Il bonus bebè è un assegno mensile che spetta alle famiglie che hanno messo al mondo, adottato o preso in affidamento un bambino nel corso dell’ultimo anno: a partire da marzo 2022, però, a misura è stata inglobata nel nuovo assegno unico e universale.

Le domande che le famiglie hanno presentato entro il 28 febbraio 2022, però, risultano valide per la percezione dell’assegno di natalità per un intero anno. Dunque, i pagamenti INPS del bonus bebè di ottobre 2022 riguarderanno proprio i beneficiari che lo hanno richiesti entro la scadenza sopra citata.

Ecco tutte le date ufficiali comunicate dall’INPS tramite i fascicoli previdenziali dei cittadini: quando arriva il bonus bebè a ottobre 2022 e chi riceverà un doppio pagamento.

INPS, pagamento bonus bebè doppio a ottobre 2022: chi lo riceverà

Sono in arrivo sin da giovedì 20 ottobre 2022 i primi pagamenti del bonus bebè per le famiglie che lo hanno richiesto entro i termini: alcuni genitori, inoltre, potrebbero ricevere una doppia erogazione dell’INPS nel mese di ottobre.

Tutto ciò è dovuto al fatto che nei mesi precedenti potrebbero essere state saltate delle date di erogazioni – relative ad agosto e settembre 2022. Nel mese di ottobre, infatti, verrà pagata la mensilità corrente.

Così come avvenuto a settembre, quando il bonus bebè venne pagato nelle giornate del 2, 7, 29, e 30 settembre; anche a ottobre potrebbe verificarsi un doppio pagamento per alcuni nuclei familiari che attendono degli arretrati sull’assegno di natalità.

Cerchiamo di capire il calendario dei pagamenti INPS del bonus bebè a ottobre 2022: quando arriva e quali date segnare in rosso sull’agenda.

Pagamento bonus bebè ottobre 2022: tutte le date ufficiali INPS

Ecco quindi che INPS ha inserito le prime date di pagamento del bonus bebè sui fascicoli previdenziali delle famiglie che ne hanno diritto: così come avviene per l’assegno unico e universale, anche per le erogazioni del bonus bebè non è stata stabilita un’unica data, ma una serie di appuntamenti per l’accredito dell’assegno.

Si parte, quindi, da giovedì 20 ottobre 2022 con l’erogazione degli arretrati per tutte le famiglie che sono in attesa delle mensilità di agosto o settembre 2022.

Il secondo appuntamento – per alcune famiglie doppio- è invece per il martedì successivo, 25 ottobre 2022, quando saranno erogate nuove tranche di assegno di natalità relative alla mensilità corrente.

Considerando che non tutte le famiglie ricevono il pagamento nella stessa giornata, invitiamo i lettori a verificare le date ufficiali INPS direttamente sul proprio fascicolo previdenziale, al quale si accede con SPID, CIE o CNS.

Bonus bebè ottobre 2022: quali sono gli importi

Nessuna novità per quanto riguarda gli importi del bonus bebè, che a ottobre saranno i medesimi dei mesi precedenti: il calcolo, lo ricordiamo, viene eseguito in considerazione dell’ISEE presentato in fase di domanda.

Sono previsti, quindi, pagamenti erogati su base mensile di importo variabile in base alle disponibilità economiche della famiglia. C’era la possibilità – fino a fine febbraio – di presentare più di una domanda per ogni figlio relativamente al primo anno di vita.

Gli importi che vengono erogati a ciascuna famiglia, quindi, sono i seguenti:

Assegno da 160 euro al mese per chi possiede un ISEE inferiore a 7.000 euro all’anno, ovvero un totale di 1.920 euro all’anno;

Assegno da 120 euro al mese per chi possiede un reddito compreso tra 7.001 e 40.000 euro all’anno, ovvero un contributo complessivo di 1.440 euro all’anno;

Assegno da 80 euro al mese per coloro che possiedono più di 40.001 euro all’anno, ovvero un bonus complessivo di 960 euro all’anno.

Per tutti i figli successivi al primo, invece, gli importi sopra elencati vengono maggiorati nella misura del 20%: ciò significa che si potranno ottenere 192 euro al mese nel primo caso, 144 euro al mese nel secondo caso, e 96 euro al mese nel terzo caso.

Le domande di bonus bebè presentate senza ISEE - c'è anche questa possibilità - permetteranno alle famiglie di ottenere l'assegno minimo previsto dall'INPS: 80 euro al mese.

Cosa cambia nel 2023?

Ma la vera domanda che moltissime famiglie si stanno ponendo riguarda il futuro: che ne sarà del bonus bebè nel 2023? Considerando che gli attuali beneficiari potranno ottenere l’assegno per 12 mesi, al termine della fruizione che cosa succederà?

Come abbiamo detto sin dall’inizio dell’articolo, il bonus bebè è stato sostituito dall’assegno unico, ma ci sono ancora alcuni Comuni e alcune Province che hanno messo a disposizione fondi autonomi per l’erogazione di questo contributo per incentivare la natalità.

Per scoprire se nel tuo Comune è disponibile questo bonus famiglia dovrai consultare i bandi attivi sul sito web della tua amministrazione comunale. In alternativa, ci sono diverse agevolazioni che possono “compensare” l’assegno di natalità.