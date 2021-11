Un bonus del valore di 800 euro: è quanto possono richiedere i famigliari - i cosiddetti caregiver - che assistono un familiare ai sensi della Legge 104. Purtroppo il tempo a disposizione per potersi avvalere di questa misura è davvero poco, quindi è necessario darsi da fare da subito per riuscire ad ottenerlo.

Il nostro Governo è sempre in prima linea, quando è necessario predisporre ed attuare delle misure per andare incontro alle persone più deboli economicamente. Sono molti i bonus che sono stati erogati a lavoratori, pensionati e disoccupati in questi 18 mesi contrassegnati dalla pandemia. Non sono stati dimenticati nemmeno i caregiver, che sono impegnati quotidianamente nell'assistenza dei propri familiari ai sensi della Legge 104. Assistere una persona affetta da una grave disabilità è senza dubbio un compito molto gravoso, anche se fatto per amore. I caregiver ricoprono un ruolo molto serio, difficile da svolgere, e che porta via molto spazio alla vita personale e va ad incidere, troppo spesso, anche sul lavoro. Il sistema previdenziale del nostro paese è riuscito, comunque, a dare una sistemazione normativa ai caregiver, concedendo loro la possibilità di accedere alla pensione antcipata. Adesso, per quanti assistano i familiari ai sensi della Legge 104, è stata introdotto un uteriore bonus da 800 euro: un assegno che riconosce lo stress psicologico e fisico a cui si è quotidianamente sottoposti.

Legge 104, un bonus da non perdere!

Per costituire questo importante bonus è stato isituito un fondo di riferimento, con una dote da 30 milioni di euro all'anno. A stabilirlo è la Legge di bilancio 2021, che ha provveduto ad espandere il periodo dello stanziamento fino al 2023. L'Inps ha ideato questo progetto, che ha preso il nome di Home Care Premium, con lo scopo di erogare un contributo alla persona che stia assistendo un familiare ai sensi della Legge 104. L'importo erogato ha scadenza mensile ed è calibrato al grado di disabilità dell'assistito.

Stiamo parlando, in estrema sintesi, di un vero e proprio bonus caregiver erogato direttamente dall'Inps. Ma attenzione: le somme saranno versate fino a quando si esauriranno i fondi. Per poter richiedere il bonus è necessario muoversi subito: il rischio è quello di perdere questa ghiotta opportunità. La scadenza delle domande è prevista per il 31 gennaio 2022, ma è meglio affrettarsi immediatamente e pensare ad inoltrare immediatamente la domanda.

E' importante sottolineare che il bonus caregiver è nato con l'intenzione di supportare i familiari che stiano assistendo ad un familiare, ai sensi della Legge 104. Quindi l'assistitito deve essere affetto da una grave disabilità. Purtroppo la misura non copre tutte le disabilità. Per riuscire ad ottenere l'assegno dell'importo di 800 euro è necessario che la dignosi del disabile faccia esplicito riferimento a:

Alzheimer ;

; patologie mentali in generale ;

; Parkinson ;

; sclerosi multipla in stadio avanzato ;

; cancro ;

; diabete mellito.

Possono, inoltre, richiedere il bonus caregiver i familiari che assistono i malati chemioterapici. Direttamente sul portale dell'Inps è possibile prendere visione dell'elenco completo delle patologie.

Altri bonus in arrivo!

Sono moltissime le persone che assistono parenti con handicap molto gravi e che non sono più autosufficienti. Purtroppo non sempre hanno diritto ad accedere alle agevolazioni previste dalla Legge 104. Sono casi molto comuni, più di quanto si possa immaginare: l'impegno di questi caregiver, non riconosciuti dalal normativa, però, non è inferiore rispeto a quelli ufficiali. Anche se non ricevono alcun tipo di aiuto economico. Nell'esercito delle persone che prestano quotidianamente il proprio aiuto ai familiari più sfortunati ci sono soprattutto le donne, che ogni giorno passano molte ore a fianco di parenti in gravi difficoltà psicofisiche. E' bene ricordare, comunque, che anche quanti non usufruiscano delle agevolazioni della Legge 104 hanno la possibilità di usufruire di 30 giorni di permessi retribuiti, senza visita fiscale. Questo, ovviamente, nel caso in cui la persona che presti l'assistenza svolga anche un'attività lavorativa. Oltre a questo, è necessario ricordare che la persona che non sia in grado di badare a se stesso, potrebbe avere il diritto all'indennità di accompaganmento.

Sono in pochi a sapere, ad esempio, che gli assegni di accompagnamento per le persone anziane possono essere richiesti nel caso in cui la persona sia affetta da

spondilite anchilosante ;

; coxo-artrosi ;

; spondiloastrosi ;

; artrosi polidistrettuale.

Riuscire a percepire un assegno mensile potrebbe essere utile per pagare eventuali badanti o addetti alla cura. Non per tutto il giorno, ma magari per qualche ora per alleviare il famigliare che presta assistenza. Ma proviamo a cercare di capire quando possa aspettare questo ulteriore bonus da 600 euro mensili, destinato a quanti non possano beneficiare delle agevolazioni delle Legge 104.

Un bonus da 600 euro al mese! Come averlo!

E' possibile riuscire ad ottenere un bonus fino a 600 euro al mese grazie al Fondo per il sostegno dei familiari, dedicato a quelle persone che si occupano di soggetti, che abbiano particolari minorazioni fisiche e psichiche. Saranno direttamente le regioni a distribuire gli stanziamenti, a seconda dell'Isee dei diretti interessati. quanti riceveranno questo bonus, avranno diritto ad una sorta di retribuzione mensile per il lavoro che stanno svolgendo. solo per fare un esempio, la Regione Piemonte era 12 asegni mensili ogni anno, il cui importo varia in base al valore isee socio-sanitario.

Sostanzialmente possono arrivare 600 euro a quanti abbiano un reddito fino a 10.000 euro; 500 euro fino a 30.000 euro e 400 euro nel caso in cui l'Isee sia infereiore a 50.000 euro. Oltre al Piemonte, anche Campania, Lombardia ed Emilia-Romagna stanziano fondi simili.