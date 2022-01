Tra gli investimenti più interessanti proposti dagli addetti ai lavori per il 2022, trovano certamente un posto importante i Non-Fungible Tokens, i cosiddetti NFT. Cosa sono di preciso questi asset digitali? Come (e dove) è possibile investire su di essi, e quali sono i vantaggi e gli eventuali rischi? Scopriamo insieme tutte le principali caratteristiche di uno dei mercati più attesili per gli investimenti del futuro!

Non-Fungible Token. Asset digitali. Blockchain. Crypto-Art.

Dieci o quindici anni fa probabilmente neppure un esperto in ambito finanziario avrebbe immaginato le possibilità per gli investimenti che tali strumenti e tecnologie avrebbero potuto offrire nel 2022.

Oggi, invece, le opportunità offerte dal mercato digitale sembrano essere praticamente senza confini, ed ecco il motivo per cui è importante conoscere almeno gli aspetti principali e i concetti che stanno alla base dei cosiddetti NFT.

Parliamo d’altra parte di un mercato che ha raggiunto il valore complessivo di 250 milioni di dollari nel 2020, salvo superare nel terzo trimestre 2021 i dieci miliardi (sì, miliardi!), crescendo in percentuale rispetto all’anno precedente di circa il 38.000%!

Cerchiamo allora di comprendere e spiegare anche a chi non dovesse conoscerli cosa sono gli NFT, in quale contesto possono essere inseriti e come possono diventare una delle migliori opportunità di investimento del 2022 per ciò che riguarda gli asset digitali.

Scopriremo quali sono i vantaggi ed i rischi, su quali piattaforme è possibile investire e quali saranno le prospettive dei Non-Fungible Tokens per i prossimi mesi.

Per i meno avvezzi alle novità del mondo digitale può essere utile partire dando uno sguardo al video sottostante, proposto dall’ottima giornalista Greta Rosa per il canale YouTube HDblog, che già diversi mesi fa descriveva i concetti principali legati agli NFT con esempi concreti, precisi e molto chiari anche per i neofiti.

Idee per investimenti nel 2022: cosa sono gli NFT?

Investire in digital assets rappresenta ormai da alcuni anni un'opportunità importante, soprattutto per gli addetti ai lavori che possiedono in merito ai propri investimenti una prospettiva a lungo termine.

Abbiamo visto quale sia stata l'enorme crescita del mercato relativo agli NFT nel corso del 2021: ma, nello specifico, a cosa si riferiscono esattamente questi prodotti?

NFT è l'acronimo di Non-Fungible Token, una dicitura che indica un "gettone non riproducibile", ovvero una sorta di certificato digitale, inserito all'interno del codice di un oggetto elettronico con l'obiettivo di definirne la proprietà.

Questi prodotti digitali possono essere di qualunque tipo: contenuti testuali, audio o video, fotografie. Ma anche vere e proprie opere d'arte oppure, semplicemente, un tweet. Il primo tweet della storia, realizzato nel 2006 dal fondatore di Twitter Jack Dorsey, è stato acquistato ad un'asta di beneficenza per la cifra di 2,9 milioni di dollari.

Va sottolineata l'importanza del concetto di "riproducibilità" (Fungible). Un problema dei contenuti digitali è dato dal fatto che essi sono sostanzialmente indistinguibili l'uno dall'altro, rendendo impossibile un paragone a livello artistico con delle opere reali, in quanto a livello virtuale non si può riconoscere l'originale dalle sue copie.

Questa definizione, tuttavia, non è più corretta da quando è stata sviluppata la tecnologia blockchain. La blockchain è uno strumento indubbiamente complesso, ma, per semplificare, lo si può paragonare ad una sorta di catalogo o registro elettronico condiviso in cui vengono registrate le transazioni di dati, i quali non possono essere successivamente modificati.

Quando si crea un prodotto in formato digitale, nasce una stringa di codice che viene compressa in un'hash, una funzione che serve ad identificarlo in maniera univoca.

L'hash, quindi, viene memorizzata all'interno di una blockchain, e l'NFT consente così di tracciare i vari passaggi dell'hash portando sempre in memoria chi è stato il primo creatore di uno specifico contenuto.

In sostanza, all'autore di un'opera digitale viene permesso di lasciare la firma sul proprio lavoro, che diventa così "non-fungible", non riproducibile, proprio come fosse un prodotto artistico fisico del mondo reale. Questa possibilità ha aperto la strada al rapido sviluppo del settore della cosiddetta crypto-art.

A proposito di cripto, va rimarcata la differenza tra NFT e criptovalute. Anche se in entrambi i casi si sfrutta la tecnlogia blockchain, un bitcoin, ad esempio, può essere scambiato con un altro bitcoin, poiché il loro valore è il medesimo.

Un singolo bitcoin non è un prodotto unico, e quindi è da considerarsi un Fungible Token. Gli NFT, come detto, sono invece Non-Fungible Tokens, gettoni che non possono essere riprodotti o scambiati l'uno con l'altro.

Investimenti NFT, i vantaggi

Nel momento in cui, anche a livello virtuale, è divenuto possibile creare dei prodotti unici non replicabili, è venuto alla luce un mercato virtuale che rispecchia in tutto e per tutto quello tradizionale legato alle opere artistiche.

Investire in questo genere di mercato presenta indubbiamente dei rischi, di cui parleremo tra poco. Ma l'enorme crescita di questo settore ed in generale la direzione presa dall'intero comparto digital (basti pensare al previsto sviluppo del metaverso), lasciano presumere che prodotti come gli NFT abbiamo davanti un futuro decisamente in ascesa.

