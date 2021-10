La Legge 104 è ormai entrata anche nel vocabolario comune come termine che sottintende tutte le agevolazioni previste per i soggetti diversamente abili all'interno della loro quotidianità: vediamo come Draghi, anche a causa della pandemia, ha cambiato alcune condizioni.

La Legge 104 cambia forma e offre maggiori tutele non solo ai diversamente abili, ma anche ai soggetti che li aiutano, i cosiddetti caregivers.

Una novità che sicuramente aiuta i soggetti diversamente abili a godere di tutte le opportunità possibili, anche e soprattutto in tempo di pandemia.

La pandemia ha tolto tanto a tutti, ma certamente chi fa i conti con una forma di disabilità ha pagato un prezzo più elevato, sotto tutti i punti di vista. Tra la paura del contagio e le limitazioni in termini di possibilità di spostarsi liberamente i diversamente abili non hanno trascorso un periodo semplice.

Inoltre, anche tutta l'assistenza e la cura ai soggetti più bisognosi sono andate in secondo piano nei periodi in cui la curva dei contagi cresceva esponenzialmente di giorno in giorno: il Covid è stato una priorità ed ha quindi costretto anche a mettere in secondo piano situazioni difficili.

Le agevolazioni previste da questa legge, comunque, sono numorose e sono state ulteriormente ampliate dal Governo guidato da Mario Draghi, finalmente più libero di agire dopo aver gestito l'ultima grande ondata nella scorsa primavera ed anche la questione campagna vaccinale nei mesi successivi.

Fin dal suo insediamento, il Governo ha dovuto fronteggiare sfide straordinarie figlie di un tempo straordinario, in cui la pandemia ha cambiato completamente le priorità e le prospettive.

Vediamo allora com'è cambiata la Legge 104, ma anche cosa bolle in pentola in vista della Legge di Bilancio 2022, il documento in cui verranno inserite le misure che verranno confermate o concepite per il prossimo anno solare. Come vedremo, alcuni aspetti interesseranno anche ai soggetti diversamente abili.

Legge 104: come funziona esattamente?

La Legge 104 è ufficialmente la Legge 104/1992 è registrata come Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili. Una Legge importantissima che ha permesso di migliorare la qualità della vita dei soggetti diversamente abili ed è tutt'ora un riferimento in questo ambito.

In generale, in un Paese come l'Italia si misura la qualità della vita anche in base alla capacità di assistere i diversamente abili e offrire loro tutte le possibilità e le opportunità che hanno i soggetti non diversamente abili.

La disabilità è ad oggi molto più rispettata e c'è socialmente più attenzione ai soggetti con diverse forme di disabilità, da quelle dovute a problemi fisici a quelli psichici e sensoriali. L'attenzione e la sensibilizzazione su questi argomenti hanno certamente fatto un lavoro importante, ma la strada è ancora lunga.

La pandemia ha messo in difficoltà tutti, nessuno escluso. I soggetti affetti da disabilità di varia natura hanno però subito un duro colpo sotto tantissimi punti di vista, dalla cura alla socialità, con un'intensità ancor più elevata rispetto agli altri.

Tra le novità della Legge 104 vedremo quindi quali ha considerato il Governo Draghi per rendere più leggera la situazione almeno fino al 31 dicembre, attuale scadenza dell'emergenza Covid dal punto di vista puramente formale.

Inoltre, la Legge fa una chiara distinzione tra lo stato di handicap e quello di disabilità grave, dove quest'ultimo è ritenuto più bisognoso di aiuti e agevolazioni in considerazione dello stato di necessità praticamente costante del soggetto interessato che, quindi, non è indipendente ed autonomo.

Nel complesso si tratta di un argomento non solo delicato, ma anche molto specifico ed in evoluzione nel tempo: per questo motivo suggeriamo di documentarsi da fonti ufficiali e comunque molto più accurati e tecnici di questo articolo.

Legge 104: ecco le agevolazioni più importanti

Le agevolazioni riservate ai soggetti diversamente abili sono ormai numerose e sono garantite proprio a partire dalla Legge 104, cardine di questo tipo di regolamentazione.

Le tutele si suddividono fondamentalmente in tre categorie: assistenza, integrazione sociale e tutela dei diritti della persona con handicap. Non mancano nella legge importanti riferimenti, aumentati nel corso degli anni, a chi si prende cura del soggetto diversamente abile all'interno della vita domestica e familiare, il cosiddetto caregiver (letteralmente "colui che si prende cura").

In generale le tutele mirano ad assistere il soggetto bisognoso, ma anche a garantire l'integrazione sociale. Obiettivi non semplici da perseguire ma assolutamente necessari.

Tra le agevolazioni più concrete ed economicamente più rilevanti si trovano agevolazioni lavorative, agevolazioni fiscali ed agevolazioni per i genitori.

Queste ultime sono soprattutto dirette ai genitori di figli diversamente abili minorenni, come per esempio l'estensione dell'astensione facoltativa fino ai tre anni di età del figlio ed i tre giorni di permesso retribuito al mese per figli dai tre ai diciotto anni.

