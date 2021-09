Col Governo Draghi ora puoi avere accesso al reddito di emergenza, una misura eccezionale di supporto economico stanziata dall'INPS per tutti coloro che a causa della pandemia da Covid si sono trovati in cattive acque. Però bisogna seguire passo per passo come fare per averlo in tempo, e vedere se si rientra tra quelli a cui spetta altrimenti si rimarrà a bocca asciutta!

[ULTIMISSIMI POSTI DISPONIBILI] Clicca qui ORA e scopri come ottenere INVESTIMENTI passivi a basso rischio e ad ALTO RENDIMENTO. Ottieni un 10% in più con il lending crowdfunding in Italia.

E' in arrivo il reddito di emergenza INPS, e bisogna ringraziare il Governo Draghi, perché, col Decreto Sostegni bis, migliaia di famiglie potranno beneficiare di questa misura, erogata dall'INPS a seconda della propria condizione economica denunciata nel proprio ISEE.

Va detto però che attualmente sono state segnalate diverse problematiche riguardo all'erogazione prevista per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, segnalazioni a cui l'INPS ancora non ha risposto né tantomeno rilasciato aggiornamenti, neppure nei propri social.

In attesa che riparti in questi giorni il pagamento degli importi, è meglio capire di cosa parliamo quando parliamo di Reddito di emergenza.

Perché abbiamo visto spesso come eventuali supporti in caso di disoccupazione improvvisa e ingiustificata, come la NASPI, o redditi per supportare il proprio reddito esiguo, come il Reddito di Cittadinanza, in realtà nascondono alcuni requisiti che in un colpo ti mettono dentro la categoria di coloro a cui non spetta tale misura.

Ed è meglio evitare di finire in questo rischio.

Reddito di emergenza INPS: come funziona con Draghi

Il reddito di emergenza INPS nasce appunto come supporto economico stabilito dal governo in carica, presieduto dall'ex presidente della Banca Centrale Europea, il professor Mario Draghi, per garantire alle famiglie che si trovano in un grave disagio economico dovuto alla pandemia da Covid.

Molte famiglie si sono ritrovate a dover affrontare privazioni e limitazioni, sia per via del potenziale contagio, sia per i protocolli anti-Covid stabiliti sia dal governo Conte II sia dall'attuale governo Draghi.

Protocolli che hanno portato a dover ridurre le vendite, limitare gli accessi ai clienti, e portare pertanto a dover chiudere per fallimento, nel peggiore dei casi.

Per queste famiglie serve il reddito di emergenza, e per nessun altre. Per le mensilità spettanti al momento si parla di cifre quali 400 euro minimi fino al massimo di 840 euro, ma bisogna anche qui essere precisi. Tanto per cominciare, non tutti possono richiedere il reddito, ma solo quelle che garantiscono alcuni requisiti.

Ecco a chi spetta il reddito di emergenza INPS

Il reddito di emergenza INPS è richiedibile da parte di quelle famiglie che, come detto, hanno raggiunto a causa della pandemia un reddito inferiore a quanto previsto per garantire una vita dignitosa per sé e per il proprio nucleo familiare.

Ovviamente molti sono stati colpiti dalla pandemia, moltissime categorie tra l'altro, visto il danno trasversale di questo contagio che tutt'ora incombe nel mondo. Proprio per questo, e vista l'eccezionalità, il Governo Draghi ha proposto la proroga fino a settembre, sempre mantenendo fede alla dichiarazione presentata per i redditi fino ad aprile 2021.

Infatti, in base a quanto disposto dal decreto Sostegni-bis chi può richiedere il reddito di emergenza INPS sono le seguenti categorie di lavoratori:

quelli autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS;

iscritti alle gestioni speciali INPS; liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata;

titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata; quelli titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata ;

di di coordinata e continuativa, iscritti alla ; quelli stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, anche somministrati;

del turismo e degli stabilimenti termali, anche somministrati; quelli dello spettacolo;

quelli agricoli;

quelli dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;

appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; quelli intermittenti;

quelli autonomi, privi di partita IVA , non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; quelli alle vendite a domicilio;

a quelli domestici;

quelli marittimi fino ai lavoratori dello sport.

