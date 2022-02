Il governo Draghi ha alzato molte delle soglie per il quale è previsa la comunicazione di un modello ISEE 2022, aumentano dunque i beneficiari di molti bonus. Accedere nell'anno in corso ad agevolazioni su bollette di luce e gas, aiuti economici per famiglie con figli a carico, ma anche ottenere 100 euro per l'abbonamento ad un giornale o non pagare il ticket sanitario diventa più facile.

Sicuramente tra i documenti nati nell'ultimo triennio l'ISEE è sicuramente quello che ha assunto maggiore popolarità, quasi sempre determinante per ottenere bonus e sussidi.

Molte le famiglie che a partire dal 1 di febbraio hanno dovuto rinnovare il modello ed avere a disposizione il nuovo ISEE 2022.

In diversi casi è necessario non solo disporre del documento per avere diritto ad aiuti e sussidi, ma anche stare al di sotto di determinate soglie.

Tra questi il caso più popolare è quello rappresentato dal Reddito di cittadinanza per il quale è previsto un ISEE 2022 con un valore massimo di 9360 euro, sopra il quale non si avrà diritto al sussidio.

Ma in pratica cosa è l'ISEE e perchè è diventato così importante?

In pratica l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente è un documento che fa una fotografia dello stato economico generale del nucleo familiare, è il valore assoluto dato dalla somma dei redditi e dal 20% dei patrimoni mobiliari e immobiliari dei componenti il nucleo familiare.

Negli ultimi anni con l'arrivo della pandemia i Governi che si sono succeduti hanno pensato bene di approvare una serie di aiuti economici che spaziano da bonus familiari a bonus che permettono di fare lavori di ristrutturazioni in casa ed altro ancora.

E' chiaro che con l'ISEE il governo per ogni singolo bonus o sussidio ha stabilito delle soglie oltre il quale non si ha diritto al contributo ha voluto circoscrivere le platee dei beneficiari, viste le risorse di certo non illimitate rispetto a provvedimenti onerosi per le casse dello Stato.

Ma nell'anno corrente c'è una novità!

Il Governo Draghi ha pensato bene di allentare alcuni requisiti, grazie a questo con l'ISEE 2022 saranno molte di più le famiglie che potranno usufruire delle tante agevolazioni fiscale previste dai bonus in vigore.

Prima di entrare nel dettaglio della novità e scrivere sulle nuove soglie, ricordiamo a chi non ne fosse a conoscenza che l'ISEE 2022 fa riferimento ai redditi del 2020.

Il 2020 è stato l'anno più difficile, di piena crisi economica e sociale dell'ultimo decennio, l'anno in cui la pandemia ha toccato il picco di contagi e decessi con il Governo che ha indetto pesanti restrizioni tra cui il lock-down e che ha segnato il futuro di molte attività commerciali.

Tanti infatti i cittadini che hanno perso il lavoro, imprenditori e commercianti che hanno dovuto definitivamente abbassare la serranda .

E' quindi inevitabile che l'ISEE 2022 essendo riferito proprio ai redditi di quell'anno risulterà decisamente più basso.

E dunque questo unito, alle nuove disposizioni del Governo riguardo l'innalzamento di alcune soglie dei bonus porterà ad un numero più alto di potenziali beneficiari che potranno godere di diversi aiuti di Stato.

Andiamo dunque a conoscere meglio quali sono quei bonus erogati dall'INPS ai quali si potrà accedere con l'ISEE 2022 con un valore massimo di 15.000 euro.

ISEE 2022: Il Governo Draghi ha ampliato la platea di beneficiari di molti bonus

L'emergenza Covid-19 che ha travolto il mondo intero, Italia compresa ha fatto sì che il Governo prendesse misure ben precise , per contrastare ok i contagi, ma la crisi economica causata da restrizioni e lock-down generalizzati.

Molte infatti le famiglie che hanno subito danni economici, cadute sotto la soglia di povertà.

Il Governo in questa direzione a messo in piedi un complesso sistema di sostegni e ristori con l'obiettivo di ammortizzare i danni.

Misure come il Reddito di Emergenza, destinato a particolari categorie di contribuenti che erano rimasti fuori da altri ristori, contributi economici rivolti a categorie di specifici settori come sport e spettacolo in un periodo in cui cinema teatri e palestre sono rimasti chiusi per circa un anno, ed insieme a questi molti altri.