Dal punto di vista lavorativo, i lavoratori con handicap (quindi non con disabilità grave) possono usufruire di tre giorni di permesso mensile retribuito ed altrettanto possono fare coloro che se ne prendono cura, i già citati caregivers.

In termini di agevolazioni fiscali, invece, si può usufruire di: riconoscimento di spese mediche e sanitarie come oneri deducibili e non detrazioni, riduzione dell'IVA al 4% per acquisto di protesi, sussidi, strumenti tecnologici ed anche acquisto o trasformazione di veicolo per il trasporto di persone diversamente abili, esenzione del bollo e della tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile.

Novità Legge 104: cosa cambia?

La Legge 104 nel 2021 ha subito delle modifiche ed in generale si sono concesse alcune agevolazioni ulteriori rispetto a quelle già viste, anche e soprattutto in seguito a quanto successo a causa della pandemia, come già spiegato.

Un primo aspetto cambiato già nel 2020 è stato quello dei controlli domiciliari. Per ottenere le agevolazioni previste è necessario dimostrare il proprio stato di handicap o disabilità grave con un iter che passa sia dal medico di famiglia che dalla compilazione dei documenti richiesti nel processo di domanda sul sito INPS.

Uno degli obblighi è quello di accettare di sottoporsi a periodici controlli, le cosiddette "visite di revisione", per controllare che vi siano ancora i requisiti per accedere alla misura o, in caso di peggioramento delle condizioni psicofisiche, per aumentare le agevolazioni concesse o passare allo stato di disabilità grave.

Queste visite sono state sospese causa Covid, in quanto non era indicato recarsi a casa dei soggetti interessati ed in generale erano sospese tutte le attività che prevedevano azioni di questo tipo. Mesi e mesi senza controlli, quindi, per i soggetti che beneficiano delle agevolazioni della Legge 104.

Un vantaggio più consistente inserito di recente tra le agevolazioni è l'aumento dei giorni di permesso lavorativo retribuito: passano da tre a dodici.

Un aumento veramente importante che permette a soggetti con handicap e caregivers di avere molto più margine. In particolare, pare che questo aumento sia stato pensato proprio per i caregivers, costretti dalla situazione a prendersi ancor più cura dei soggetti con handicap, essendo l'assistenza domiciliare molto più complessa e comunque rischiosa.

Un altro aiuto per i caregivers è la possibilità rimanere in smartworking fino al 31 dicembre 2021.

Ad ora tantissimi lavoratori sono rientrati in ufficio e lavorano in maniera molto simile a quanto facevano pre-pandemia. In generale, la scelta della modalità lavorativa è lasciata al lavoratore in accordo con il datore di lavoro. Per i caregivers, invece, è assicurata la possibilità di rimanere in smartworking almeno fino a fine anno.

Novità Legge 104 e futuro: le prospettive pensionistiche

Quando si parla di Legge 104 e di pensione si cita quasi sempre l'Ape Sociale, una misura che permette di andare in pensione a 63 anni di età e con 30 anni di contributi.

Una possibilità molto golosa, soprattutto rispetto alla prospettiva di ritorno dal 2022 alla Legge Fornero, che permette di andare in pensione a 67 anni di età come solo criterio.

L'Ape Sociale permette invece una via di uscita anticipata dal mondo del lavoro non solo a chi ha una condizione di disabilità certificata superiore al 74%, ma anche ai caregivers che possono dimostrare di prendersi cura di un soggetto diversamente abile nel nucleo familiare da almeno sei mesi.

Ad oggi la misura sarebbe in scadenza al 31 dicembre 2021, ma tutto fa presupporre che venga prolungata per tutto il 2022. In ogni caso, conviene rimanere vigili sulle scelte del Governo in tema di Riforma Pensioni in vista del prossimo anno.

Legge 104 e pensione: adeguamento 2022

Un'altra bella notizia per pensioni di invalidità e pensioni in generale è quella dell'adeguamento in vista del 2022. Senza andare su aspetti troppo tecnici, l'adeguamento è un aumento della pensione basato sui dati ISTAT dell'inflazione relativi all'anno precedente.

Nel corso del 2020 l'inflazione è stata praticamente nulla e di conseguenza lo è stato anche l'adeguamento, ma almeno da un paio di mesi a questa parte la situazione è cambiata.

La difficoltà a livello mondiale nel reperire alcune materie prime ha portato ad un innalzamento generalizzato dei prezzi, cioè un'inflazione appunto, che va oltre il 2%.

Si prevede complessivamente un adeguamento per il 2022 pari a circa il 2,5%, dato che non è previsto che l'inflazione si fermi.

Un aspetto positivo di un fenomeno non troppo positivo, che permette quindi di sperare in una pensione di invalidità più elevata nel 2022. Il calcolo si effettua in base all'importo ricevuto ed al rapporto con la pensione minima.