Sì, sembra praticamente tutta la forza lavoro di questo paese. In realtà non è che basti presentarsi come agricolo o Partita IVA. Ovviamente per accedere a bonus o sussidi del genere, serve una dichiarazione che giustifichi la tua situazione economica in maniera oggettiva. E cioè l'ISEE.

Reddito di emergenza INPS: quale reddito ISEE serve? Ecco tutti i dati

Per accedere al reddito di emergenza INPS serve dimostrare che la propria condizione economia sia stata danneggiata dalla pandemia e da tutto quello che ne è occorso. Rifacendosi all'art.12 c.1 del dl. 41/2021, che regola i requisiti per l'accesso, il richiedente:

deve avere la residenza in Italia;

in Italia; deve garantire di avere al mese di aprile 2021 un reddito inferiore che equivale a: quota del beneficio + dodicesimo dell'affitto annuo pagato;

un reddito inferiore che equivale a: quota del beneficio + dodicesimo dell'affitto annuo pagato; deve garantire di non avere un patrimonio mobiliare , per l'anno fiscale 2020, superiore a 10000 euro , che può aumentare di 5000 per ogni soggetto in più interno al nucleo familiare, fino ad un massimo di 20000 euro annui .

, per l'anno fiscale 2020, , che può aumentare di in più interno al nucleo familiare, fino ad un . avere un ISEE in corso di validità che attesti di non avere più di 15000 euro annui, al netto di tutti gli altri calcoli citati.

Pertanto, di tutti i lavoratori citati, quelli che effettivamente lo avranno sono quelli che denunciano una condizione economica del genere.

E al netto di non incappare in potenziali furbetti, non a caso i requisiti prevedono un affittuo annuo pagato, cioè riguarda infatti i proprietari dei negozi, quelli che per via della chiusura dovuti a lockdown e zone rosse, hanno dovuto limitare o proprio chiudere l'accesso al negozio.

E non tutti hanno la possibilità di vendere via e-commerce, o di essere nella lista dei negozi che vendono beni di prima necessità, come supermercati o tabaccai.

Comunque, c'è anche un altro calcolo da fare, come quello dell'importo.

Ecco a quanto ammonta il reddito di emergenza INPS nel 2021

Il reddito di emergenza INPS viene erogato ogni mese, e l'importo cambia a seconda della situazione reddituale che viene denunciata, e a seconda della richiesta effettuata presso l'Istituto in questione.

Per i pagamenti di settembre però è necessario che sia stata presentata entro e non oltre il 30 luglio 2021, e al momento si registrano, come già accennato, due possibili cifre:

400 euro come minima ,

, 840 euro come massima.

Ma a quanto ammonta realmente il reddito di emergenza INPS? Dipende.

Dipende dalla scala di equivalenza a cui si è sottoposto il calcolo del reddito ISEE, la quale, comunque, è assoggettata ai requisiti già citati nel paragrafo precedente. In questo caso valgono i seguenti valori:

1 per il primo componente del nucleo familiare,

del nucleo familiare, 0,4 in aggiunta, per ogni altro membro maggiorenne,

in aggiunta, per ogni altro membro 0,2 in aggiunta, per ogni componente minorenne.

Il massimo del calcolo è di 2, massimo 2,1 se in casa abitano persone con pataologie disabilitanti o non autosufficienti.

Se ne volete sapere di più, vi suggerisco di dare un'occhiata al video di Speedy News Italia.

Se ci avete fatto caso, è lo stesso calcolo in uso per il Reddito di Cittadinanza. Non è un caso, il reddito di emergenza funziona appunto come supporto reddituale, così come l'RDC. A patto che si denunci una situazione economica problematica.

In questo caso, il calcolo per l'importo avrà come base la minima, 400 euro, e poi sarà sottoposta a questi valori aggiuntivi, a seconda se si abbia maggiorenni o minorenni in casa.

