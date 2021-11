Le prenotazioni Invitalia bonus terme di 200 Euro sono appena iniziate ma le strutture termali sono già oberate dalle richieste, per cui bisogna affrettarsi per poterne usufruire. Ecco la lista aggiornata dei centri termali aderenti in tutta Italia e i massaggi esclusi dal Bonus!

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1 Luglio 2020 aveva introdotto il bonus terme, incentivo gestito da Invitalia, per rilanciare il settore termale particolarmente colpito nel cuore della pandemia. Il presidente di Federterme sottolinea che

Il bonus è stata una grande idea per avvicinare gli italiani alle terme

L'Italia infatti avrebbe una posizione importante nel contesto mondiale per quanto riguarda le strutture e le cure termali. I centri termali come Boario, Abano, Bormio e Saturnia sono molto conosciuti ma non sono le uniche strutture dove sarà possibile prenotare il bonus di 200 Euro. L'italia vanta infatti oltre 300 centri termali; un grande patrimonio naturale. Invitalia bonus terme conta ad oggi una lista di 190 centri accreditati dove poter spendere questo bonus.

Vediamo cosa tratta Invitalia, cosa si intende per stabilimenti termali, la lista aggiornata dei centri accreditati e quali sono i massaggi esclusi dal bonus terme.

Invitalia bonus terme: perché

Invitalia é partner del Ministero dell'Economia e sostiene la crescita in settori strategici per l'economia nazionale, come telecomunicazioni, start up innovative e turismo. Si occupa quindi di sviluppo del territorio e rilancio di aree in crisi, ecco perché gestisce l'incentivo del bonus terme.

Il Mise ha istituto un fondo di ben 53 milioni di Euro per sostenere il settore termale, fortemente colpito nella fase acuta della pandemia. Invitalia bonus terme rappresenta quindi sia un'opportunità per i centri termali di risollevarsi dopo la lunga chiusura forzata sia uno sconto vantaggioso (200 euro) per i cittadini che potranno scegliere il centro a loro più congeniale dalla lista. Attenzione però perché alcuni centri potrebbero non essere presenti nell'elenco.

Invitalia bonus terme: la procedura per usare il buono

Invitalia specifica che il cittadino non può prenotare autonomamente il bonus terme ma deve rivolgersi al centro termale scelto dalla lista dei centri accreditati.

Infatti la procedura prevede che i centri termali debbano essere accreditati da Invitalia per far parte della lista; ne fanno parte quindi soltanto quei centri che hanno presentato idonea documentazione e che Invitalia ha approvato come "Stabilimenti termali". Questo infatti è uno dei requisiti fondamentali per l'accreditamento da parte di Invitalia, significa che sono registrati nel registro delle imprese con codice Ateco 2007 96.04.20 e operano quindi nel settore termale e delle acque minerali curative. Secondo quanto riporta regione Emilia-Romagna

sono considerati stabilimenti termali quelli in cui si utlizzano acque minerali, fanghi e grotte naturali e artificiali

Come riporta anche Wikipedia

Le terme sono strutture che sorgono in corrispondenza delle sorgenti termali e che sono dotate di impianti per la somministrazione di idroterapie. L'acqua erogata dalla sorgente termale è calda, con temperature che possono arrivare anche a 100° C, e di origine profonda, legati a passati fenomeni vulcanici.

Ne deriva che tutte le altre strutture, quali centri benessere, centri sportivi o palestre non rientrano nella categoria e quindi non sarà possibile spendervi il buono.

Se il centro desiderato non è nella lista quindi:

non appartiene alla categoria "stabilimenti termali" e dunque non ha ricevuto accreditamento

posside i requisiti per l'accreditamento ma non è ancora stato inserito nell'elenco

La lista è infatti in continuo aggiornamento anche se ad oggi le strutture inserite sono già a quota 190.

Centri accreditati Invitalia bonus terme

Sono molitissimi i centri termali che hanno già ricevuto accreditamento da parte di Invitalia e in cui é possibile spendere il bonus terme.

La parte più ricca di centri termali è il Veneto con le terme Euganee; si trovano all'interno di vari alberghi sulle pendici dei Colli Euganei, quali Abano, Galzignano, Montegrotto, Battaglia Terme e Teolo. Le acque del bacino termale euganeo sono ricche di sali minerali e hanno straordinarie proprietà terapeutiche che aiutano a rafforzare l'organismo e sono conosciute ed apprezzate da tantissimo tempo. A Treviso, Venezia e Verona troviamo rispettivamente le terme dei Colli Asolani, Bibione Terme e Acquardens.

A seguire, considerando il numero di centri, troviamo l'Emilia Romagna. Bologna con le terme Felsinee (San Petronio e San Luca) sfrutta due sorgenti riconosciute dal Ministero della Salute: le acque termali sulfuree e le acque bicarbonato-solfato-calciche. Altrettanto famose sono le Terme di Porretta,Castrocaro,Monticelli, Salsomaggiore,Cervia,Riolo, Riccione e Rimini.

In Toscana, Bagni di Vignoni e Terme di Saturnia sono già sold out, ma ve ne sono altre ancora come le Terme di Casciana, Montecatini, Chianciano, l'Antica Querciolaia o le terme del mare quali le Terme Marine di Grosseto nell'hotel Leopoldo II o le Terme della Versilia presso l'hotel Villa Undulna a Montignoso.

In Lombardia sono naturalmente accreditate le Terme di Bormio, di Sirmione, di Boario, di Miradolo, di San Pellegrino, Rivanazzano e Trescore Balneario.

