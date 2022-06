L’INPS paga un assegno di 550 euro agli italiani con queste patologie della tiroide

I Bonus si avvicinano sempre di più al capolinea. Iniziano a scarseggiare, infatti, i contributi introdotti dal Governo per sopperire alle problematiche economiche sorte a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Anche se una nuova emergenza epidemiologica è apparsa subito dietro l’angolo, gli aiuti recentemente disposti dall’Esecutivo per ammortizzare i disagi economici emersi a causa della guerra Russia Ucraina si estenderanno al massimo fino alla fine dell’anno in corso.

Insomma, il 2022 sarà sicuramente l’ultimo anno in cui si potranno richiedere contributi e Bonus voluti tendere una mano alle famiglie, alle imprese e ai lavoratori chiamati a fare i conti con le difficoltà emerse negli ultimi tre anni.

E di Bonus se ne sono avuti a bizzeffe in quest’ultimo periodo: dai contributi concessi a favore dei nuclei familiari (Assegno Unico e Universale incluso), alle agevolazioni pensate per i lavoratori dipendenti, autonomi, titolari di Partita IVA, fino agli aiuti economici sotto forma di “sconto” sulle spese attinenti alla salute.

Proprio in quest’ultimo ambito c’è spazio per un contributo economico, erogato dall’INPS sotto forma di assegno a chi soffre di particolari patologie legate alla tiroide, con invalidità riconosciuta.

L’etichetta di “Bonus tiroide”, però, non calza propriamente a pennello poiché si tratta di un assegno riconosciuto dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale esclusivamente a chi soffre di problemi aventi a che fare con la tiroide, non di un qualcosa da distribuire a tutti indistintamente.

In particolare, l’INPS riconosce l’assegno per malattie e scompensi tiroide i prendendo in considerazione la percentuale di invalidità dichiarata da una commissione medica INPS.

Ma entriamo subito nei dettagli e vediamo chi potrà ottenere l’assegno fino a 550 euro, quale percentuale di invalidità si dovrà avere per beneficiare del sussidio e per quali patologie si potrà presentare domanda.

Prima ancora di vedere quali sono le patologie coperte dal Bonus tiroide da 550 euro partiamo dai suoi importi. L’assegno INPS non è fisso ma varia al variare della percentuale di invalidità riconosciuta.

Per il 2022 si va da un minimo di 291,60 euro per una percentuale di invalidità compresa tra il 74% e il 99%, fino al tetto massimo di 550 euro per chi non è autosufficiente o per gli invalidi al 100%.