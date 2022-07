L’INPS tende ancora una volta la mano alle donne con un nuovo aiuto interamente dedicato alla categoria a cui andrà un assegno mensile di 468,10 euro, nel rispetto di specifici requisiti. Scopriamo subito chi sono queste fortunate che potranno richiedere il contributo e come presentare domanda.

Chi si occupa della propria casa quotidianamente è a conoscenza di quanto i lavori domestici siano sfiancati. Pulire, stirare, cucina, riassettare, prendersi cura dei figli e dell’intera famiglia è diventato un vero e proprio mestiere al pari di tutti gli altri.

Per questo motivo, anche nel 2022, il Governo lascia aperta la possibilità agli interessati di accedere al Bonus casalinghe . Stiamo parlando di una misura riservata alle casalinghe e ai casalinghi d’Italia che si occupano dei lavori domestici senza ricevere nulla in cambio in termini economici.

Non tutte le donne e gli uomini però potranno presentare domanda per assicurarsi di ricevere dall’INPS l’assegno mensile di 468,10 euro per 13 mensilità. Occorre, infatti, rispettare una serie di requisiti connessi alla sfera personale del richiedente per poter ambire al Bonus casalinghe 2022.

Senza perdere altro tempo, vediamo subito chi sono queste donne che hanno diritto a percepire l’assegno mensile di 468,10 euro, quali sono i requisiti da rispettare per beneficiare del sussidio per 13 mesi e come presentare domanda all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per garantirsi l’accesso al Bonus.

Ecco tutti i dettagli e le ultime novità a riguardo.

L’INPS paga un assegno 468,10€ a queste fortunate donne: domanda e requisiti

Molto spesso sottovalutate, anche nel lavoro, le donne che si dedicano con cura e dedizione alla propria casa rappresentano un di più di cui la società non può fare assolutamente a meno. Sono queste, di fatto, che rimboccandosi le maniche mandano avanti l’intera casa dando priorità alla famiglia e ai figli.

Non sempre, però, le donne sono casalinghe per libera volontà. Nella maggior parte dei casi, la mancanza di un lavoro costringe le stesse a dedicarsi alle mansioni da svolgere entro le quattro mura domestiche pur in assenza di un riconoscimento economico.

Proprio per colmare tale ammanco, il Governo ha messo a punto il Bonus casalinghe. La platea di beneficiarie dell’assegno mensile di 468,10 euro erogato dall’INPS fortunatamente è molto ampia, anche se sono previsti alcuni limiti.

Come tutti i bonus al momento attivi e richiedibili, l’assegno di 468,10 euro per 13 mesi spetta solo a specifiche donne in possesso dei requisiti fra poco trattati.

Per il momento ne anticipiamo solo alcuni: il Bonus casalinghe spetta tanto alle donne, quanto agli uomini che hanno oltrepassato i 67 anni di età, privi di un lavoro e che non risultano in possesso dei requisiti INPS necessari per accedere alla pensione minima , in particolare dei contributi.

Non solo. Queste donne e questi uomini potranno usufruire dell’assegno mensile solo rispettando specifici limiti reddituali. Di quali si tratta?

Quali sono i requisiti richiesti alle donne per beneficiare dell’assegno INPS di 468,10 euro

Alcune condizioni da soddisfare per accedere al Bonus casalinghe studiato dal Governo sono stati trattati nel precedente paragrafo. Rimane però da chiarire quali sono i vincoli economici da osservare alla lettera per poter ottenere il riconoscimento da parte dell’INPS dell’assegno mensile di 468,10 euro per un massimo di 13 mesi.

Una piccola premessa va fatta a livello contributivo: l’erogazione dell’assegno da parte dell’INPS spetta soltanto alle donne che non hanno versato almeno 20 anni di contributi.

Tornando al reddito, invece, questo dovrà essere inferiore a 6.085,30 euro per le donne sole, oppure al di sotto di 12.170,60 euro per quelle sposate.

Come presentare la domanda all’INPS

Prima ancora di soffermarci sulla modalità di presentazione delle domande utili ad ottenere l’assegno INPS appositamente pensato per le casalinghe va detto che l’importo di 468,10 euro sta ad indicare il tetto massimo di contributo ottenibile al mese.

Le donne interessate alla misura dovranno inoltrare la domanda per il Bonus casalinghe direttamente dal sito internet ufficiale dell’INPS, accessibile tramite credenziali SPID, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Una volta entrati nella piattaforma INPS occorre accedere all’area del sito dedicata ai Servizi per il cittadino. In alternativa, le donne potranno contattare il call center INPS attraverso il numero 803.164 (da fisso) o digitando il numero 06.164.164 da rete mobili.

Per l’inoltro della domanda per beneficiare dell’assegno INPS di 468,10 euro si potrà comunque fare affidamento ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o ad un Patronato di fiducia.