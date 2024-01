Kakebo fai da te: come funziona il metodo per risparmiare fino al 35% sulle spese mensili

La finalità di questo metodo giapponese è coltivare l’autodisciplina. E di conseguenza si riesce a risparmiare. In che senso? Ecco come funziona il Kakebo fai da te.

Il metodo è giapponese, tra l’altro ben collaudato, dal momento che esiste dal 1908. Grazie a questo strumento, e alla giornalista Hani Makoto che l’ha ideato, è possibile risparmiare ben il 35% sulle spese mensili.

Ma come funziona e come realizzare un Kakebo fai da te?

Ebbene sì, perché questa sorta di agenda del risparmio familiare si chiama così.

Come risparmiare soldi: metodo giapponese

La finalità ultima di questo metodo giapponese è di coltivare l’autodisciplina. Solo nel momento in cui questo accade, allora si riesce anche a migliorare la gestione delle proprie finanze e quindi a risparmiare fino al 35% sulle spese, evitando gli sprechi.

Le origini di questo antico metodo giapponese risalgono all’inizio del secolo scorso. Makoto è molto nota nel Paese del Sol Levante, non solo perché è stata la prima giornalista nipponica ma perché iniziò a pubblicare articoli dedicati alle donne e alla necessità di rendersi il più indipendenti possibile.

Ecco dunque che propone il Kakebo, un vero e proprio libretto di economia domestica, dove annotare tutte le spese sostenute mese dopo mese, per tirare un bilancio conclusivo alla fine dell’anno.

Come è fatto un Kakebo e come funziona

In sostanza, si tratta di una griglia con dodici mesi, per ognuno dei quali è necessario annotare le entrate e le spese fisse (se c’è un mutuo o un affitto da pagare ad esempio o la rata di un finanziamento).

Alle spese fisse, si sommano le cosiddette spese aggiuntive. In pratica, potrebbe trattarsi di una spesa non prevista (come la necessità di riparare un elettrodomestico) oppure di una cena in pizzeria.

Accanto a queste due voci di spesa, se ne aggiunge una terza che è rappresentata dal risparmio. Ebbene sì, anche questa, all’interno del Kakebo, diventa essenziale e imprescindibile.

Quanti soldi si intende risparmiare ogni mese? Bisogna annotarlo.

A questo punto, si sottraggono le spese e la cifra destinata al risparmio dall’ammontare complessivo delle entrate, per capire quanti soldi restano a disposizione.

Come si usa il Kakebo

Come già accennato in apertura dell’articolo, questo metodo punta innanzitutto a migliorare la propria autodisciplina.

Ecco dunque che, una volta predisposta la griglia generica, bisogna avere cura di annotare tutte le singole spese, ogni giorno. In questo modo è possibile anche capire, con un colpo d’occhio, se si sta sforando nelle spese e quindi raddrizzare il tiro.

Ma c’è molto di più. Nel Kakebo c’è una parte destinata anche al salvadanaio, da riempire di buoni propositi. Un esempio? Smetto di fumare (o riduco drasticamente) così da destinare i soldi risparmiati a un weekend fuori città.

Scopri il metodo per sapere quanti soldi ci sono in un salvadanaio.

Ecco perché il Kakebo punta tutto sull’autodisciplina. Non è indispensabile riuscire a risparmiare fin dal primo mese: l’obiettivo di ridurre le spese fino al 35% va raggiunto entro l’anno.

Va da sé che però, già dopo le prime settimane di monitoraggio, bisogna analizzare i dati e comprendere se si sta percorrendo la strada giusta oppure bisogna migliorare le proprie abitudini.

Kakebo fai da te: come funziona

l Kakebo funziona innanzitutto perché prevede l’utilizzo di carta e penna. Chi dunque ha appena pensato di poter fare il tutto “a mente” o di ricorrere a un’App per tenere la contabilità, è bene che abbandoni subito l’idea.

L’utilizzo di questa tipologia di agenda è efficace proprio in virtù del fatto che ogni giorno si annota tutto passo a passo: il fatto di scriverlo nero su bianco equivale a rinnovare l’impegno preso con se stessi e quindi a migliorare l’autodisciplina.

L’esperimento è stato già condotto su un campione di persone e le informazioni emerse sono state pubblicate sulla rivista IoDonna. Ebbene, seguendo alla lettera questo metodo, gli intervistati hanno ammesso di essere riusciti in effetti a risparmiare fino al 35% sulle loro spese annuali.

Per un Kakebo fai da te, è possibile stampare direttamente i fogli al Pc, visto che ormai si trovano tante versioni pdf stampabili di questa agenda sul web.

L’alternativa è munirsi di fogli e pennarelli e ricopiare la griglia che si trova online, navigando da desktop ma anche semplicemente dallo smartphone.

Per facilitare il compito, si possono prendere 5 bustine su cui annotare le diverse tipologie di spesa:

1. sopravvivenza 2. indispensabili 3. tempo libero 4. shopping 5. salvadanaio.

In ognuna di esse bisogna annotare la cifra spesa per un acquisto o una bolletta pagata o direttamente lo scontrino. Nella busta “salvadanaio” invece si inserisce la somma risparmiata, rinunciando ad esempio a un caffè, un aperitivo o un pacchetto di sigarette.

Grazie a questo sistema, da seguire fedelmente, si acquisiscono anche buone abitudini. Ad esempio, se ci si accorge di spendere all’incirca 450-500€ di spesa al supermercato, è possibile porsi come obiettivo di non superare i 100-110€ alla settimana, in maniera da racimolare un gruzzoletto alla fine del mese. Ecco quanti soldi bisognerebbe mettere da parte.