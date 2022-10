INPS, pagamenti Assegno Unico ottobre: soldi non ancora ricevuti? Ecco perché e cosa fare

INPS alle prese con i pagamenti previsti per la mensilità di ottobre. Mentre già da tempo quota parte delle prestazioni erogate dall’Ente sono state accreditate sul conto dei destinatari, allo stato attuale molti percettori dell’Assegno Unico e Universale sui figli a carico lamentano di non aver ancora ricevuto i soldi spettanti. Ecco perché e cosa c’è da aspettarsi.

INPS alle prese con i pagamenti previsti per la mensilità di ottobre. Mentre già da tempo quota parte delle prestazioni erogate dall’Ente sono state accreditate sul conto dei destinatari, allo stato attuale molti percettori dell’Assegno Unico e Universale sui figli a carico lamentano di non aver ancora ricevuto i soldi spettanti. Vediamo subito il perché di questo ritardo nell’accredito e cosa c’è da aspettarsi in questi casi.

Come ogni mese i beneficiari dell’Assegno Unico e Universale si trovano ad attendere i pagamenti INPS come una sorta di manna scesa dal cielo.

Le evidenti difficoltà economiche legate soprattutto al caro bollette mettono sempre più a disagio i nuclei familiari costretti a stringere la cinghia per arrivare a fine mese senza dover rivedere i propri programmi di spesa in maniera importante.

Ad avvertire il peso di questi rincari sono soprattutto le famiglie numericamente più consistenti con figli a carico. Per queste, infatti, l’Assegno Unico e Universale rappresenta un importante sostegno economico atteso con ansia ogni mese.

Tuttavia, come esperienza insegna, non sempre l’INPS è puntuale nel pagamento degli importi spettanti. Spesso e volentieri, infatti, le famiglie manifestano ritardi nell’erogazione dell’Assegno Unico e Universale.

Allo stato attuale sono le famiglie che hanno ricevuto i pagamenti dell’Assegno Unico INPS lo scorso settembre, verso metà mese, a storcere il naso per il mancato accredito dei soldi spettanti a titolo di AUU ad ottobre 2022.

La preoccupazione, abbastanza legittima, è quella di non ricevere i pagamenti INPS ad ottobre nonostante le date di accredito già comunicate dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (dal 17 al 21 ottobre 2022 e non solo).

Di recente, sono arrivati i pagamenti INPS riferiti all’Assegno Unico e Universale sul Reddito di Cittadinanza, mentre tante altre famiglie beneficiarie devono ancora percepire i pagamenti di ottobre.

In questo caso c’è da preoccuparsi? Vediamo subito come mai l’Assegno Unico di ottobre 2022 non è stato percepito e cosa fare in questi casi.

INPS, pagamenti Assegno Unico ottobre: soldi non ancora ricevuti? Ecco perché e cosa fare

Già nei precedenti articoli abbiamo più volte ribadito come a differenza di altre prestazioni erogate dall’INPS i pagamenti dell’Assegno Unico seguono un calendario mensile di erogazioni che prevede più date di accredito.

Per essere più precisi, le date in cui si riceveranno i soldi variano da persona a persona anche in base alla data di presentazione delle domande all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Tale discorso vale per tutte le mensilità e per tutti i pagamenti, compresi quelli riguardanti gli accrediti del contributo di ottobre già partiti dal 17.

Cosa significa questo? Semplicemente che in alcuni casi i pagamenti INPS del contributo possono confluire nelle tasche degli italiani prima, in altri casi dopo.

Dunque, non c’è da preoccuparsi se i soldi riferiti alla mensilità di ottobre non sono ancora stati accreditati perché prima o poi arriveranno a destinazione.

Il sistema deputato alla gestione delle pratiche è automatizzato in maniera informatica e per questo motivo nessun funzionario o altra figura può intervenire ritardando o bloccando i pagamenti INPS dell’Assegno Unico mensile, compresi quelli di ottobre.

Prima dell’accredito dei soldi spettanti a titolo di Assegno Unico, l’INPS procede alla lavorazione delle domande, ma in ogni caso l’accredito non tarderà ad arrivare.

Nel caso però si abbiano dei seri dubbi sui tempi di accredito o gestione della pratica è consigliabile recarsi presso una sede INPS provinciale, oppure contattare l’Ente tramite il servizio call center o usando il servizio “INPS Risponde”.

INPS, pagamenti Assegno Unico e Universale ottobre: ecco tutte le date di accredito dei soldi

Chiarito il perché alcune famiglie con figli a carico non hanno ancora ricevuto i pagamenti INPS dell’Assegno Unico di ottobre e scacciata ogni preoccupazione su un mancato accredito, passiamo ad analizzare il calendario dei pagamenti di ottobre.

Le date da segnare sul calendario per quest’ultima settimana del mese non sono molte. Ricordiamo che i pagamenti INPS di ottobre sono iniziati giorno 17 e proseguiranno fino alla fine del mese in corso.

Il 19, il 20 e il 21 ottobre riceveranno i soldi le famiglie non percettrici del Reddito di Cittadinanza che visionano questa data sul Fascicolo Previdenziale INPS.

Quanti, invece, attendono i pagamenti dell’Assegno Unico sul RdC di settembre 2022 dovranno attendere fine mese (dal 28 al 30 ottobre) per ricevere la tanto attesa ricarica.

Dal 28 al 30 novembre 2022, invece, arriveranno i pagamenti INPS Assegno Unico di ottobre per i percettori del Reddito di Cittadinanza.I nuclei familiari che non hanno ricevuto i soldi dell’Assegno Unico di settembre non devo perciò preoccuparsi.

Come ottenere l’Assegno Unico Universale INPS

Ricordiamo a quanti non hanno ancora fatto domanda per ottenere l’Assegno Unico che sono pochi i requisiti da rispettare per ottenere il riconoscimento della prestazione.

Come prima cosa, il contributo si rivolge esclusivamente alle famiglie residenti in Italia con uno o più figli a carico dai 7 mesi ai 18.

Spetta anche ai figli disabili senza alcun limite di età, nonché a chi ha un’età anagrafica dai 18 ai 21 anni ma solo in specifici casi.