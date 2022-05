Pagamento Assegno Unico INPS in dirittura di arrivo. Ancora una volta, molte famiglie con figli a carico lamentano ritardi nell’erogazione degli importi per quanto concerne le mensilità di marzo e aprile 2022. Per questo motivo, si fa strada la possibilità di avere un doppio accredito a maggio. Ecco gli ultimi aggiornamenti dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e le date di accredito.