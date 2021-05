Le famiglie che nel 2021 presentano un ISEE basso possono accedere a una serie di bonus, sconti e agevolazioni a cui si può facilmente accedere. In primis, il reddito di cittadinanza. Poi: sconti sui pagamenti delle bollette sulla fornitura delle utenze domestiche, bonus affitto e agevolazioni sul diritto allo studio e in materia sanitaria. Infine, i bonus per l'arrivo di un bebè.

Anche nel 2021 sono stati confermati tutta una serie di bonus, aiuti e agevolazioni per i cittadini che presentano un ISEE basso. Si tratta di misure di welfare o sostegno al reddito a cui si può accedere presentando domanda nelle apposite sedi. A queste si affiancano poi agevolazioni emanate anche senza la necessità di fornire la propria situazione reddituale.

Ne hanno diritto indistintamente tutte le famiglie, l’unico valore da considerare è appunto quello dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) che fotografa la situazione patrimoniale e reddituale di tutti i componenti del nucleo familiare.

Dal contributo per il pagamento dell’affitto al reddito di cittadinanza, fino al bonus per il pagamento delle utenze domestiche. Inoltre, prevista l’esenzione da tutti i pagamenti sul conto corrente. Vediamo quali sono questi aiuti e quali i valori ISEE da non oltrepassare per accedervi.

ISEE basso: come richiedere il modello

Il modello ISEE è la base per poter accedere alla maggior parte dei bonus e dei sussidi. Quello del 2021 vale fino a dicembre di quest’anno e fa riferimento, come sempre, alla situazione reddituale e patrimoniale del secondo anno solare precedente alla presentazione. In questo caso al 2019.

In primis è necessario spiegare che esistono varie tipologie di ISEE che vengono richieste ogni volta in base al contributo per cui si presenta domanda. Al modello ordinario che fotografa la situazione dell’intera famiglia e che vale per la maggior parte delle prestazioni, si aggiunge quello universitario, quello minorenni, il socio sanitario e il corrente.

Il primo step da fare, comunque, è quello di compilare la DSU, la dichiarazione che contiene tutte le informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali della famiglia. La si può presentare all’Inps o all’ente che ne fa richiesta anche rivolgendosi a un Caf ma, per smaltire i tempi, è stato anche introdotto un modello precompilato online. La DSU contiene sia autodichiarazioni, che il richiedente rilascia sotto la sua responsabilità, sia dati acquisiti direttamente dall’Inps e all’Agenzia delle Entrate.

Una volta ottenuto il proprio modello si può procedere con la presentazione delle domande delle prestazioni valide per coloro che si ritrovano un ISEE basso.

ISEE basso: come richiedere il reddito di cittadinanza

Il valore ISEE basso è uno dei parametri fondamentali per poter accedere al reddito di cittadinanza. La soglia da non superare è di 9.360 euro.

Gli altri parametri considerati invece sono: reddito familiare non superiore a 6mila euro, soglia innalzata anche in questo caso a 9.360 euro nel caso in cui la famiglia vive in una casa in affitto; avere un patrimonio immobiliare che non superi i 30mila euro, nel cui calcolo non è compresa la casa in cui la famiglia risiede; infine, dichiarare un patrimonio mobiliare che non superi i 6mila euro (limite che comunque si alza in base a quanti componenti ci sono in famiglia, quanti figli o se è presente anche una persona portatrice di handicap).

Questo, per quanto riguarda i requisiti economici. Gli altri parametri da rispettare sono: essere cittadini italiani o comunitari o essere in possesso di permesso di soggiorno oppure, aver risieduto in Italia per almeno dieci anni di cui gli ultimi due in maniera continuativa.

Una volta accertatisi di rientrare in tutti questi requisiti, presentare domanda è molto semplice: lo si può fare autonomamente online, collegandosi al sito www.redditodicittadinanza.gov.it, o rivolgendosi a un CAF che potrà seguirvi in tutta la proceduta o, infine, recandosi a una filiale di Poste Italiane.

ISEE basso: bonus per il pagamento delle utenze domestiche e conto corrente gratuito

Le famiglie che sono titolari di ISEE basso hanno anche diritto a svariati bonus sul pagamento delle utenze domestiche.

Per quanto riguarda le bollette relative al servizio telefonico, anche quest’anno l’AGCOM ha rinnovato uno sconto che arriva fino al 50% per particolari categorie di cittadini, tra cui le famiglie che presentano un valore ISEE inferiore a 8.112,23 euro. Lo sconto è comunque fruibile soltanto per servizi di categoria B, cioè destinati alle abitazioni private. La compagnia attraverso la quale si può usufruire dell’incentivo è la TIM, che ha pubblicato su una sezione dedicata della sua pagina web tutte le indicazioni da seguire per potervi accedere.

Per quanto riguarda gli sconti sulle bollette di acqua, luce e gas, il 2021 ha riservato grandi novità: infatti, dopo un report di ARERA che ha denunciato come soltanto il 30% degli aventi diritto abbia fatto richiesta per poter accedere ai bonus sul pagamento delle utenze domestiche, da quest’anno vi si accede automaticamente quando si ha diritto. Basta soltanto formulare il proprio ISEE.