Tra i vantaggi principali che si possono elencare per gli NFT, possiamo mettere al primo posto quello relativo alla tracciabilità che, come abbiamo visto, è garantita dalla blockchain.

A volte, nella vita quotidiana, la tracciabilità è un concetto connotato negativamente; in questo caso, invece, è ciò che può impedire la falsificazione di un'opera d'arte digitale. Non solo: senza questa tecnologia, tutto questo comparto del mercato digitale non potrebbe neppure esistere.

Per l'autore che crea il prodotto, poi, gli NFT sono strumenti fondamentali, in quanto permettono di poter vantare il copyright sui propri contenuti. In questo modo ogni volta che il prodotto digitale di un artista viene rivenduto, quest'ultimo può ricevere la royalty corrispettiva per l'utilizzo della propria creazione.

All'interno di un contesto del genere è facile capire come le potenzialità di guadagno siano enormi, a fronte di costi molto ridotti. Chiunque può realizzare un NFT, sia un privato che un'azienda. E qualsiasi prodotto può diventare un token ed entrare nel giro: basta creare una copia digitale di ciò che si desidera vendere in questo tipo di mercato virtuale.

I rischi dell'investire in asset digitali

Le grandi prospettive e l'incredibile potenziale abbaglia indubbiamente le compagnie e gli addetti ai lavori che operano nel mondo digitale.

Tuttavia non va mai dimentiato che esiste anche il rovescio della medaglia. Gli investimenti in ambito NFT non vanno fatti alla leggera.

Un primo fattore di rischio è dato proprio dalla crescita clamorosa che il settore ha avuto lo scorso anno: abbiamo già detto che nel terzo trimestre 2021, rispetto al 2020, il mercato è aumentato del 38.000%. Fa ancora più impressione pensare che in tutto il 2021 ha raggiunto e superato i 40 miliardi di dollari totali.

Questo successo ed i numeri clamorosi raggiunti in breve tempo sono segnali da non sottovalutare, che fanno temere per un potenziale scoppio, nel breve periodo, di una bolla. E del resto, rendimenti speculativi e valori molto volatili sono caratteristiche che il mercato NFT condivide con quello criptovalutario.

Come per le criptovalute, inoltre, non va dimenticato il tema energetico, che oggi è importante come non mai e che è stato tra le cause delle recenti proteste di piazza (purtroppo con morti e feriti tra i manifestanti) che hanno avuto luogo in Kazakhstan.

Anil Dash, CEO di Glitch, scrive infatti sul magazine online The Atlantic:

La critica più comune agli NFT è che essi sono decisamente irresponsabili a livello ambientale. Ogni transazione o registrazione di un'artwork completata richiede sempre più potenza computazionale. Più potenza computazionale significa più risorse consumate.

E agli "entusiasti", a chi sostiene che sia possibile creare un mercato NFT più green in futuro, Dash risponde:

Gli entusiasti di blockchain e criptovalute dello scorso decennio hanno dimostrato che la responsabilità ambientale non è altro che un ripensamento successivo. Non ci sono evidenze che suggeriscano che i criptotraders faranno più soldi affidandosi a degli NFT green.

Dove si effettuano gli investimenti in NFT

Detto di vantaggi e perplessità in merito agli investimenti NFT, scopriamo nello specifico come si può metterli in pratica. E, soprattutto, su quali piattaforme è possibile farlo.

Per acquistare o creare un NFT bisogna in primo luogo avvalersi di una blockchain (quella di Ethereum è la più sfruttata, ma il settore in espansione offre anche altre opportunità), ed è necessario possedere un digital wallet sia perché occorre operare tramite criptovaluta, sia per accedere ai propri prodotti digitali.

Quando si è in possesso di questi elementi, si sceglie una delle varie piattaforme su cui è possibile creare, vendere o scambiare le opere d'arte digitali. OpenSea e Nifty Gateway sono solo un paio tra le opzioni principali.

Peraltro, secondo recenti indiscrezioni, anche Meta sembrerebbe pronta a lanciare una funzione dedicata al mercato NFT, che anche in questo caso permetterebbe di realizzare contenuti ed operare transazioni con i vari token proposti dagli utenti di Instagram e Facebook.

Investimenti 2022, prospettive di crescita degli NFT nei prossimi mesi

Meta, peraltro, rappresenta a propria volta uno dei motivi per cui il mercato NFT parrebbe destinato ad un futuro molto positivo.

Il rebranding dell'azienda di Zuckerberg, infatti, ha mostrato come in ambito digitale sia ormai giunto il momento di affrontare la sfida per la costruzione dell'ormai celebre metaverso.

E nel metaverso è perfettamente chiaro che il ruolo degli NFT diventa fondamentale, per le motivazioni a livello tecnico legate al concetto di unicità dei prodotti che abbiamo visto in precedenza.

Se dunque questo mondo virtuale vedrà la luce nel corso non tanto nei prossimi mesi (è troppo presto), quanto nei prossimi anni, il mercato degli NFT seguirà ragionevolmente di pari passo.

Attenzione però alla già segnalata problematica del consumo energetico, che di recente è stata tra le principali cause del crollo del valore del bitcoin.

Se è vero che criptovalute e crypto-art sono concetti ben distinti, le basi tecnologiche sono però le medesime, e dunque chi desidera fare investimenti in NFT dovrà adottare una prospettiva più ad ampio raggio, mentre per dei guadagni nel breve periodo i rischi potrebbero forse superare i benefici.