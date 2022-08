INPS sempre attenta alle esigenze dei cittadini italiani. Non solo le famiglie e le imprese possono contare allo stato attuale sugli aiuti erogati dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, anche i pensionati hanno diritto a ricevere una doppia pensione compiuta l’età giusta. Ecco di quale si tratta e come ricevere l’assegno complementare direttamente sul conto corrente incassando più soldi.

INPS sempre attenta alle esigenze dei cittadini italiani. Non solo le famiglie e le imprese possono contare allo stato attuale sugli aiuti erogati dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, anche i pensionati hanno diritto a ricevere una doppia pensione compiuta l’età giusta. Vediamo subito qual è la soglia anagrafica da rispettare per ricevere l’assegno complementare direttamente sul conto corrente incassando più soldi.

Non sono pochi gli italiani a voler raggiungere la pensione dopo anni e anni di duro lavoro. Tutti i lavoratori, però, vorrebbero quanto meno ricevere un giusto compenso per godere del meritato riposo dopo una vita passata a svolgere i lavori più disparati.

L’obiettivo è comune a tutti, anche se in pochi sono a conoscenza del fatto che dopo una certa età è possibile accedere ad una doppia pensione, ovviamente nel rispetto di specifici requisiti fissati dall’INPS.

Senza perdere altro tempo, vediamo chi sono i fortunati italiani che hanno diritto a ricevere una doppia pensione, quali sono le condizioni da soddisfare per accedere all’assegno complementare per ricevere le somme spettanti direttamente sul conto corrente.

Ecco tutte le novità INPS e gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

INPS conferma la doppia pensione dopo questa età: più soldi per tutti sul conto corrente

Dopo anni e anni di sacrifici l’accesso all’assegno di pensione rappresenta il traguardo più ambito dai cittadini italiani. Anche se per certi versi può suonare strano, arrivare alla pensione percependo quanto effettivamente si desidera non è un’impresa da poco conto.

Ci sono, però, delle eccezioni che mettono il lavoratore nella condizione di percepire addirittura una doppia pensione, naturalmente se in possesso di specifici requisiti.

No, non si tratta di una fake news: ad alcune persone potrebbe spettare un doppio accredito sul conto corrente a titolo di pensione. E a chi non farebbe comodo percepire una doppia pensione con il benestare dell’INPS?

Ecco perché può tornare utile conoscere tutte le condizioni per poter beneficiare della doppia pensione e soprattutto capire chi sono i fortunati destinatari della chance messa a disposizione dall’INPS.

Come prima cosa, occorre capire qual è questa età compiuta la quale si può ottenere il riconoscimento della doppia pensione INPS. Prima, però, va chiarito in cosa si sostanzia questo trattamento previdenziale bis.

Cerchiamo di riordinare le idee. Non sono pochi gli italiani a svolgere più di un lavoro per durante la propria vita professionale, soprattutto considerata la situazione economica attuale.

La crisi generata prima dalla pandemia da Covid-19, poi protratta dalla guerra Russia Ucraina spinge sempre più persone a non svolgere la stessa attività lavorativa per tutta la vita. Ciò comporta delle conseguenze sui contributi versati.

Questo perché lo svolgimento di alcune attività presuppone il versamento dei contributi su fondi differenti. Se sussiste tale situazione, il pensionato può richiedere il ricongiungimento di tutti i fondi pensionistici acculando i contributi per poter beneficiare di una sola pensione con l’accredito diretto delle somme spettanti sul conto corrente.

Diversa è la doppia pensione. Il lavoratore che ha maturato contributi insufficienti per l’accesso alla pensione INPS può richiedere all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale una pensione in più, rispetto a quella ordinaria, erogata a titolo di pensione supplementare.

Quando parliamo di doppia pensione facciamo riferimento proprio alla pensione supplementare corrisposta dall’INPS in aggiunta a quella ordinaria.

Ma torniamo all’età: la doppia pensione INPS si ottiene dopo il compimento dei 67 anni di età. Scopriamo insieme perché.

Doppia pensione INPS, grazie alla pensione supplementare più soldi sul conto corrente: a chi spetta e perché

Visto in cosa consiste questa doppia pensione INPS occorre chiarire quando e chi può accedere al di più accreditato sul conto corrente da parte della previdenza sociale.

La pensione supplementare può essere richiesta da tutti i lavoratori già percettori della pensione di vecchiaia INPS, che hanno quindi compiuto i 67 anni di età, e hanno maturato altri contributi insufficienti ad autorizzare il riconoscimento di un’altra pensione.

Ma quando spetta l’accredito sul conto corrente di questi soldi a titolo di assegno di pensione supplementare? Il diritto al suo riconoscimento scatta prendendo in considerazione i contributi pagati o maturati nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).

Come fare domanda per la doppia pensione INPS

Per accedere alla doppia pensione INPS basta presentare domanda all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale una volta accertato il possesso dei requisiti di accesso all’assegno di pensione supplementare.

Verificati questi, l’INPS provvederà all’accredito delle somme spettanti a titolo di doppia pensione solo dopo aver compiuto i 67 anni di età.

Rimangono esclusi dal beneficio tutti i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata o alle Casse previdenziali, come ad esempio giornalisti, avvocati, etc.