Quando arrivano i pagamenti INPS di giugno 2022? Ecco le date previste per l'accredito di tutti i bonus previsti quest'anno: disabili, nido, bebè, social card, Renzi e molto altro. Il calendario completo con tutte le date di accredito dei benefici: ultime notizie e novità.

Nuovo calendario con le date dei pagamenti INPS per il mese di giugno 2022: quando arrivano tutti i bonus 2022 confermati dal Governo? Tantissime novità per quanto riguarda i pagamenti, con un mese ricco di soldi per tutte le famiglie.

Se sei in attesa dei pagamenti da parte di INPS, segnati queste date sul calendario: bonus Renzi, assegno di natalità, bonus figli disabili, social card e novità INPS anche sulle nuove agevolazioni in arrivo.

Scopriamo subito quali sono le date dei prossimi pagamenti INPS di giugno 2022: tutti i bonus in arrivo e molto altro. Ultime notizie.

INPS, tutte le date dei pagamenti di giugno 2022!

Mentre ci si appresta ad accogliere tutti i nuovi bonus 2022 introdotti dal Governo con gli ultimi decreti contro i rincari, ci sono delle novità importanti per quanto riguarda i pagamenti INPS di giugno 2022. Le famiglie attendono l'arrivo di diversi soldi, soprattutto nella seconda parte del mese.

L'Istituto è spesso in ritardo con le erogazioni di alcuni benefici (per esempio il contributo per le rette dell'asilo nido), mentre altri accrediti seguono reglarmente il calendario prestabilito.

Cerchiamo di capire quando arrivano tutti i bonus 2022 e quali sono le date di pagamento INPS da segnare in rosso sul calendario.

In questo articolo facciamo chiarezza sul calendario dei pagamenti INPS di giugno 2022, concentrando la nostra attenzione sui bonus 2022 per le famiglie e non solo.

INPS, date pagamento bonus 100 euro: quando arriva?

Uno dei pagamenti più attesi ogni mese è quello legato al trattamento integrativo, i "famosi" 100 euro in più ogni mese, ovvero l'ex bonus Renzi, previsto solo per alcune categorie di soggetti che possiedono un reddito complessivo inferiore a 15 mila euro. Grazie a questa agevolazione, introdotta dall'allora premier Matteo Renzi, le famiglie possono ottenere fino a 1.200 euro in più all'anno.

La Legge di Bilancio 2022, infatti, ha modificato la soglia di reddito abbassandola da 28 mila a 15 mila euro, mentre rispetto al momento della sua introduzione, dal 2020 il bonus Renzi è passato da 80 euro al mese fino a 100 euro al mese. Non tutti lo potranno ricevere... Qualcuno, anzi, potrebbe doverlo restituire a fine anno.

Quando arriva il bonus Renzi a giugno 2022? INPS solitamente accredita il beneficio subito dopo il pagamento dell'indennità di disoccupazione, ma nell'ultimo periodo l'Istituto ha posticipato le date di pagamento del bonus Renzi di alcuni giorni.

Possiamo ipotizzare la partenza dei pagamenti INPS per il bonus Renzi dal 15 giugno 2022, ma non tutti lo riceveranno lo stesso giorno. Meglio tenere sotto controllo il proprio fascicolo previdenziale per evitare incomprensioni o sorprese: le lavorazioni vengono caricate con alcuni giorni di anticipo.

INPS, pagamenti giugno 2022: quando arriva l'assegno di natalità?

Anche l'assegno di natalità è una delle agevolazioni che rientrano nel calendario dei pagamenti INPS di giugno 2022: quando arriva l’accredito per le famiglie che ne hanno diritto?

Ricordiamo che l’assegno di natalità previsto dall'Istituto non è più disponibile dal 1° gennaio 2022 in quanto inglobato in un'altra misura, ma tutte le famiglie che lo hanno richiesto entro il 28 febbraio 2022 – per le nascite, adozioni o affidamenti avvenuti entro il 31 dicembre 2021 – possono ancora percepire le mensilità loro spettanti.

L'assegno di natalità è un contributo erogato su base mensile per un intero anno dall'ingresso in famiglia del bambino: gli importi variano in base all'ISEE, da un minimo di 960 euro all'anno (ovvero 80 euro al mese) fino a un massimo di 1.920 euro all'anno (ovvero 160 euro al mese).