Il bonus scatta qualora il valore sia inferiore agli 8.265 euro, innalzato fino a 20mila euro in caso di famiglie numerose (oltre i quattro componenti). ARERA verificherà la lista dei beneficiari a partire dal primo luglio 2021, accedendo ai dati INPS sulle DSU presentate. Da allora si potrà cominciare a usufruire delle scontistiche che saranno anche retroattive a partire da gennaio di quest’anno.

Il bonus sul pagamento della bolletta della luce viene calcolato sulla base del numero dei componenti della famiglia e può andare da un minimo di 125 euro a un massimo di 173. Per il calcolo del bonus gas, invece, verrà tenuto conto anche della zona climatica in cui si trova l’abitazione per cui si fa richiesta.

Ancora, conto corrente a base gratuita per tutti i cittadini che hanno un valore ISEE inferiore a 11.600 euro, oltre che per i pensionati titolari di redditi inferiori ai 18mila euro annui. Il contraltare di questa agevolazione, tuttavia, è che si ha diritto a conti correnti a operazioni limitate.

ISEE basso: diritto allo studio e agevolazioni sanitarie

Il diritto allo studio è uno dei cardini fondamentali del sistema welfare italiano. Infatti, anche le famiglie titolari di ISEE basso hanno la possibilità di accedere all’istruzione migliore e più costosa attraverso particolari agevolazioni basate proprio sulla presentazione della fotografia della propria situazione reddituale.

Si tratta di esenzioni sul pagamento delle tasse scolastiche e di buoni erogati per l’acquisto dei libri scolastici. In questi casi, comunque, i Comuni o le Regioni disciplinano autonomamente sia gli importi da erogare che i limiti reddituali con cui vi si può accedere.

Sempre su base regionale sono poi le agevolazioni a cui si accede durante gli anni degli studi universitari. Gli enti stabiliscono in genere un limite ISEE che oscilla dai 20 ai 25mila euro, sotto i quali si accede a borse di studio, al diritto a bonus affitto o, in alternativa, a un posto totalmente gratuito in residente universitarie, a sconti sulle mense universitarie, oltre che all’esonero totale dal versamento delle tasse universitarie.

Per quanto riguarda, invece, le agevolazioni sanitarie, chi ha un ISEE basso, al di sotto degli 8mila euro, può accedere al dentista sociale. Si tratta di cure dentistiche con costi ridotti rispetto alle tariffe ordinarie, a cui accedono anche i titolari di social card, le donne in gravidanza senza limiti di reddito e i soggetti già esenti dal pagamento del ticket sanitario per motivi anagrafici o di disabilità, purché abbiano un ISEE che non superi i 10mila euro.

In merito al pagamento del ticket, ne sono esenti anche altre categorie in cui la situazione reddituale gioca un ruolo fondamentale.

ISEE basso: arriva il contributo per pagare l’affitto

Il Fondo per la Morosità Incolpevole, istituito presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato incrementato di 50 milioni di euro nel 2021. E vi accedono coloro che risultano inadempienti del contratto di locazione per motivazioni non dipendenti da loro. Come, per esempio, aver perso il lavoro.

Il Fondo viene gestito dalle singole regioni, per cui bisogna far riferimento ai bandi regionali per capire esattamente le modalità di accesso. In Regione Lombardia, per esempio, il limite del valore ISEE è fissato a 26mila euro e il contributo copre fino a 8mila euro sul pagamento delle mensilità.

A questo, si aggiunge il contributo comunale a integrazione del canone di locazione, erogato dai singoli Comuni e che nella gran parte dei casi vede come valore ISEE da non superare quello di 28mila euro.

ISEE basso: tutti i bonus per la famiglia

Anche le famiglie che hanno appena messo al mondo dei bimbi e hanno un ISEE basso hanno diritto a particolari bonus che rendano la vita più agevole almeno nei primi mesi di vita del nascituro.

Uno di questi è il bonus bebè a cui, con un valore patrimoniale inferiore a 7mila euro si accede nella sua versione più ampia, ovvero 1.920 euro all’anno, suddivisi in assegni mensili di 160 euro. Questo, se si tratta del primo figlio. Per tutti i figli successivi al primo, infatti, l’importo mensile viene aumentato del 20% e l’assegno viene erogato per 12 mesi a partire dal momento della nascita o dell’arrivo in casa del bambino. Il bonus, infatti, è valido anche per i minorenni adottati o avuti in affido.

Al bonus bebè si affianca l’assegno di maternità, un contributo che la mamma disoccupata può richiedere al proprio Comune di residenza, a patto di avere un reddito ISEE non superiore a 17.141,45 euro. L’importo del contributo viene diviso in cinque mensilità e può raggiungere un totale di 1.713 euro.

Ricordiamo che in caso di nascita o adozione di un bambino, possono essere richiesti ulteriori agevolazioni e senza limiti di reddito. Parliamo, per esempio, del bonus mamma domani, anche noto come premio alla nascita, del valore di 800 euro. Può essere richiesto a partire dal settimo mese di gravidanza o, in caso di adozione, dal momento in cui il bambino entra a far parte del nucleo famigliare. Viene erogato anche in caso di morte perinatale del feto.

Infine, si può richiedere il bonus asilo nido, il cui importo, che può arrivare al massimo a 3mila euro, viene calcolato in base all’ISEE minorenni.