.

Pagamenti: rimborso Irpef del 730 da metà dicembre

Passiamo ai pagamenti in attesa a partire dal rimborso IRPEF del 730 2021 per chi non ha sostituto di imposta e attende il versamento dall'Agenzia delle Entrate.

E’ importante precisare che anche in questo caso i pagamenti non sono uguali per tutti ma sono estremamente variegati e indicativamente dovrebbe partire dalla metà di questo mese e continuare per tutti con un margine che può arrivare fino a marzo 2022, soprattutto per chi non ha comunicato il proprio IBAN all'Agenzia delle Entrate direttamente o tramite intermediario.