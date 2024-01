Ormai le nostre case sono piene di elettrodomestici ma senza ombra di dubbio l’apparecchio più amato è la lavatrice.

Il nostro quotidiano non si potrebbe immaginare senza soprattutto per una questione di pulizia ma non tutti sanno che lo stesso apparecchio può fungere anche da asciugatrice.

Si perché qualsiasi lavatrice può asciugare il bucato senza essere dotata di asciugatrice.

Si sa nel periodo invernale, i vestiti bagnati sono un incubo, questi ci mettono giorni per asciugarsi. Le basse temperature, la pioggia e le giornate senza sole hanno fatto crescere la necessità di avere asciugatrici in casa.

Ma si sa questo elettrodomestico è molto caro ma anche parecchio energivoro.

Ecco allora un semplice trucco per usare la lavatrice come asciugatrice. Scopriamolo insieme.

Lavatrice, attenzione alla funzione nascosta per asciugare i vestiti: ecco come trovarla

Durante la stagione invernale, freddo, pioggia e umidità, provocano tante difficoltà anche nelle nostre case.

In questo periodo non è difficile inciampare in stendini pieni di panni da asciugare soprattutto se non si ha in casa un asciugatrice per correre ai ripari nel caso in cui i panni non si asciughino all’aria aperta.

Se poi la vostra famiglia è numerosa con bambini, la situazione diventa veramente disastrosa.

Se non si dispone di un’asciugatrice in casa, molti sono coloro che asciugano i panni sul termosifone.

Ma si tratta di un’abitudine certamente da evitare perché l’utilizzo dei caloriferi per asciugare i panni aumenta l’umidità in casa generando rischi per la salute umana.

Ecco allora che esiste una funzione nascosta o meglio un trucco per poter asciugare i panni direttamente in lavatrice.

Ti serve solo un asciugamano di grandi dimensioni e il gioco è fatto.

Lavatrice, ecco come asciugare il bucato

Lo abbiamo appena detto, asciugare i vestiti senza utilizzare asciugatrice o termosifone è possibile utilizzando semplicemente la lavatrice.

Come fare?

Dopo aver fatto la lavatrice togliere i vestiti appena lavati dal cestello e inserire dentro a mo di salsicciotto un grande asciugamano asciutto assorbente.

Dopo aver fatto questo andranno inseriti i panni da asciugare ma il cestello non dovrà essere troppo pieno.

Dopo aver fatto tale procedura basterà azionare la modalità centrifuga e il gioco è fatto perché l’acqua nei vestiti sarà spinta verso l’esterno dalla forza centrifuga ed assorbita dall’asciugamano asciutto presente nella lavatrice.

Per un risultato ancora migliore puoi tamponare maglioni, camicie e pantaloni con un ulteriore asciugamano.

Il bucato una volta fatta la centrifuga sarà asciutto, perché l’acqua verrà assorbita dall’ asciugamano messo dentro.

Estratti dal cestello basteranno pochi minuti perché i vestiti si asciughino completamente.

Potrebbero bastare un paio di minuti sui radiatori. Provare per credere.

Questo metodo deve essere usato solo dopo aver letto attentamente le etichette dai panni da asciugare. Questo per evitare di rovinare i vestiti, utilizzare una centrifuga alta per il maglione in lana potrebbe essere deleterio.

Come asciugare il bucato in inverno

Per far asciugare rapidamente i vestiti ci sono alcuni consigli da seguire. La prima cosa importante è quella di non lasciare i panni per troppo tempo in lavatrice, perché potrebbero prendere un odore sgradevole.

Il primo è certamente quello di fare sempre la centrifuga, stendendo i panni distanziati tra loro.

Stenderli su uno stendino vicino ad una finestra aperta permetterà di asciugare il bucato in men che non si dica.

Se in casa sentite odore di muffa causa bucato stesso al suo interno potete usare del riso per evitare l’odore.

Un altro rimedio è quello di asciugare il bucato alla rovescia e usare il phone.

Altra soluzione perfetta per rimuovere l’umidità dai vestiti e farli asciugare più velocemente è utilizzare i deumidificatori.

Questi andrebbe posizionato vicino ai vestiti, per garantire che estragga facilmente l’umidità e permetterà di risparmiare tempo ed energia!