Buone notizie per gli invalidi da parte dell’INPS. Il tanto atteso Bonus 200 euro andrà ad arricchire le tasche degli italiani già percettori di una serie di prestazioni assistenziali corrisposte dallo stesso Istituto Nazionale di Previdenza Sociale: gli invalidi titolari di Legge 104. Stando alle ultime novità, però, non tutti potranno beneficiare del contributo. Chi sono questi sfortunati esclusi?

Il Bonus 200 euro, come risaputo, è in arrivo già nel mese di luglio. Il via libera all’erogazione del contributo è stato dato dal Decreto Legge n. 50/2022, meglio conosciuto con il nome di “Decreto Aiuti”, entrato in vigore lo scorso 18 maggio.

Così un nuovo contributo viene in soccorso dei lavoratori già da luglio, come aiuto fatto confluire direttamente in busta paga dai datori di lavoro dietro presentazione di un’autocertificazione, da parte del lavoratore, attestante la non titolarità dei trattamenti indicati all’articolo 32 del Decreto Legge numero 50/2022.

Il Bonus 200 euro verrà erogato una sola volta, anche ai lavoratori che hanno più contratti di lavoro, fiscalmente non è imponibile e verrà rimborsato al datore di lavoro tramite flusso Uniemens.

Informazioni, queste, ormai note a tutti gli interessati ad ottenere il riconoscimento dei 200 euro di Bonus pensato dal Governo Draghi per venire incontro ai cittadini italiani sempre più piagati dalla crisi economica causata della pandemia da Covid-19, poi proseguita con l’emergenza legata alla guerra Russia Ucraina.

Non tutti, invece, sono al corrente che il Bonus 200 euro spetta anche ad alcuni invalidi percettori di prestazioni da parte dell’INPS. Alcune categorie, ma non tutte potranno usufruire dell’agevolazione.

Vediamo subito quali titolari di prestazioni assistenziali pagate dall’INPS potranno accedere al Bonus 200 euro e quali sono i grandi esclusi dal contributo più atteso del momento.

Ecco tutti i dettagli.

L’INPS erogherà un Bonus 200€ non a tutti gli invalidi: questi sono gli sfortunati esclusi

Prima di passare direttamente agli sfortunati invalidi esclusi dal Bonus 200 euro, occorre chiarire una serie di punti. Non tutti i titolari di prestazioni assistenziali INPS, come anticipato in apertura di articolo, riceveranno il pagamento del Bonus 200 euro.

Occorre distinguere, quindi, due diverse tipologie di prestazioni pagate dall’Ente, anche legate all’invalidità, che potrebbero creare confusione nei percettori.

Il dubbio si crea soprattutto sull’assegno mensile di invalidità e sull’indennità di accompagnamento, entrambi erogate dall’INPS.

Il primo, disciplinato dall’articolo 13 della Legge 118/1971, dà diritto al Bonus 200 euro. Il secondo, disciplinato dalla legge 18/1980, rivolto agli invalidi al 100% per i quali si rende necessaria la presenza di un accompagnatore, oppure alle persone mutilate o non capaci di svolgere in completa autonomia le mansioni quotidiane, non autorizza all’erogazione del Bonus 200 euro.

In altre parole, i percettori dell’indennità di accompagnamento da parte dell’INPS sono gli sfortunati esclusi dal Bonus 200 euro.

Quali prestazioni INPS che danno diritto al Bonus

Mentre alcuni tipi di invalidi sono praticamente tagliati fuori dall’erogazione del Bonus 200 euro, si contano tante altre prestazioni INPS che danno diritto al contributo.

Per i percettori di pensione e i titolari di prestazioni sociali in generale la disciplina normativa da seguire è quella prevista dall’articolo 32 del decreto 50/2022.

In particolare, è la circolare INPS attuativa numero 73/2022 ad elencare le prestazioni INPS per cui si può accedere al Bonus 200 euro.

Fortunatamente, la lista è assai lunga. Il Bonus 200 euro spetta ai percettori dell’assegno mensile di invalidità (art. 13 della legge numero 118/1971), pensione di inabilità, pensione e assegno sociale e trattamento pensionistico non reversibile per sordi e ciechi.

Chi riceverà il Bonus 200 euro a luglio e ad ottobre

Visti gli sfortunati invalidi esclusi dal Bonus 200 euro, passiamo ora ad analizzare quali soggetti riceveranno il contributo già a luglio.

L’agevolazione verrà liquidata in maniera automatica ai pensionati, percettori di reddito di Cittadinanza e ai dipendenti. Stesso trattamento è riservato ai lavoratori domestici, purché abbiano presentato apposita domanda entro il 30 settembre.

Questa, però, non sarà l’unica tornata di Bonus erogata.

Ad ottobre 2022, infatti, il Bonus 200 euro confluirà nelle tasche degli italiani percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’impiego (Naspi), ex indennità Covid 2021, disoccupazione agricola, i lavoratori stagionali (tenuti alla presentazione della domanda di richiesta).

Tutte categorie, queste, che potranno presentare domanda per ottenere il Bonus 2022 entro il 31 ottobre 2022.