Rispetto ad una situazione che sembra migliorare, ma ancora lontani dal riuscire a vedere la luce in fondo al tunnel, il Governo ha pensato di prorogare molti dei bonus 2021 anche per l'anno in corso, oltre che a instituire nuove misure ritenute necessarie per far ripartire l'economia.

Molti i bonus ed i contributi che fanno leva sul valore ISEE.

Inoltre come vedremo nel paragrafo successivo, in alcuni casi sarà anche possibile ottenere il bonus senza presentare l'ISEE, ma averne uno basso comporta la possibilità di ottenere l'agevolazione massima prevista.

ISEE 2022: molti più bonus per tutti! Ecco quali sono

Dopo questa ampia premessa scendiamo nel vivo dell'articolo e facciamo un breve elenco su molti dei bonus in vigore richiedibili per tutti coloro che presenteranno un ISEE 2022 inferiore ai 15.000 euro.

Cominciamo visti i tempi difficili, con il prezzo delle materie prime alle stelle dovuto alle tensioni tra Russia e Marica sul fronte Ucraino (se sei interessato a questo tema puoi consultare un mio articolo scritto di recente cliccando qui) con il Bonus luce e gas.

In questo caso potrà essere richiesto un contributo minimo di 125 al mese per la bolletta elettrica destinato ai single, importo che aumenta con l'aumentare dei componenti del nucleo familiare, per famigli numerose fino a 2 figli la soglia ISEE è di 8.256 euro annui che aumenta fino a 20.000 euro per famiglie da tre figli in su, lo sconto in bolletta è all'incirca del 15% sull'importo totale.

Buone notizie anche per tutti gli amanti degli smartphone o per chi non può fare a meno di una connessione internet, c'è infatti anche nel 2022 il bonus internet e cellulari.

Si tratta di un o sconto di 500 euro rivolto ai nuovi clienti che sottoscrivono un contratto per linea mobile o fissa, contratto che dovrà avere una durata di almeno 12 mesi.

Ecco un'altra misura che farà felici molti cittadini, si tratta del bonus giornali e riviste, potrà essere richiesto per chi ha un ISEE inferiore a 15.000 euro, in questo caso si avrà diritto ad un abbonamento ad un giornale, cartaceo o on-line per un valore di 100 euro.

Continuiamo sull'onda della cultura e dell'istruzione per segnalare la possibilità di esenzione dalle tasse universitarie oltre che la possibilità di ricevere un contributo economico per l'affitto di un alloggio per gli studenti fuori sede, in questo caso la soglia di ISEE massimo richiesta al nucleo familiare è di 13 mila euro annui.

Passiamo ora alla sfera sanitaria per il quale il Governo si è impegnato molto, vista la situazione difficile che stiamo trascorrendo, ad agevolare la condizione di molte famiglie ed anziani, con ISEE 2022 infatti inferiori ai 15 mila euro, oltre che per gli over 66 sonno i 18 mila euro ed infine i bambini di età inferiore ai 6 anni saranno esenti dal pagamento del ticket.

A tutti questi bonus se ne aggiungono altri come il bonus asili nido, agevolazioni per acquisto occhiali da vista e lenti a contatto, finanziamenti ultra agevolati per mutui prima casa under 36.

ISEE 2022: come funziona l’assegno unico

Un focus particolare per quanto riguarda i bonus rivolti a coloro che presenteranno un ISEE 2022 basso riguarda l'assegno unico universale, un contributo economico erogato mensilmente rivolto a famiglie con figli a carico fino all'età di 21 anni.

Spetterà universalmente a tutte le categorie di lavoratori, compresi autonomi e disoccupati.

L'importo verrà determinato da due fattori che sono la soglia dell'ISEE 2022 oltre che al numero di componenti che compongono il nucleo familiare.

In sintesi ISEE inferiori a 15mila euro daranno diritto all'importo massimo dell'assegno previsto ovvero 175 euro al mese.

Importo che si abbasserà fino ad un minimo di 50 euro per figlio se l'ISEE super i 40 mila euro.

In molti casi sono previsti anche sono previste maggiorazioni, se interessati all'argomento potete consultare un mio articolo scritto di recente cliccando qui.