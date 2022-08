INPS sempre più vicino ai cittadini italiani. Ci sono buone notizie per i percettori di pensione: arriva la conferma ufficiale del doppio pagamento per il mese di agosto 2022 ai soli pensionati in possesso di specifici requisiti reddituali e anagrafici. In quest’ultimo caso, solo chi supera una certa età potrà accedere al beneficio offerto dalla quattordicesima. Ecco qual è il limite anagrafico da rispettare e le ultime novità di agosto 2022.

INPS sempre più vicino ai cittadini italiani. Ci sono buone notizie per i percettori di pensione: arriva la conferma ufficiale del doppio pagamento della pensione per il mese di agosto 2022 ai soli pensionati in possesso di specifici requisiti reddituali e anagrafici.

In quest’ultimo caso, solo chi non supera una certa età potrà accedere al beneficio offerto della quattordicesima. Vediamo subito qual è il limite anagrafico da rispettare e le ultime novità di agosto 2022.

L’assegno previdenziale di agosto 2022 si fa doppio. Chi risponde a specifici requisiti, stando alle disposizioni fornite dall’INPS, incasserà un sostanzioso assegno da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale aumentato di una mensilità aggiuntiva.

Il beneficio interessa i pensionati che oltrepassano una certa età a cui spetta di diritto la quattordicesima mensilità prevista dall’INPS.

Ma vediamo subito chi potrà ottenere il riconoscimento della doppia pensione ad agosto2022, qual è questa età da superare per poter beneficiare della quattordicesima e come funziona.

Ecco gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

INPS, quattordicesima ad agosto? È ufficiale: doppia pensione per chi supera questa età

La possibilità di avere un doppio pagamento INPS della pensione di agosto 2022 non è più una chimera per effetto della conferma da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale della quattordicesima.

Poiché si tratta di una mensilità aggiuntiva da corrispondere solo ad una cerchia specifica di pensionati, occorre chiarire che non tutti i percettori dell’assegno previdenziale potranno riceverla di diritto, tanto meno ad agosto 2022.

Come anticipato in apertura di articolo, infatti, occorre rispettare una serie di requisiti reddituali e contributivi per beneficiare del doppio pagamento INPS dato dalla somma tra l’importo dell’assegno pensionistico riferito alla mensilità di agosto e la quattordicesima erogata come mensilità aggiuntiva.

Quest’ultima, però, scatta solo per alcune tipologie di assegni previdenziali e superata una certa età anagrafica. A questo punto viene spontaneo chiedersi: qual è questa età che i pensionati devono superare per ricevere la doppia pensione INPS comprensiva della quattordicesima?

Mentre per qualcuno può essere scontata la risposta, per altri non lo è: la quattordicesima, anche quella pagata dall’INPS entro i primi giorni di agosto 2022, spetta come mensilità aggiuntiva solo a partire dai 64 anni di età.

Per quanto concerne i beneficiari, invece, il doppio pagamento INPS è riservato solo ai percettori di particolari prestazioni previdenziali: pensione di vecchiaia, anticipata, di invalidità e inabilità, pensione ai superstiti.

Al contrario, sono esclusi dal pagamento della quattordicesima i pensionati con meno di 64 anni di età, coloro che incassano la pensione sociale, le pensioni liquidate da fondi differenti, le pensioni di invalidità civile, le pensioni di guerra e le rendite INAIL.

INPS, quattordicesima ad agosto 2022 sulla pensione: quali sono i requisiti da rispettare

La quattordicesima mensilità non fa altro che rendere doppia la pensione del mese di agosto 2022 trattandosi di una mensilità aggiuntiva pagata dall’INPS ai pensionati compiuti i 64 anni di età e oltre.

In aggiunta alla soglia anagrafica, però, si contano altri requisiti da rispettare per incassare la quattordicesima sulla pensione.

Uno spicca su tutti: il pensionato deve aver prodotto un reddito pari a non più di 2 volte il trattamento previdenziale minimo.

INPS, doppia pensione ad agosto 2022: come cambia l’importo della quattordicesima

Anche l’importo della quattordicesima sulla pensione di agosto 2022 varia al variare del reddito del pensionato e dai contributi maturati.

I redditi lordi sotto a 10.003,69 euro danno diritto ad una mensilità in più di pensione pari a 655 euro per i lavoratori dipendenti che hanno versato più di 25 anni di contributi. Lo stesso importo spetta ai lavoratori autonomi che hanno maturato un’età contributiva di 28 anni.

L’importo scende a 546 euro nel caso di lavoratori dipendenti con contributi versati da 15 a 25 anni e per gli autonomi dai 18 ai 28 anni di contributi pagati.

I lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi che non hanno pagato rispettivamente più di 15 e 18 anni di contributi riceveranno una quattordicesima di 437 euro.

L’importo della quattordicesima cambia per i redditi lordi da 10.003,69 euro a 13.338,26 euro.

Ai lavoratori dipendenti che hanno provveduto a versare più di 25 anni di contributi e agli autonomi con oltre 28 anni di contribuzione spetta, in aggiunta alla pensione, una quattordicesima di 504 euro.

La pensione diventa doppia grazie alla mensilità aggiuntiva della quattordicesima anche per i lavoratori dipendenti e gli autonomi con più di 15 anni di contributi versati senza superare la soglia dei 25 anni, per i primi, dai 18 anni ai 28 per i secondi.

In questo caso, la quattordicesima ammonta a 420 euro.

Infine, 366 euro andranno ai lavoratori dipendenti con non più di 15 anni di contributi versati e ai lavoratori autonomi con meno di 18 anni di contribuzione.