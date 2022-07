INPS, famiglie con figli? Più di 10.000 euro di assegno con domanda entro il 16 agosto 

INPS sempre più vicina alle famiglie con figli a carico. Spunta un nuovo contributo per i titolari di ISEE basso o alto, grazie al quale si possono ottenere fino a 10.000 euro di assegno da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Occorre solo presentare domanda entro il 16 agosto 2022. Ecco chi sono i fortunati.

INPS sempre più vicina alle famiglie con figli a carico. Spunta un nuovo contributo per i titolari di ISEE basso o alto, grazie al quale si possono ottenere fino a 10.000 euri di assegno da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Occorre solo presentare domanda entro il 16 agosto 2022. Scopriamo insieme chi sono i fortunati beneficiari della misura.

Ormai non è più un mistero: l’emergenza epidemiologica da Covid-19 continua ancora oggi a pesare sulle tasche degli italiani, ancor più in difficoltà a causa dei problemi sorti come diretta conseguenza della guerra Russia Ucraina ancora in atto.

Complice l’aumento incontrastato dei prezzi di beni di consumo, il caro bollette e l’impennata dei prezzi del carburante (benzina, diesel e GPL), arrivare a fine mese senza tagliare i consumi e privarsi di qualche sfizio è diventato pressoché impossibile, soprattutto per le famiglie con figli a carico per le quali si presentano ogni giorno nuove esigenze.

Non solo quelli in tenera età, ma anche quelli che hanno superato la maggiore età e sono alle prese con il loro futuro accademico rappresentano una spesa considerevole se costretti a studiare fuori sede o se obbligati a trasferirsi altrove per frequentare l’Università desiderata.

Eppure le agevolazioni pensate per ammortizzare queste spese non mancano, soprattutto quelle indirizzare alle famiglie titolari di un reddito basso o composte al loro interno da membri che versano in particolari condizioni di invalidità.

Proprio per tendere una mano a questi nuclei familiari, l’INPS ha recentemente dato l’ok ad un bando di concorso rivolto agli studenti d’Italia per distribuire un importante assegno a seconda della frequentazione di diverse istituzioni.

Ma vediamo subito chi sono i destinatari dell’assegno INPS che permetterà a famiglie e figli di ottenere più di 10.000 euro di aiuti, i requisiti da rispettare per poterne beneficiare e come presentare domanda entro la scadenza del bando fissata al 16 agosto 2022.

Ecco tutti gli ultimi aggiornamenti INPS.

INPS, famiglie con figli? Più di 10.000 euro di assegno con domanda entro il 16 agosto

Le famiglie con figlia a carico avranno da gioire per l’introduzione di un assegno INPS di più di 10.000 euro da richiedere entro e non oltre la data del 16 agosto 2022.

Destinatari della misura sono studenti che hanno deciso di proseguire in proprio percorso di studi in specifiche strutture. A differenza di come si potrebbe pensare, infatti, la platea dei beneficiari è abbastanza ampia essendo il beneficio INPS concesso alle famiglie con figli frequentanti appositi Collegi e Campus.

In riferimento a questi ultimi, sono tre le strutture frequentate per cui si potrà ottenere il riconoscimento dell’assegno INPS di oltre 10.000 euro (CampusX Roma, CampusX Chieti, CampusX Bari), mentre per quanto concerne i Collegi solo quelli di merito e pubblici o riconosciuti dal e accreditati con il MIUR danno diritto all’agevolazione.

L’elenco di questi ultimi è disponibile dal sito internet di riferimento.

Come per qualsiasi tipo di sussidio messo a disposizione dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, le famiglie con figli desiderosi di iscriversi ad una di queste strutture potranno ricevere l’assegno INPS per un valore superiore a 10.000 euro se rispettano specifici requisiti.

Il più importante riguarda i beneficiari del contributo.

Il Bando di Concorso “Collegi Universitari-Ospitalità residenziale, è questo il nome dell’iniziativa messa in campo dall’INPS e che permette di ottenere più di 10.000 euro di assegno a copertura delle spese sostenute per la frequentazione di corsi universitari di laurea, non è accessibile a tutte le famiglie con figli a carico.

Beneficiari dell’assegno INPS sono esclusivamente i figli, gli orfani e gli equiparati di genitori iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di pensionati utenti della Gestione Dipendenti pubblici o alla Gestione Assistenza Magistrale e al Fondo IPOST.

La partecipazione al bando è prevista solo per gli universitari iscritti all’anno accademico 2022/2023, mentre l’assegno INPS a cui si avrà diritto potrà coprire una parte o l’intera somma della retta d’iscrizione annuale.

Ma vediamo a quanto ammonta questo assegno INPS di oltre 10.000 euro. Anticipiamo da subito che gli importi saranno modulati in base all’ISEE della famiglia richiedente. Ecco tutti i dettagli.

INPS, assegno alle famiglie con figli? Più di 10.000 euro: ecco tutti gli importi

Partiamo subito dal massimo importo ottenibile. Le famiglie con un ISEE sotto i 20.000 euro potranno ottenere da parte dell’INPS un assegno di 12.500 euro.

Superata tale soglia, ma non quella di 28.000,01 euro, l’importo scende a 11.500 euro, mentre l’importo spettante per i figli se si risulta titolari di un ISEE compreso tra 28.000,01 e 36.000 euro è di 10.500 euro.

Oltrepassato il limite ISEE di 36.000 euro, invece, spetta un assegno INPS di 9.500 euro (tetto minimo).

Attenzione, però, a non fare confusione: la cifra spettante alle famiglie con figli in possesso dei requisiti già visti viene determinata in misura percentuale sull’importo più basso tra l’assegno massimo erogabile e il costo della retta annuale, tenendo conto dell’ISEE.

Per un ISEE non superiore alla soglia di 8.000 euro, ad esempio, la percentuale è del 95%. Più aumenta l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, tanto più la percentuale sarà minore.

Come presentare domanda all’INPS entro il 16 agosto

Presentare domanda per beneficiare dell’assegno INPS di oltre 10.000 euro, riservato alle famiglie con figli studenti, è abbastanza semplice.

Tutte le informazioni sono contenute all’interno dello stesso bando. La domanda può essere presentata esclusivamente dalla piattaforma dell’INPS, accessibile tramite SPID, CNS o CIE, entro e non oltre il 16 agosto 2022.