Il pagamento del bonus bebè per il mese corrente è in arrivo nella seconda settimana di giugno, tra il 10 e il 18 giugno 2022. Il riferimento è alla competenza del mese precedente.

Per tenere sotto controllo la data esatta di pagamento è bene consultare periodicamente il proprio fascicolo previdenziale INPS: non tutti ricevono l’accredito nella stessa giornata. Anche in questo caso le lavorazioni vengono caricate con qualche giorno di anticipo.

INPS, pagamenti giugno 2022: date di accredito del bonus figli disabili

Veniamo ora a un altro importantissimo contributo, destinato alle mamme (o ai papà) monoreddito: il bonus figli disabili, la cui scadenza per la presentazione delle richieste è ormai scaduta al 31 marzo 2022.

Il bonus figli disabili permetteva alle famiglie monoparentali (ovvero formate da un solo genitore) e monoreddito di ottenere un assegno fino a 500 euro per i bambini e ragazzi portatori di disabilità per almeno il 60%. Anche per questo motivo veniva - e viene tuttora - chiamato anche bonus mamme single con figli disabili a carico.

INPS ha finalmente annunciato – con apposita circolare – la data di erogazione dei primi pagamenti del beneficio: entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande partiranno gli accrediti per tutti gli aventi diritto.

Dunque, se la scadenza per la domanda era fissata a fine marzo, il primo accredito del bonus figli disabili dovrebbe essere erogato entro il mese di giugno 2022. Saranno erogate, in tale occasione, anche le mensilità arretrate.

INPS, pagamenti giugno 2022: contributo asilo nido in ritardo? Ultime!

Che fine ha fatto il pagamento del contributo asilo nido e altre forme di assistena domiciliare per le famiglie con figli fino a 3 anni a carico? Moltissimi nuclei familiari hanno segnalato il ritardo nei pagamenti: gli accrediti si sono fermati al mese di marzo. Per quale motivo? Ecco le ultime notizie dall’INPS.

Solitamente il contributo per il pagamento delle rette per la frequenza dell’asilo nido viene pagato tra la fine del mese corrente e l’inizio del successivo. Tuttavia, alcune famiglie hanno segnalato come ultimo pagamento la mensilità di marzo 2022. Mancano dunque i mesi di aprile e maggio: quando arrivano?

Non ci sono purtroppo comunicazioni ufficiali, se non una precisazione INPS in risposta a una segnalazione ricevuta da una famiglia:

Solitamente i pagamenti arrivano entro fine mese/inizio del mese successivo. Le consigliamo di scrivere alla sua sede territoriale se non ha ricevuto il rimborso.

Se anche tu sei in attesa del pagamento del bonus asilo nido, puoi inviare una comunicazione alla sede territoriale di riferimento, in modo da ottenere maggiori delucidazioni.

Se, invece, hai un figlio a carico di età inferiore a 3 anni sei ancora in tempo per richiedere un contributo economico fino a 3.000 euro: gli importi variano al variare dell'ISEE.

INPS, pagamenti giugno 2022: nuovo accredito per la social card?

Nulla di nuovo per quanto riguarda il pagamento della Social Card, o Carta degli Acquisti: l’ultimo pagamento degli 80 euro bimestrali è avvenuto nel mese di maggio e riguarda il bimestre maggio-giugno. Non sono attese, quindi, nuove date di ricarica.

L'ultima data di pagamento della social card risale al mese precedente: INPS ha pagato gli 80 euro alle famiglie beneficiarie a partire dal 20 maggio 2022.

La ricarica è arrivata? Quando mi è rimasto sulla carta? Puoi verificare in qualsiasi momento il saldo attivo sulla Card chiamando il numero 800.666.888 da telefono fisso, oppure il numero 199.100.888 a pagamento da rete mobile.

La Carta degli Acquisti è un beneficio che spetta alle famiglie al cui interno di trovano bambini di età inferiore a 3 anni, oppure ai cittadini over 65; che si trovano in difficoltà economica e soddisfano determinati requisiti. La Social Card si può utilizzare per effettuare la spesa alimentare presso i punti vendita convenzionati, oppure risulta utile anche per pagare le bollette.