Un'altra regione che pullula di centri termali è la Campania. Ischia, per la sua origine vulcanica, è piena di rigogliosi parchi termali, un trionfo di natura e relax per godere dei benefici terapeutici delle fonti termali. Anche a Benevento e a Salerno non mancano le terme cosi come a Bacoli e Casamicciola.

Dal mare alle montagne ce n'è per tutti i gusti. In Trentino, le terme sono immerse nelle Dolomiti e nel Friuli Venezia Giulia le Alpi Carniche fanno da sfondo.

Al Sud l'offerta termale è più esigua ma la lista sul sito Invitalia é in continuo aggiornamento ed é probabile che qui molti centri abbiano ancora disponibilità. Per citarne solo alcune, le terme di Rivisondoli in Abruzzo, le terme dei Papi a Viterbo, le Terme Lucane in Basilicata, le Terme di Acquasanta nelle Marche, le Terme di Sardegna, Terre Acqua Pia in Sicilia, terme di Castelnuovo in Puglia o di Caronte in Calabria. La lista non si esaurisce certo qui.

Servizi ammessi ed esclusi dal bonus terme Invitalia

Non è necessario spendere il bonus terme Invitalia tutto in una volta ma si può sfruttare in periodi diversi purché nello stesso centro termale e entro 60 giorni dalla data di emissione del buono. Il bonus é individuale, quindi non può essere ceduto ad altri ma è possibile usarlo sia per percorsi o servizi benessere che massaggi.

Nei 200 euro sono inclusi:

trattamenti sanitari termali

esami diagnostici e visite specialistiche

trattamenti estetici e di benessere, massaggi inclusi

Sono esclusi però massaggi e terapie mediche, cfr 86.90 che non rientrano nella classe 96.04.

Inoltre i servizi già coperti dal Sistema Sanitario Nazionale non possono essere oggetto di buono. Infatti coloro che già usufruiscono di cure termali e hanno la prescrizione del proprio medico di famiglia relativa al tipo di cura da eseguire, non possono disporre anche del buono.

L'agevolazione è rivolta infatti agli altri cittadini purché maggiorenni e residenti in Italia. Non ci sono limiti di ISEE e non ci sono limiti al nucleo famigliare.

Resta l'obbligo di esibire la certificazione verde, eccetto per coloro che, per motivi di salute, hanno una prescrizione del medico che li esonera.

Il bonus terme Invitalia non include il pernottamento presso la struttura, né i servizi di ristorazione che restano a carico del cliente.

Invitalia bonus terme: le acque termali, i trattamenti e i loro benefici

Il Bonus Terme Invitalia permette di avere uno sconto di 200 Euro sull'acquisto di servizi termali. I tipi di trattamenti, le acque e i benefici sono diversi.

Le acque termali non sono tutte uguali, ognuna ha delle sue caratteristiche chimico-fisiche che le rendono uniche ed è per questo che l'offerta termale é varia.

Le acque solfate sono ricche di zolfo, si somministrano come acqua da bere o attraverso i fanghi e hanno effetti benefici sulla pelle, sui capelli e sul fegato.

Le acque sulfuree contengono sempre zolfo e servono per migliorare le vie respiratorie e per patologie osteoarticolari, oltre che per la cura della pelle.

Le acque bicarbonato-calciche, sgorgano da rocce calcaree, contengono calcio e bicarbonato e sono usate sia per cure idropiniche sia per gli sportivi che devono riacquistare sali minerali.

Le acque salsobromodiche, sono di origine marina, contengono sodio e altri minerali e favoriscono la circolazione del sangue e il miglioramento delle vie respiratorie.

Le acque arsenicali ferruginose contengono principalmente ferro e sono usate principalmente per la pelle e le nevriti.

Per quanto riguarda i massaggi e i trattamenti benessere ve ne sono diversi: massaggi con pietre calde o decontratturanti per alleviare le tensioni muscolari, drenanti per i liquidi in eccesso o a base di arnica e oli essenziali; fanghi termali, scrub al sale e bagni di fieno.

Ogni stabilimento termale ha i suoi pregi, sarebbe bene sceglierlo quindi basandosi anche su questo.

Bonus Terme Invitalia: ultime novità

L'elenco degli enti accreditati da Invitalia doveva esser pubblicato a partire dal 2 novembre. L'8 Novembre invece segna la data di apertura delle prenotazioni dei bonus per i cittadini, fino a esaurimento risorse, ma molte strutture si mostrano già sold out. Come é possibile?

La faq 9 sul sito di Invitalia precisa che "il cittadino può far richiesta di prenotazione del bonus dopo che l'ente termale si é accreditato, sapendo che l'ente termale può dar seguito alla richiesta a partire dalle ore 12 del 8 novembre, data in cui apre la piattaforma delle prenotazioni".

Inoltre sembra che molti centri abbiano fatto dei pacchetti ad hoc, vincolando quindi la scelta dei vari trattamenti disponibili. Nonostante questo, la piattaforma, oberata dalle richieste, è andata in tilt ma é stata poi ripristinata.

Molte strutture famose sono state prese d'assalto e avendo ricevuto già tantissime richieste non processano più mail ma vale la pena comunque provare a contattare anche altri centri. I fondi infatti non sono esauriti ed è possibile monitorare la situazione sul sito di Invitalia, sezione Bonus terme, parte destra. Qui potrete vedere lo stato fondi, totale, disponibili e impegnati. Per Il Codacons

il bonus terme è partito col piede sbagliato

ma Federterme auspica a un rifinanziamento della misura, visto il boom di richieste. La situazione potrebbe cambiare nei prossimi giorni. Occhio quindi a monitorare il fondo!