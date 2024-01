Lavastoviglie, esiste una funzione segreta per risparmiare: ecco di che si tratta

Non tutti lo sanno, ma per la lavastoviglie esiste una funzione segreta per permette di risparmiare un sacco di soldi: ecco di cosa si tratta.

Il caro vita non sembra abbandonare gli italiani. Lo dicono gli ultimi dati diffusi sui rincari delle bollette di luce e gas.

Ormai si sa il 2024 è l’anno della fine del mercato tutelato anche per l'energia elettrica che chiuderà salvo proroghe il 30 giugno 2024.

Al momento per altri 2 trimestri sarà Arera a gestire le tariffe della luce dei clienti del mercato tutelato.

Allo stato attuale i prezzi della componente energia sono in discesa ma per i prossimi mesi sono previsti in salita.

La consapevolezza di dover risparmiare dunque sta prendendo sempre più piede tanto da spingere sempre più italiani a cercare sempre nuovi consigli e metodi per tagliare i consumi modificando le proprie abitudini quotidiane.

Si sa le nostre case ormai sono diventate delle giungle di elettrodomestici ed alcuni anche se spenti consumano un sacco di soldi.

Molti sono ultimamente coloro che si chiedono se svolgendo alcune faccende domestiche in maniera manuale si risparmi di più rispetto all’uso degli elettrodomestici. Tra i tanti elettrodomestici presenti in casa ultimamente si sta facendo spazio la lavastoviglie.

Questo prima veniva considerato un bene di lusso oggi invece secondo alcuni studi confermano la possibilità che un suo utilizzo possa far risparmiare tempo, soldi ed acqua alle famiglie italiane.

Inoltre c’è una funzione segreta che non tutti conoscono che permette di farci risparmiare ulteriormente.

Ecco di quale si tratta.

Lavastoviglie, esiste una funzione segreta per risparmiare: ecco qual è

Quando arriva il momento di lavare i piatti, sorge sempre lo stesso dilemma: meglio usare la lavastoviglie o procedere con il tradizionale lavaggio a mano?

Molti italiani per tanto tempo hanno considerato il lavaggio a mano maggiormente ecosostenibile, non soltanto rispetto all’ambiente ma anche da un punto di vista di consumi. Ma in realtà non è cosi.

Le stime parlano chiaro: il ciclo di consumo di acqua per un ciclo di lavaggio a mano per una cena di 12 persone si attesta mediamente intorno a 100 litri a lavaggio, contro i 10/15 litri utilizzati dalla lavastoviglie a pieno carico che si abbassa ulteriormente a 6 litri per le lavastoviglie di ultima generazione

Gli elettrodomestici di ultima generazione, di classe A+, A++ e A+++ producono un risparmio del 30% di energia rispetto a quella necessaria alle lavastoviglie di classe A.

Il consumo elettrico dipende da tanti fattori tra cui la classe energetica dell’elettrodomestico. Una lavastoviglie tende ad assorbire tra i 1850 a 2700 Watt. Se rimane in movimento per un ciclo di 2 ore potrebbe arrivare a consumare 3,7 kWh, che in termini economici produce una spesa media di 0,925 €.

Ma non tutti conoscono una funzione segreta della lavastoviglie che permette di risparmiare un sacco di soldi ottimizzando il suo uso.

Questa funzione riguarda il cestino delle posate di alcuni modelli dei lavastoviglie.

Molto spesso si scelgono lavastoviglie dotate di un terzo vassoio proprio delle posate.

Ma non tutti sanno che anche nelle altre lavastoviglie, all’interno è presente un vano adatto a posizionare le posate in senso “orizzontale” e non verticale e si sa il posizionamento delle posate in un modo piuttosto che un altro può permettere di risparmiare qualche soldo.

Altro dettaglio riguarda la possibilità dell‘apertura del cestello lateralmente: ciò ci permette di essere al riparo da eventuali inconvenienti come il farci male con le punte delle forchette o la lama dei coltelli.

Lavastoviglie, ecco i consigli per risparmiare

Per sfruttare al meglio l’utilizzo della lavastoviglie abbattendo i consumi di luce ed acqua è molto importante seguire dei consigli.

Va detto subito che la lavastoviglie avviata solo a pieno carico. Ma lo abbiamo detto prima questa va caricata anche in maniera corretta.

I Bicchieri e le tazze devono essere rivolti verso il basso e non vanno sovrapposti. I Piatti e le pentole, vanno inseriti nella parte bassa del cestello in posizione verticale. I contenitori di plastica vanno messi nella parte superiore per evitarne la deformazione.

Una corretta sistemazione delle stoviglie offrirà all’elettrodomestico di lavorare in maniera efficiente riducendo i consumi di acqua ed energia, risparmiando anche detersivo.

Altri consigli

Per ridurre il consumo energetico e risparmiare sulla bolletta è opportuno: