Hai mai sentito parlare di bonus 2022 da richiedere con ISEE alto? Si leggono sempre notizie in merito alle agevolazioni da richiedere con un reddito basso, ma in realtà esistono moltissimi bonus che spettano anche alle famiglie che godono di maggiori disponibilità economiche.

Chiaramente, avendo a disposizione maggiori disponibilità economiche, non ci si possono aspettare bonus troppo elevati. Tuttavia, abbiamo scovato una lista piuttosto corposa di bonus da richiedere anche con ISEE alto.

Se anche tu hai un reddito superiore a 25.000 euro, o addirittura superiore a 30.000 euro sei nel posto giusto: qui puoi trovare l’agevolazione che fa al caso tuo.

Quali sono i bonus ISEE alto che si possono richiedere nel 2022? Ecco un elenco aggiornato con tutte le agevolazioni che spettano alla tua famiglia, anche se possiede un reddito più alto della media.

ISEE alto: ci sono dei bonus 2022 da richiedere?

Che tu abbia un ISEE alto o basso, potrai sempre godere di alcuni bonus 2022: le agevolazioni confermate dal Governo per quest’anno sono una quarantina e riguardano i più disparati ambiti della vita quotidiana.

Molto spesso, però, le notizie che leggi sul web ti riportano prevalentemente agevolazioni da richiedere con un reddito basso, sotto una certa soglia.

In realtà, esistono altrettanti aiuti destinati anche alle famiglie con maggiori disponibilità economiche: ciò non significa che non li possano richiedere anche coloro che possiedono un reddito più basso.

Quando parliamo di ISEE alto facciamo riferimento a un indicatore economico equivalente che viene stimato tenendo conto di diversi parametri: non si tratta, quindi, del semplice stipendio, ma di un indicatore complessivo della ricchezza familiare.

Possedere un ISEE alto non ti esclude dalla richiesta dei bonus 2022, ma ti permette di ottenere delle agevolazioni diverse rispetto a quelle previste per i nuclei familiari in difficoltà economica.

Bonus ISEE alto: 1.000 euro per ogni figlio fino a 18 anni

Iniziamo subito con un bonus da richiedere anche con ISEE alto, ovvero entro un limite di 36.000 euro: questa agevolazione spetta alle famiglie con figli a carico di età compresa tra 6 e 18 anni.

In realtà, più che di bonus ISEE alto possiamo parlare di una detrazione che andrà recuperata nella dichiarazione dei redditi. Come?

Per tutte le spese sostenute nel corso dell’anno precedente – ovvero dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 – relativamente ai corsi di musica, canto, bande cittadine, accademie, puoi richiedere una detrazione fino a 1.000 euro, esclusivamente per i figli di età inferiore a 18 anni.

Non è quindi necessario presentare alcuna domanda per ottenere questo bonus anche con ISEE alto: in occasione della dichiarazione dei redditi, dovrai ricordarti di indicare nell’apposita sezione queste spese. Puoi ricevere un rimborso fino a 1.000 euro.

Bonus ISEE alto: 60 euro all’anno per gli studenti

Una delle novità di quest’anno, che il Governo ha introdotto con i numerosi decreti aiuti negli ultimi mesi è proprio il bonus 60 euro all’anno, che si può richiedere anche con ISEE alto. Di che cosa stiamo parlando?

Il nuovo bonus 60 euro all’anno consiste in un rimborso per gli studenti (e non solo) che fruiscono dei mezzi pubblici per spostarsi in città, ma anche per tutti i cittadini che sfruttano il trasporto locale o regionale per effettuare gli spostamenti.

Dunque, stando a quanto previsto dal decreto, è previsto un rimborso fino a 60 euro all’anno per tutti i cittadini che possiedono anche un ISEE alto, fino a 35.000 euro, e che hanno sottoscritto un abbonamento ai mezzi pubblici di trasporto locale, regionale o interregionale.

Maggiori delucidazioni a tale riguardo verranno fornite da un successivo provvedimento attuativo da parte dei Ministeri competenti.

Bonus ISEE alto: 600 euro a tutti dall’INPS

Un’altra agevolazione che si può richiedere anche con un reddito alto è appena stata confermata dal Governo, e anche da un Regione italiana.

