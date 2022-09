INPS eroga un assegno mensile di 260,76€ senza ISEE, si potrà ottenere solo in questo caso

INPS sempre vicina ai cittadini italiani, soprattutto quando si tratta di salute. In pochi ne sono a conoscenza, ma l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale eroga un assegno mensile di 260,76 euro a chi viene riconosciuto uno specifico stato invalidante che può portare anche al ricovero. Ecco di quale caso si tratta e come fare domanda per l’indennità, anche senza ISEE.

INPS sempre vicina ai cittadini italiani, soprattutto quando si tratta di salute. In pochi ne sono a conoscenza, ma l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale eroga un assegno mensile di 260,76 euro a chi viene riconosciuto uno specifico stato invalidante che può portare anche al ricovero. Vediamo subito in quale caso si può presentare domanda per l’indennità, anche senza ISEE.

Spesso e volentieri, per scarsa informazione, sono molti ad ignorare gli aiuti offerti dai vari enti come supporto economico a chi versa in particolari condizioni di difficoltà non solo finanziaria.

Riuscire a far fronte alle spese, considerata la crisi economica attuale generata prima dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e poi protratta dalla guerra Russia Ucraina, risulta assai complicato per le famiglie italiane ultimamente costrette a stringere la cinghia per arrivare a fine mese riuscendo ad onorare tutti i pagamenti e le uscite programmate e no.

A complicare la situazione, già difficile di suo, ci pensa l’ondata dei rincari che da qualche mese a questa parte sta letteralmente mettendo in ginocchio l’Europa intera. Il preoccupante incremento dei prezzi del carburante, il caro bollette luce e gas nonché l’aumento dei prezzi dei beni di consumo, stanno minando seriamente le tasche degli italiani sempre più inclini a spendere di meno.

Proprio questo stato di cose spinge gli italiani alla ricerca di nuove occasioni di risparmio o di Bonus capaci di ammortizzare il disagio avvertito.

A tal riguardo, interesserà sapere che in un determinato caso l’INPS riconosce ben 260,76 euro al mese, a prescindere dall’ISEE, a chi viene a trovarsi in un determinato stato invalidante per cui si può rendere necessario anche il ricovero.

Vediamo subito a chi spetta l’assegno mensile INPS da 260,76 euro senza ISEE, quali sono i requisiti da rispettare per averlo e qual è questo caso specifico che ne autorizza la richiesta all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

INPS eroga un assegno mensile di 260,76€ senza ISEE, si potrà ottenere solo in questo caso

Come avuto modo di precisare in apertura di articolo, l’INPS provvedere ad erogare un assegno mensile di 260,76 euro a chi si trova in una particolare situazione invalidante.

Ma qual è questo caso che autorizza all’ottenimento dell’assegno INPS dietro domanda del richiedente e come funziona?

Innanzitutto, è importante capire in cosa consiste l’agevolazione senza ISEE e a chi si rivolge.

L’assegno mensile di 260,76 euro si sostanzia in un vero e proprio contributo riconosciuto dall’INPS in presenza di una particolare deficit sensoriale.

Volendo entrare nei dettagli, si tratta di un aiuto economico rivolto a chi viene riscontrata una sordità congenita o acquisita nel corso dell’età evolutiva.

Naturalmente non tutti gli affetti da questo deficit hanno diritto al contributo. Come per quota parte delle indennità erogate dall’INPS, infatti, si ha diritto all’assegno di 260,76 euro solo se vengono rispettati determinati requisiti.

Il primo in assoluto è farsi rilasciare dal medico curante il certificato attestante lo status invalidante. Ma quali sono tutti gli altri requisiti da possedere?

Assegno INPS di 260,76 euro al mese, a chi spetta e quali requisiti rispettare

L’assegno INPS di 260,76 euro al mese, o meglio l’indennità di comunicazione, viene riconosciuta dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale tenendo conto dell’età anagrafica del soggetto interessato dal deficit acustico.

Per essere più chiari, i requisiti da possedere per beneficiare dell’assegno INPS di 260,76 euro variano al variare dell’età dei soggetti per cui si fa richiesta dell’agevolazione.

Nello specifico, potranno beneficiare dell’assegno quanti hanno un’età compresa da 0 a 12 anni, a cui è stata riscontrata un’ipoacusia pari o superiore a 60 decibel di HTL.

Superata tale soglia anagrafica, l’assegno mensile di 260,76 euro verrà riconosciuto solo nel caso in cui sia stata accertata al soggetto interessato al contributo un’ipoacusia pari o superiore a 70 decibel di HTL, insorta prima del compimento dei 12 anni di età.

Il contributo completamente svincolato dal rispetto di soglie ISEE da parte del potenziale beneficiario va richiesto tramite domanda all’INPS, come per tutte le indennità gestite dallo stesso ente.

Come presentare domanda INPS per avere i 260,76 euro di assegno

Presentare domanda per accedere all’assegno INPS mensile di 260,76 euro rivolto a chi soffre di ipoacusia è abbastanza semplice.

Come prima cosa occorre essere in possesso del certificato medico attestante la presenza della patologia. Successivamente, si procede all’inoltro dell’istanza dal sito internet ufficiale INPS accessibile tramite SPID, CIE o CNS.

Fatto questo, sarà compito dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale convocare il richiedente dell’assegno per la consueta visita medica di accertamento.

Solo a seguito all’esito positivo del verbale, l’INPS provvederà a riconoscere l’assegno mensile di 260,76 al beneficiario, indipendentemente dal reddito ISEE del nucleo familiare.

Ricordiamo ancora una volta che l’indennità di comunicazione spetta anche in caso di ricovero.

