Legge 104 ancora una volta a sostegno dei disabili e dei caregiver. A causa degli aumenti sui costi di luce e gas, arriva un Bonus extra che permette di fruire di un importante sconto sulle bollette. Vediamo subito a chi spetta e come accedere a questo aiuto economico a sostegno degli invalidi e non solo.

Da un paio di mesi a questa parte gli aumenti si fanno sentire sulla pelle degli italiani. Complice la guerra Russia Ucraina, i prezzi delle materie prime sono saliti alle stelle, mentre quelli del carburante (benzina, diesel e GPL) sono in costante crescita.

In questo scenario non proprio roseo vanno ad inserirsi i già discussi incrementi dei costi delle bollette di luce e gas che hanno raggiunto punte record mai fatte registrare prima d’ora. Ad ammortizzare i rincari ci pensa però l’ARERA.

Grazie ad una specifica, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, creata allo scopo di venire incontro agli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza e l’efficienza delle filiere elettriche, del gas naturale e dell’acqua potabile, tende una mano ai disabili andando a rivisitare lo stesso funzionamento della Legge 104, offrendo ai disabili e ai caregiver che si occupano della loro cura e assistenza a casa un Bonus extra sotto forma di riduzione da applicare alle utenze di luce e gas.

Senza perdere altro tempo, vediamo subito qual è lo sconto riservato ai titolari di Legge 104, a chi spetta il risparmio sulle bollette e come accedere allo stesso.

Ecco tutti gli ultimi aggiornamenti e le novità a riguardo.

Legge 104, disabili a casa? Con questo Bonus extra subito uno sconto bollette luce e gas

Come anticipato in apertura di articolo, l’ARERA mette in campo una ghiotta opportunità di risparmio per i titolari di Legge 104 e per i caregiver dediti alla loro cura e assistenza a casa.

Stiamo parlando di un Bonus extra che assume tutte le sembianze dei Bonus sociali pensati dal Governo per venire incontro ai cittadini italiani piagati dalla crisi economica legata alla pandemia da Covid-19, poi diventata più marcata a causa degli effetti prodotti dal conflitto in Ucraina.

C’è da dire che la Legge 104 non è estranea alle riduzioni. Lo sconto in bolletta di luce e gas non è l’unico coperto dalla norma a tutela degli invalidi e dei portatori di handicap. Basti pensare alle riduzioni concesse ai caregiver sull’acquisto di un’auto.

Non c’è, dunque, da stupirsi se l’intervento attuato dall’ARERA sui titolari di Legge 104 venga ancora una volta effettuato per agevolare la categoria degli invalidi da sempre sotto l’ala di protezione della normativ italiana.

Niente di nuovo, dunque, se questo Bonus extra sulle bollette di luce e gas possa essere richiesto già da subito. La procedura da seguire per beneficiare della riduzione in bolletta è abbastanza semplice.

Ai titolari di Legge 104 è richiesta la compilazione della modulistica messa a disposizione dal proprio Comune di residenza o dal Centro di Assistenza Fiscale (CAF) di fiducia.

Legge 104, come compilare domanda per accedere al Bonus extra sulle bollette

Per quanto concerne la compilazione della domanda per beneficiare del Bonus extra sulle bollette di luce e gas, i soggetti sotto tutela della Legge 104, una volta compilata la modulistica necessaria per accedere allo sconto non dovranno contattare i fornitori di luce e gas.

Questo perché l’intera procedura sarà curata dal Comune, il quale provvederà ad inoltrare la tutti i documenti raccolti a chi di dovere.

A questo punto viene spontaneo chiedersi cosa serve per la compilazione della domanda. Innanzitutto occorre fornire il documento d’identità (in corso di validità) del titolare di Legge 104, il suo codice fiscale e il certificato dal quale si possa desumere la disabilità.

Serve, poi, il codice POD per la luce e quello PDR per il gas, oltre alla potenza del contatore in kW.

Per quanto concerne l’applicazione dello sconto sulle bollette di luce e gas, il Bonus extra viene applicato direttamente nella fattura successiva alla comunicazione di accoglimento della pratica.

La riduzione riservata ai beneficiari di Legge 104 è inoltre cumulabile con il Bonus Sociale rivolto alle famiglie in condizioni di evidente difficoltà economica.

Legge 104, Bonus extra anche per le bollette della luce: ecco quando averlo

Il Bonus extra, come già detto in apertura di articolo, viene applicato anche alle bollette della luce. In questo caso occorre dimostrare che la persona sotto tutela della Legge 104 necessita del supporto di specifiche apparecchiature medicali o di tipo motorio.

Volendo essere più precisi, può godere dello sconto il titolare di Legge 104 bisognoso di macchinari di supporto alla funzione renale, cardio-respiratoria, alimentare o utili all’attività di somministrazione.

Lo sconto si applica anche a chi si serve di sistemi atti a prevenire le piaghe da decubito.