Al termine della pandemia di Covid-19, con la fine del lockdown e il ritorno alla normalità, moltissimi ragazzi, giovani, adulti e anziani si sono sentiti scossi, depressi, tristi, spaesati. Per tutelare la salute mentale di tutti i cittadini, il Governo ha confermato un bonus da richiedere anche con ISEE alto, fino a 50.000 euro.

Grazie a questa agevolazione tutti i cittadini – a prescindere dall’età – possono ottenere un voucher da 200 a 600 euro da spendere per prenotare delle sedute di terapia gratuite, a carico dell’INPS.

Non solo: tutti i ragazzi di età inferiore ai 21 anni hanno diritto anche a un’altra agevolazione: la Regione Lazio ha confermato un bonus con ISEE alto, fino a 40.000 euro, destinato al recupero e al sostegno dei giovani che nel periodo di pandemia hanno sofferto di depressione, ansia, attacchi di panico o qualsiasi altro disturbo che può essere superato solo con il dovuto sostegno psicologico.

Ecco quindi un altro bonus con ISEE alto che puoi richiedere: si può ottenere un contributo fino a 1.000 euro presentando la propria domanda a partire dal mese di giugno 2022.

Bonus ISEE alto: assegno mensile per la tua famiglia

Un altro bonus con ISEE alto o basso è entrato in vigore dal 1° gennaio 2022 e spetta a tutte le famiglie che hanno dei figli a carico di età inferiore a 21 anni: di che cosa si tratta?

Se nella tua famiglia c’è un bambino, un ragazzo o un giovane fino a 21 anni (oppure un figlio disabile senza limiti di età), hai diritto a un assegno mensile erogato dall’INPS fino a 175 euro per tutti.

In questo caso, il bonus spetta anche con ISEE alto: gli importi dell’agevolazione, infatti, vengono calcolati in base al reddito. Maggiore sarà la tua disponibilità economica, minore sarà l’importo del contributo che potrai ottenere.

Per chi possiede un ISEE superiore a 40.000 euro, dunque, è previsto un assegno da 80 euro al mese: un sostegno importante per le famiglie con figli a carico.

Bonus ISEE alto: 500 euro ai ragazzi fino ad agosto

Sempre nell’ambito dei bonus da richiedere anche con ISEE alto, c’è un’altra agevolazione confermata fino alla fine di agosto: i ragazzi che hanno compiuto 18 anni (ovvero nati nel 2003) hanno diritto a un bonus 500 euro dallo Stato.

In questo caso, non esistono dei limiti ISEE da rispettare per poter richiedere il beneficio: ogni ragazzo, a prescindere dalle disponibilità economiche della propria famiglia, ha diritto a ricevere 500 euro previa effettuazione dell’apposita richiesta sulla piattaforma dedicata.

Un requisito essenziale, in tal senso, è il possesso delle credenziali SPID oppure della Carta di Identità Elettronica.

I 500 euro previsti dal bonus in questione si possono utilizzare per effettuare acquisti online oppure nelle sedi fisiche dei negozi, comprando beni e servizi inclini alle proprie passioni.

Tutti i bonus con ISEE alto da richiedere nel 2022

La lista dei bonus con ISEE alto da richiedere nel 2022 non si limita esclusivamente a quelli presentati in questo articolo. Se la tua famiglia ha un reddito elevato, ci sono a disposizione moltissime agevolazioni anche da parte delle Regioni e dei Comuni.

Non solo: si possono ottenere anche moltissimi bonus senza ISEE, ovvero delle agevolazioni da richiedere senza alcun limite reddituale o patrimoniale.

Questo è il caso, per esempio, di agevolazioni che mirano a ridurre i rincari (per esempio il bonus 200 euro), oppure che si rivolgono a tutti i cittadini appartenenti a determinate categorie sociali (per esempio i bonus disabili).

Per scoprire quali bonus puoi richiedere, il MISE ha messo a disposizione un portale web (incentivi-gov.it) tramite il quale si possono ottenere informazioni in merito a obiettivi, requisiti, beneficiari e scadenza delle singole agevolazioni.