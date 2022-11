Bonus asilo nido in pagamento da novembre 2022. Tutte le famiglie con figli a carico che avevo presentato domanda ed erano state ammesse con riserva beneficeranno del pagamento a partire da novembre. Ecco la data INPS del pagamento e tutte le novità ed aggiornamenti a riguardo.

La conferma arriva proprio dall’INPS. La misura prorogata dal governo Draghi per tutto in 2022, è l’unico superstite dei vari Bonus famiglia presenti quest’anno e assorbiti nella quasi totalità dall’Assegno Unico e universale per i figli a carico, richiedibile già da gennaio 2022.

L’Istituto di previdenza sociale ha permesso alle famiglie con figli a carica di età inferiore ai 3 anni di ottenere il rimborso per le spese sostenute per l’iscrizione agli asili nido dei propri bambini.

In realtà, il Bonus viene erogato per coloro che presentano domanda e che hanno figli nati dal 1° gennaio 2016. La misura copre le rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati per un massimo di 1.000 euro.

Il Bonus asilo nido in pagamento a novembre copre anche le forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Le risorse dell’INPS erano terminate però a settembre e molte domande erano rimaste non evase o per essere precisi erano state protocollate ma non finanziate. Le stesse, perciò, erano state messe da parte sperando in un rifinanziamento della misura.

Molti infatti avevano rinunciato alla presentazione della domanda proprio perché i fondi erano terminati, ma hanno commesso un grave errore. Adesso l’INPS ha rifinanziato la misura e pertanto si troveranno ad usufruire del Bonus coloro che avevano visto accettato la domanda con riserva.

Ma in ogni caso è ancora possibile presentare domanda per ottenere il rimborso fino al 31 dicembre.

Vediamo nel dettaglio da quando sarà in pagamento il Bonus asilo nido a novembre e la data da segnare sul calendario.

INPS, pagamento Bonus asilo nido 2022: quali sono i requisiti d’accesso

Anche il Bonus asili nido rifinanziato dall’INPS può essere richiesto rispettando determinati requisiti. La domanda infatti può essere presentata dai genitori del minore, cittadini italiani o stranieri con permesso di soggiorno.

Il genitore che presenta la domanda dovrà avere a carico il minore sotto i tre anni di età o meglio che si occupa del pagamento delle rette dell’asilo nido del bambino.

Al momento della presentazione delle richieste i requisiti devono essere posseduti dal genitore richiedente, pena l’esclusione dell’erogazione del Bonus INPS.

Possono accedere alla misura coloro che hanno un ISEE minorenni fino a 25.000 euro. In questo caso il pagamento massimo INPS è di 3.000 euro all’anno, ossia 272,73 euro per 11 mensilità.

Con ISEE compreso tra 25.001 euro fino a 40.000 euro, i richiedenti riceveranno in pagamento dall’INPS un Bonus di 2.500 euro, cioè 227,27 euro per 11 mensilità.

Se l’ISEE è superiore ai 40.000 euro, il budget annuo del Bonus asilo nido sarà di 1.500 euro cioè 136,37 per 11 mensilità. In caso non venga presentato un indicatore valido spetterà un contributo massimo di 1.500 euro annui, ossia 136,37 euro mensile.

INPS, pagamento Bonus asilo nido di novembre: quando arriva? Ecco la data

A settembre l’INPS aveva annunciato la fine delle risorse per il Bonus asilo nido. Molte famiglie che avevano presentato domanda a settembre erano rimaste con l’amaro in bocca. Tuttavia, le loro domande non sono state scartate, ma sono state accettate e protocollate con riserva.

Delle oltre 400.000 domande, 365.000 sono state accolte e finanziate, mentre la differenza è stata ammessa con riserva.

È di qualche giorno fa l’annuncio del rifinanziamento della misura. Tutte le famiglie con figli minori che hanno presentato domanda a settembre per accedere al Bonus asilo nido vedranno presto erogato il contributo.

L’INPS ha infatti individuato la data del pagamento delle domande ammesse con riserva proprio nele mese in corso.

Le famiglie vedranno accreditato il rimborso a partire da metà novembre. Per essere precisi, il pagamento INPS relativo ai mesi di settembre e ottobre arriverà nelle tasche degli italiani dall’8 novembre.

Bonus asilo nido INPS, ecco come sapere se la domanda è in pagamento a novembre

Per verificare quando la richiesta del Bonus asilo nido risulta in pagamento basta accedere nell’apposita sezione dell’INPS.

Accedendo con SPID nella sezione dedicata al Bonus asilo nido si può controllare lo stato della domanda, ossia se risulta accolta o è ancora in fase di istruttoria.

Se la vostra domanda risulta in fase di istruttoria, non disperate, anzi la richiesta sarà in pagamento in tempi brevi, perché l’INPS ha da poco riottenuto il rifinanziamento della misura per la quale è possibile presentare domanda fino al 31 dicembre 2022

L’INPS provvederà al pagamento del Bonus secondo le modalità individuate in fase di richiesta , vale a dire tramite bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN, conto corrente estero Area SEPA.