Come isolare le pareti di casa con il fai-da-te: per ogni stanza, una soluzione

Non per tutte le stanze è possibile la stessa soluzione. Ecco alcuni accorgimenti per isolare le pareti di casa con il fai-da-te ma anche finestre e balconi, contro il freddo.

Nonostante timori e ritardi sulla tabella di marcia, il freddo è arrivato, da nord a sud del Paese. La parola d'ordine, come sempre, è risparmiare: e isolare le pareti con il fai-da-te è un’ottima soluzione.

Se è vero che accendere i riscaldamenti è indispensabile, è altrettanto certo che bisogna cercare di consumare il meno possibile.

Ecco allora alcuni accorgimenti per isolare le pareti di casa ma anche le finestre e i balconi, così da proteggersi dal freddo.

Come isolare i muri dall’interno

I pannelli isolanti minerali sono ormai alquanto diffusi e si trovano in vendita facilmente anche online. Si tratta in prevalenza di argilla espansa, vermiculite, perlite e pomice.

In particolare, per quanto riguarda i granuli sfusi di argilla espansa hanno una buona inerzia termica e resistenza alla compressione, e si tratta di un materiale incombustibile e traspirante.

Rivestire il muro interno di un immobile non è un’impresa difficile e si può realizzare facilmente, per quanto sia indispensabile armarsi di buona volontà, tempo e pazienza.

Inoltre, bisogna mettere in conto che il volume della stanza trattata si riduce un po’, proprio per effetto dei pannelli che si vanno ad incollare alle pareti.

Per isolare al meglio la propria abitazione però non è sufficiente concentrarsi solo sui muri. Infatti, se prendiamo come esempio una casa a villino, osserviamo come solo il 35% della dispersione del calore avviene attraverso le pareti. Il pavimento è responsabile in misura del 15%, porte e finestre del 25% e il tetto di un altrettanto 25%.

Per questi motivi dunque è importante conoscere tutte le soluzioni alternative che oggigiorno ci sono a disposizione per isolare una casa con il fai da te.

Cosa mettere su una parete fredda

Può darsi il caso che l’intera abitazione abbia necessità di una coibentazione (e tra l’altro è il caso di valutare se l’operazione sia opportuna, soprattutto se si tratta dell’isolamento di una casa vecchia).

Ecco allora che il cappotto termico rappresenta una buona soluzione, per quanto non si presti a ogni tipologia di immobile. Se però la casa è piccola (e quindi un rivestimento interno andrebbe perfino a ridurre in maniera visibile la volumetria delle stanze), allora si può ricorrere senza indugi a questo espediente. Anzi, se il problema del freddo di presenta, in particolar modo, per un solo muro della casa, si può ricorrere anche al cosiddetto mini-cappotto.

Ecco infatti come isolare le pareti spendendo poco.

Per le stanze più piccole (ad esempio con una sola finestra, come in bagno) o al contrario per quelle molto grandi che presentano grandi aperture (le vetrate di un salone ad esempio, che affaccia su un terrazzo), chiaramente la soluzione a parete risulta non fattibile.

Ecco che la soluzione ideale in questo caso, per isolare la stanza con il fai da te contro il freddo, è rappresentata dalle tende termiche, tra l’altro oggigiorno anche molto gradevoli, da un punto di vista estetico.

Come isolare una parete interna dal freddo fai da te

In tanti casi, che rappresentano la maggioranza, solo un’unica parete della casa risulta essere la più fredda in assoluto. Ecco allora che correre ai ripari dall’interno è senza dubbio più facile e immediato (oltre che più economico).

Scopri come fare per coibentare una stanza fredda, seguendo questi utili consigli.

Il metodo più economico e veloce per isolare le pareti fredde con il fai da te è quello di applicare dei pannelli in polistirolo, sui muri interni.

D’altronde è sufficiente acquistare i pannelli, da incollare con apposito adesivo alla parete liscia e pulita, per poi rifinire con un intonaco adatto allo scopo.

Un’altra soluzione molto efficace è rappresentata dalla realizzazione di una parete in cartongesso, la quale davanti alla parete da isolare, va a creare un’intercapedine molto preziosa per ripararsi contro il freddo.

Un isolante naturale molto efficace è il sughero. I pannelli realizzati in questo materiale, come quelli in polistirolo d’altronde, presentano il grande vantaggio di risultare di facile applicazione. Si possono posizionare direttamente sulla parete o, per un effetto potenziato, su un pannello di legno.

Questi ultimi d’altronde, già di per sé, rappresentano un ottimo rivestimento fai da te di una parete contro il freddo.

Il montaggio richiede qualche accortezza in più ma senza dubbio l’effetto estetico finale è di gran lunga più bello e suggestivo, rispetto a tutti gli altri (basti pensare alle baite oppure agli hotel in montagna). Scopri gli hotel panoramici più belli.