O persone con disabilità, le quali possono portare la soglia massima a 2,1, invece che a 2. Curiosamente, la soglia per il RDC è a 2,2 nel caso di abitanti con disabilità o non autosufficienti.

Infatti c'è da chiedersi che rapporto c'è con gli altri sussidi di disoccupazione.

Perché conviene il reddito di emergenza INPS rispetto all'RDC

Nell'articolo di Gianni Carbone si citavano i rapporti tra il reddito di emergenza INPS rispetto a NASPI e RDC.

A sua volta in un mio articolo parlavo del fatto che la NASPI conviene di più dell'RDC. Ma alla fine cosa conviene in questo caso?

La scelta rimane la vostra, constatando anche il fatto che sono già state segnalate diverse incompatibilità con persone già assegnatare dell'RDC. Questa è una prova del fatto che il reddito di emergenza INPS non è compatibile col Reddito di Cittadinanza, perché tutti e due concorrono per supportare un reddito in difficoltà. E due toppe per lo stesso buco è abbastanza inutile, laddove di soluzioni tampone ne basta già una.

Pertanto meglio scordarsi della possibile compatibilità tra i due, anche perché chi lo sta percependo, oltre a venire segnalato, sarà obbligato alla restituzione delle enetuali somme già restituite. Praticamente rovinarsi definitivamente il reddito, oltre che la famiglia.

Inoltre l'incompatibilità si estende anche per altri casi, purtroppo non solo per il Reddito di Cittadinanza, come ad esempio gli indennizzi per chi:

lavora ed è iscritto alla gestione separata INPS;

lavora nello spettacolo ;

; lavora nello sport e turismo.

Oppure per chi è in pensione, che sia una pensione diretta o indiretta cambia poco. Semmai questa incompatibilità non è estesa per alcuni casi, per fortuna, come per chi:

percepisce l'assegno ordinario di invalidità ,

, percepisce un reddito sopra la soglia di reddito prevista, ma a patto che abbia un lavoro da dipendente.

Ma, sfortunatamente, rientrano nell'esclusione anche chi ha ricevuto la NASPI.

Perché conviene il reddito di emergenza INPS rispetto alla NASPI

Il reddito di emergenza INPS non solo non è compatibile col Reddito di Cittadinanza, ma nemanche con la NASPI.

C'era come proposta quella di attuare una proroga per l'accesso a chi, entro febbraio 2021, avrebbe finito di percepire la NASPI, così da rientrare per i mesi di aprile, maggio e giugno (almeno), nella platea di chi poteva riscuotere la REM. E anche con un requisito specifico: l'ISEE non deve essere comunque superiore a 30000 euro.

E' accaduto invece che, col varo del Decreto Sostegni Bis, la proroga non è stata concessa a chi era uscito dalla NASPI.

Pertanto sia l'RDC sia la NASPI non convengono laddove si faccia richiesta del reddito di emergenza INPS. L'unica cosa possibile è fare richiesta, se non della REM, almeno dell'RDC, o della NASPI. A parità di requisiti e documenti da presentare.

Oppure tentare l'assegno unico, attivo dal luglio 2021, ma bisogna fare richiesta entro settembre. Più che altro, bisogna vedere già per questo mese come procederanno i pagamenti.

Reddito di emergenza INPS: ecco quando arriva!

Per il mese di settembre il reddito di emergenza non è ancora arrivato, a causa di alcune problematiche dovuta alla verifica e all'elaborazione delle diverse richieste d'accesso al REM.

Oltre a quella relativa al fatto che tra queste richieste ci sono persone già beneficiare di RDC o NASPI, il problema è anche di tipo tecnico e amministrativo, il che non è nemmeno la prima volta, visto che già l'anno scorso, per un evento analogo, sono state segnalate le stesse condizioni di ritardo e di mancata riscossione.

A ciò si aggiunge anche il fatto che non si ha risposta nemmeno della propria accettazione o meno della pratica di richiesta REM, pertanto può invece succedere di ritrovarsi a settembre senza neanche la possibilità di beneficiarlo.

Bisognerà aspettare, e vedere come si sviluppa la situazione.