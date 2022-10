Pagamenti INPS dell’Assegno Unico di ottobre in dirittura di arrivo. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale comunica ufficialmente le date di accredito del contributo destinato alle famiglie con figli a carico. Ma quando arriverà la tranche di ottobre? Ecco tutte le date da cerchiare in rosso sul calendario.

Pagamenti INPS dell’Assegno Unico di ottobre in dirittura di arrivo. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale comunica ufficialmente le date di accredito del contributo destinato alle famiglie con figli a carico. Ma quando arriverà la tranche di ottobre? Vediamo insieme quali sono le date da cerchiare in rosso sul calendario.

Nuove mese, nuovi pagamenti INPS pronti per essere elargiti agli italiani. E il bisogno di liquidità inizia a farsi sentire da parte delle famiglie italiane costrette a fare i conti con i rincari degli ultimi mesi.

In questo clima contrassegnato dall’aumento incontrastato dei beni di consumo, dal caro bollette ed energia, i pagamenti INPS mensili rappresentano una vera e propria manna dal cielo per tutti i cittadini italiani, soprattutto per le famiglie con figli a carico in evidente stato di difficoltà economica.

Il mese di ottobre è già iniziato con i pagamenti INPS delle pensioni, ma nei prossimi giorni arriveranno altri contributi. Dal Reddito di Cittadinanza al Bonus Renzi, dalla Naspi al Bonus 200 euro, inizia a delinearsi il quadro mensile dei pagamenti INPS di ottobre.

Ma quando arriveranno i pagamenti INPS dell’Assegno Unico e Universale?

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha finalmente chiuso il cerchio sulla questione. Ecco, dunque, quando l’Assegno Unico confluirà nelle tasche delle famiglie beneficiarie.

Scopriamo insieme le date.

INPS, Pagamenti Assegno Unico ottobre: quando arriva? Ecco tutte le date ufficiali

Prima di svelare quando partiranno i pagamenti INPS dell’Assegno Unico per le famiglie che hanno provveduto a presentare domanda all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, va fatta una premessa.

La data di accredito delle somme spettanti non è la stessa per tutti. In poche parole, non esiste un calendario e una data fissa di erogazione come invece avviene per il Reddito di Cittadinanza.

Per meglio intenderci, le date variano da persona a persona e per questo motivo è importante tenere sotto controllo il fascicolo previdenziale del cittadino accessibile dal sito internet ufficiale dall’INPS stesso.

Ciò non toglie però che sia possibile definire un orizzonte temporale entro cui i pagamenti INPS dell’Assegno Unico giungeranno a destinazione.

Ma torniamo a noi occupandoci dei pagamenti INPS riferiti alla mensilità di ottobre. Di recente l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha ufficializzato le date di accredito.

A questo punto siamo pronti per rispondere alla domanda: quando arriva l’Assegno Unico di ottobre?

L’INPS ha ufficializzato diverse date, cerchiamo quindi di fare il punto della situazione evitando qualsiasi tipo di confusione.

Per le famiglie non percettrici del Reddito di Cittadinanza i pagamenti INPS riferiti alla mensilità di Assegno Unico di ottobre arriveranno dal 12 in poi.

Discorso diverso per gli arretrati. Chi non risulta percettore del RdC riceverà il pagamento INPS degli arretrati dell’Assegno Unico da giorno 11 a giorno 14 ottobre 2022, mentre si dovrà attendere l’ufficialità delle lavorazioni per conoscere le date di accredito dell’Assegno Unico su RdC riferito al mese di settembre.

In quest’ultimo caso è però possibile avanzare delle ipotesi: con ogni probabilità i pagamenti INPS arriveranno dal 28 al 31 ottobre 2022.

INPS, pagamento Assegno Unico di ottobre: come controllare la data dal sito o dall’App

In mancanza di un’unica data di erogazione dell’Assegno Unico INPS per tutti il consiglio che sentiamo di darvi, per conoscere con certezza quando il pagamento giungerà a destinazione, è quello di servizi di tutti i servizi messi a disposizione dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

L’arrivo dell’Assegno Unico di ottobre, ma il discorso vale per tutti i pagamenti INPS dell’AUU di ogni mese, si può verificare in due diversi modi.

Il primo riguarda la consultazione dal Fascicolo Previdenziale INPS, dopo aver effettuato l’accesso al sito ufficiale dell’INPS tramite SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Lo stesso risultato si ottiene utilizzando l’App INPS mobile. In questo caso, le date dei pagamenti INPS dell’Assegno Unico si possono consultare nella sezione Prestazioni-Pagamenti.

I beneficiari dell’Assegno Unico che non hanno molta familiarità con la tecnologia, invece, possono rivolgersi al CAF o al Patronato di fiducia per la verifica delle date di accredito del contributo mensile.

Cogliamo l’occasione per ricordare che l’Assegno Unico INPS spetta esclusivamente alle famiglie con figli a carico da 7 mesi fino a 18 anni di età, disabili di qualsiasi età e con un’età anagrafica dai 18 ai 21 anni di età, ma solo nei casi previsti dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale stesso.

Per qualsiasi informazione su come presentare domanda per beneficiare dell’Assegno Unico e Universale si rimanda alla pagina internet dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.