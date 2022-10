Poste Italiane ha lanciato da qualche mese il nuovo servizio a favore delle famiglie italiane. Si tratta di una procedura che permette di ottenere gratis e online la documentazione ai fini ISEE. Ecco di cosa si tratta e come attivarla.

Caro vita e caro energia si stanno abbattendo sulle famiglie italiane in maniera folle. Numerosi sono stati e continuano a essere oggi incentivi e agevolazioni a favore dei soggetti in stato di disagio economico. Molti di questi contributi, ad es. bonus luce, gas, asilo nido, sono richiedibili solo dietro presentazione della certificazione ISEE.

Ma esattamente che cos’è l’ISEE?

Per accedere alle numerose agevolazioni messe in campo dal governo centrale e dalle varie istituzioni locali è necessario presentare l'Indicatore della situazione economica equivalente, acronimo ISEE, che serve a valutare la situazione economica delle famiglie.

L’ISEE è ricavato rapportando l'indicatore della situazione economica e il parametro relativo della scala di equivalenza desunto in base alla composizione del nucleo familiare.

Da qualche mese è disponibile per le famiglie italiane un nuovo servizio erogato dalle Poste Italiane proprio per agevolare l’ottenimento e il rinnovo della certificazione ISEE.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e come è possibile attivare tale procedura per ottenere la certificazione gratis e in maniera veloce.

Scoperto il modo per avere l'ISEE gratis online: solo da Poste Italiane. Ecco come

Molti italiani sono alle prese con il rinnovo dell’ISEE. Non tutti sanno che per ottenere gratis le certificazioni necessarie da consegnare all'ente che eroga la prestazione sociale agevolata, al comune o ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) bastano pochi click.

Ai fini del calcolo ISEE è necessario presentare gli estratti conto (saldo contabile) di depositi e c/c bancari e postali e giacenza media.

Da qualche mese Poste italiane ha lanciato il nuovo servizio per accedere con pochi passaggi e pochi click direttamente online alle certificazioni necessarie ai fini ISEE.

Nello specifico, il servizio è fruibile dai primi mesi del 2022. Basta accedere al sito di Poste Italiane o tramite app è richiedere in maniera semplice e veloce i documenti relativi ai propri rapporti postali essenziali ai fini della certificazione ISEE.

Ricordiamo, infatti che l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è condizione necessaria al fine delle richieste per accedere ai vari Bonus statali e locali, come ad esempio l’Assegno Unico Universale rilasciato dall’INPS.

Poste italiane, ecco la procedura per ottenere la certificazione Isee gratis

Il nuovo servizio di Poste Italiane permette di rendere più agevole e veloce le richieste e i rinnovi delle certificazioni ISEE, ottenendo la certificazione necessaria in maniera totalmente gratis.

Per ottenere in maniera rapida e veloce i documenti necessari per la certificazione ISEE, basta accedere al sito di Poste italiane tramite PosteID, abilitato Spid, oppure collegandosi con nome utente e password, o semplicemente utilizzando il QR Code tramite App BancoPosta o App Poste Postepay ed effettuando l’autenticazione a due fattori.

Dopo avere effettuato l’accesso basta cliccare nella sezione “Richiedi online”. Apparirà una schermata di scelta tra le varie tipologie di certificazione. In questo caso basta scegliere quella ai fini ISEE.

Il passo successivo è indicare, qualora si volesse ricevere le certificazioni anche tramite posta elettronica, il proprio indirizzo email. Se non vi è la necessità, dopo pochi minuti dalla richiesta, sarà possibile scaricare la certificazione ISEE.

Poste italiane, problemi con la certificazione ISEE? C’è l’assistente digitale

Per richiedere la certificazione valida ai fini ISEE, Poste italiane da qualche mese ha dato la possibilità alle famiglie italiane di farlo in maniera digitale direttamente sui siti poste.it e postepay.it, gratis e velocizzando la procedura, rendendola rapida e attenta.

Qualora si avessero problemi nella richiesta dei certificati necessari per l’attestazione ISEE è possibile richiederli tramite l’Assistente Digitale di Poste Italiane.

I nuovi servizi di Poste Italiane, nascono secondo la nuova logica aziendale che conferma il processo di digitalizzazione messo in campo dall’azienda già da alcuni anni.

Dagli inizi del 2022 sono stati infatti ampliati i servizi digitali offerti dalla società e a ciò si aggiunge il fatto che è possibile utilizzare il servizio dell’assistente digitale anche tramite WhatsApp. Basta semplicemente inviare un messaggio al numero 371.5003715 e richiedere assistenza per il servizio di cui si necessita.