Assegno unico INPS di nuovo sotto i riflettori. L’Istituto di previdenza sociale ha comunicato da subito la modificato gli importi dell’assegno unico per alcune famiglie con figli a carico. L’aumento sarà di 280 euro e avrà effetto retroattivo. L’importo sarà più alto a partire da gennaio 2023. Vediamo subito cosa contiene il nuovo messaggio INPS.

Buone notizie per alcune famiglie italiane. Scatta infatti l’aumento del pagamento dell’Assegno unico INPS. La maggiorazione è stata confermata con il Messaggio n. 3518 del 27settembre 2022, con il quale l’Istituto recepisce il cosiddetto Decreto Semplificazioni (decreto legge n. 73/2022).

Una notizia molto importante per le famiglie italiane. L’aumento, arriva in un momento di forte crisi economica, causata dal conflitto Russia Ucraina, nel quale caro vita e caro bollette si fanno sempre più sentire sul budget delle famiglie.

I dati resi pubblici da qualche giorno confermano la crescita dell’inflazione anche a settembre. Si tratta di un aumento su base annua dell’8,9% e mensile dello 0,3%.

Secondo le stime Istat, gli aumenti sono dovuti principalmente ai beni energetici e ai beni alimentari. I beni alimentari, infatti crescono dell’11,5% rispetto a un 10,1% di agosto.

Al terzo posto troviamo un aumento dei costi relativi ai servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona che passano da un +4,6% a +5,7%.

Alla luce di questi dati, l’aumento del pagamento dell’assegno unico sembra essere una manna dal cielo per molte famiglie italiane.

Il messaggio INPS n. 3518 del 27settembre 2022 sottolinea che l’aumento interessa le famiglie italiane che hanno figli disabili maggiorenni nel proprio nucleo familiare.

Ma vediamo tutti le novità a riguardo e i dettagli circa il pagamento dell’assegno unico di 280 euro.

L'INPS eroga fino a 280 euro di assegno a queste famiglie. Dal 2023 ancora più alto

Come abbiamo già detto, le novità sull’Assegno unico vengono annunciate dall’INPS nel messaggio n. 3518 del 27 settembre 2022 che ha assorbito le modifiche apportate al decreto semplificazioni.

L’aumento di 280 euro del pagamento dell’Assegno Unico interessa le famiglie italiane con figli disabili ufficialmente a partire da Marzo 2023, anche se il messaggio ha effetto retroattivo.

Infatti, il contributo, operativo dal 1° marzo 2022, prevede già una serie di agevolazioni e maggiorazioni per le famiglie con figli disabili.

Il parlamento nelle modifiche apportate di recente prevede degli incentivi extra.

Ma vediamo nel dettaglio quali sono le modifiche all’assegno unico che interessano i nuclei familiari con figli disabili.

Nello specifico la situazione sarà diversa per l’annualità 2022 e per il 2023. Per il periodo che va da marzo 2022 a febbraio 2023 i figli maggiorenni senza alcun limite di età hanno diritto allo stesso trattamento dei figli minorenni.

Se si fa riferimento alle maggiorazioni relative al grado di disabilità, l’importo spettante ai figli maggiorenni fino a 21 anni di età sono equiparati ai figli minorenni disabili.

La situazione sarà ancora diversa a partire da gennaio 2023, quando si prevede l’erogazione di un importo ancora più alto.

Assegno unico più alto per queste famiglie: cosa cambia nel dettaglio

Come abbiamo già detto il messaggio dell’INPS introduce una serie di novità relative al pagamento dell’importo dell’assegno unico.

Per i figli minorenni disabili, l’importo per l’annualità 2022 non subisce variazioni. Per un nucleo familiare con ISEE inferiore ai 15.000 con figlio disabile minorenne spettano 175 euro più un contributo che varia tra gli 85 euro e i 105 euro a seconda del grado di disabilità.

Per i figli disabili con età compresa tra i 18 e i 20 anni l’importo dell’assegno unico era composto da 85 euro con ISEE fino a 15.000 euro più 80 euro a titolo di maggiorazione per la disabilità.

Ora l’importo dell’assegno e delle maggiorazioni per disabilità sono equiparati a quelli dei minorenni, cioè vengono sommati i 175 euro più una maggiorazione che va da un minimo di 85 euro per disabilità compresa tra il 67 e il 99%, e un massimo di 105 euro, con invalidità totale.

Invece per i figli disabili con età superiore ai 21 anni, l’assegno viene equiparato a quello dei disabili minorenni, cioè passa da 85 euro a 175 euro per una soglia ISEE inferiore ai 15.000 euro.

In sintesi, per l’anno 2022 ci sarà un conguaglio degli importi per i nuclei familiari con figli affetti da disabilità.

Tutti, indipendentemente dall’età, ma considerando le diverse soglie ISEE e i differenti gradi di disabilità potranno raggiungere un pagamento dell’Assegno Unico fino a 280 euro. Infatti, con ISEE inferiore ai 15.000 euro si riceverà un Assegno pari a 175 euro a cui si sommano le maggiorazioni, fino a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza del figlio.

Le fasce di età per i figli disabili presenti nl nucleo familiare torneranno a partire dal marzo 2023.

Assegno unico ancora più alto dal 2023: ecco come cambiano gli importi e soglie ISEE

Da un punto di vista generale dal 2023, l’assegno Unico potrebbe subire alcune variazioni a favore delle famiglie italiane.

Si presume, infatti, una modifica circa la soglia ISEE minima che dovrebbe passare da 15.000 a 16.200 euro. Mentre l’importo massimo passerebbe da 175 a 189 euro escluse le maggiorazioni.

Da questo si creerebbe un effetto a cascata, su tutte le soglie ISEE (la massima dovrebbe passare da 40.000 euro a 43.200 euro) e sui relativi importi

Questi adeguamenti saranno il frutto della rivalutazione annuale degli indici ISTAT sul costo della vita per effetto dell’inflazione che partiranno da marzo 2023, quando sarà accertato l’effettivo aumento del costo della vita.