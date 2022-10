Arrivano aggiornamenti da parte dell’INPS per i beneficiari dell’Assegno Unico e Universale. Mentre l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale continua ad aggiornare il calendario degli accrediti di ottobre, spunta una nuova data di pagamento da cerchiare in rosso sul calendario. Ecco i fortunati a cui si rivolge.

Pagamenti INPS dell’Assegno Unico di ottobre in dirittura di arrivo. Mentre l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale continua ad aggiornare il calendario degli accrediti della prestazione di ottobre, spunta una nuova data di pagamento da cerchiare in rosso sul calendario.

A pochi giorni dall’ufficialità delle prime date dei pagamenti INPS riferiti alla mensilità in corso, l’Ente di giorno in giorno continua a offrire nuovi aggiornamenti ai percettori dell’Assegno Unico e Universale.

E tale modo di operare verrà portato avanti fino al 31 ottobre.

Il motivo di questo costante aggiornamento da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale è abbastanza semplice: diversamente dal Reddito di Cittadinanza, i cui pagamenti INPS arrivano ai beneficiari sempre ad una data fissa, le date di accredito dell’Assegno Unico e Universale variano da persona a persona, anche a seconda della data di presentazione delle domande.

Dopo aver comunicato il via libera dei pagamenti INPS dell’Assegno Unico dal 10 al 15 ottobre e aver annunciato nuove date di accredito delle somme per lunedì 17, martedì 18 e venerdì 21 ottobre, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha di recente comunicato una nuova data di accredito riservata a specifici beneficiari dell’Assegno Unico e Universale.

Scopriamo insieme di quale giorno si tratta e chi sono i fortunati beneficiari che riceveranno i pagamenti INPS dell’Assegno Unico di ottobre.

INPS, pagamento Assegno Unico ottobre: c’è una nuova data, ma solo per questi beneficiari

Come anticipato in apertura di articolo, dall’ultimo aggiornamento fornito dall’INPS circa i pagamenti dell’Assegno Unico di ottobre una nuova data si aggiunge a quelle già confermate dallo stesso ente.

Mentre i percettori del Reddito di Cittadinanza dovranno ancora aspettare le lavorazioni per capire se gli arretrati confluiranno nelle loro tasche prima del previsto, l’INPS sta procedendo con gradualità nel comunicare le prossime date di accredito dell’Assegno Unico.

Confermate le date del 17, 18 e 21 ottobre è proprio un giorno da spartiacque a questi ad essere stato indicato dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale come nuova data di pagamento da aggiungere a quelle sopra elencate.

Di quale nuova data si tratta?

Stando alle recenti comunicazioni dell’INPS, il 20 ottobre 2022 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale provvederà ad erogare le somme dell’Assegno Unico di competenza di ottobre a specifiche famiglie con figli a carico.

Questa è la data che molti beneficiari dell’Assegno Unico hanno potuto visionare accedendo al proprio fascicolo previdenziale, disponibile sul sito internet dell’INPS.

Ma nello specifico chi sono questi beneficiari dell’Assegno Unico che riceveranno i pagamenti INPS alla nuova data del 20 ottobre?

I cittadini interessati da questi pagamenti aggiunti di recente nel calendario delle erogazioni INPS dell’Assegno Unico e Universale sono quelli che hanno già presentato all’Ente la domanda per ottenere il riconoscimento del contributo purché non percettori del Reddito di Cittadinanza.

INPS, pagamenti Assegno Unico ottobre: ecco tutte le prossime date di accredito

A questo punto non ci rimane che fare una sintesi delle prossime date di accredito del contributo ufficializzate dall’INPS.

Lunedì 17 ottobre, martedì 18, giovedì 20 e venerdì 21 ottobre giungeranno a destinazione i pagamenti INPS dell’Assegno Unico di competenza del mese in corso a chi non riceve il Reddito di Cittadinanza.

Dopo un salto temporale di alcuni giorni partirà una nuova tranche di accrediti.

Dal 28 al 31 ottobre i pagamenti INPS confluiranno nelle tasche dei già beneficiari dell’Assegno Unico per i figli a carico sul Reddito di Cittadinanza riferito alla mensilità di settembre 2022.

Dunque, dopo la nuova data comunicata dall’INPS, quella del 20 ottobre, il flusso dei pagamenti INPS non si interrompe.

Bisognerà attendere fine mese per completare le erogazioni ed iniziare a pensare ai pagamenti dell’Assegno Unico di novembre.

INPS, pagamento Assegno Unico di ottobre: dove e come consultare le date di pagamento

Poiché le date dei pagamenti INPS non sono uguali per tutti, spesso e volentieri ci si chiede se esiste un modo per conoscere con certezza quando la somma spettante a titolo di Assegno Unico verrà accreditata ai beneficiari.

Il discorso non vale solo per la mensilità di ottobre, bensì per tutte le tranche di Assegno Unico mensili da ricevere dall’INPS.

La certezza sulle date di accredito del contributo si può avere direttamente dal sito internet dell’INPS o dall’App per smartphone messa a disposizione dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Nel primo caso occorre consultare il Fascicolo Previdenziale del Cittadino accessibile dal sito internet dell’INPS, una volta fatto il login tramite SPID, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

In alternativa, si può prendere visione delle date dei pagamenti dell’AUU direttamente dall’App INPS mobile oppure avvalendosi dell’aiuto di un Caf o di un Patronato zonale.