Il costo della Legna è sempre più alto. Per far fronte a questo aumento del prezzo, doppio rispetto allo scorso anno e che ha raggiunto i 300 euro a bancale, è necessario conoscere queste alternative che permettono di risparmiare molto. Vediamo quali sono e quali scegliere.

Il costo della Legna è sempre più alto. Per far fronte a questo aumento del prezzo, doppio rispetto allo scorso anno e che ha raggiunto i 300 euro a bancale, è necessario conoscere queste alternative che permettono di risparmiare molto. Vediamo quali sono e quali scegliere.

L’estate è ormai alle battute finali e quelli che stanno per arrivare saranno mesi difficili per le famiglie italiane. Il conflitto tra Russia e Ucraina, oltre alla crisi del gas, ha avuto conseguenze anche sul mercato della Legna da ardere.

Il suo prezzo è raddoppiato rispetto allo scorso anno tanto che un bancale di Legna di faggio o rovere di circa 8 quintali che lo scorso anno costava tra i 150 e 170 euro, oggi ha toccato cifre che si aggirano intorno i 300 euro.

Le famiglie italiane stanno riattivando i camini rimasti fermi per anni e ciò ha determinato un aumento della domanda della Legna con un conseguente aumento dei prezzi al dettaglio. La Legna scarseggia e contemporaneamente i prezzi della materia prima sono aumentati notevolmente, cosi come i costi di trasporto dovuti all’aumento dei costi del carburante

Per fortuna esistono delle valide alternative sia al gas che alla Legna che potrebbero aiutarci a risparmiare. Tra queste troviamo la caldaia ionica, la caldaia idrosonica, la pompa di calore e i pannelli radianti elettrici ad infrarossi.

Scopriamo nel dettaglio quali sono le alternative più convenienti tra quelle elencate

Legna, prezzo in aumento: 300€ a bancale. Con queste alternative risparmi molto di più

La Legna è sempre più in aumento (300 euro a bancale) cosi come il prezzo del pellet che è arrivato a toccare i 10 euro al sacco da 15kg. Il prezzo della biomassa per eccellenza è destinato ulteriormente ad aumentare e c’è chi teme che possa arrivare a costare 22,50 euro a sacco. Per questo motivo, è scattata la folle corsa per trovare delle soluzioni alternative che permettono di risparmiare molto di più. Tra queste alternative troviamo la caldaia ionica.

La caldaia ionica è una nuova alternativa ai classici sistemi di riscaldamento che utilizzano gas, GPL, biomassa o elettricità. Si tratta di un sistema che crea calore tramite reazione ionica e la rende più efficiente ed economica anche se la sua alimentazione avviene tramite energia elettrica.

Queste caldaie, silenziose e compatte, non necessitano di canne fumarie né prese d’aria e nemmeno di manutenzione ordinaria. L’utilizzo è consigliato a coloro che hanno un impianto fotovoltaico cosi che tale caldaia possa generare bassissimi consumi.

Ulteriore alternativa alla Legna e al pellet è rappresentata dalle caldaie idrosoniche. Tale caldaia risulta essere un sistema innovativo che produrrà notevoli risparmi sui consumi rispettando l’ambiente, poiché non utilizza combustibili fossili per funzionare. Il principio su cui si base è quello della sonoluminescenza grazie al quale l’energia sonora viene trasformata in luce.

Si contano molti vantaggi per questa tipologia di caldaia, quelli più importanti sono riguardano la riduzione dei consumi e il basso impatto ambientale. Basti pensare che l’efficienza energetica di tale sistema si aggira intorno al 150% determinando un consumo di energia elettrica notevolmente più basso rispetto ad una classica caldaia elettrica, circa un terzo.

Leggi anche:Pellet, prezzo sempre più alto? Con queste 5 alternative spendi meno di 20€ al quintale

Legna, come abbattere l’alto costo con queste altre soluzioni alternative

Tra le altre alternative alla Legna, che ad oggi è arrivata a toccare un prezzo sempre più alto (300 euro a bancale) troviamo la pompa di calore. Esso è un sistema che permette di riscaldare o rinfrescare l’ambiente domestico, oltre che produrre acqua calda prelevando energia da fonti rinnovabili trasferendola negli ambienti che si vuole climatizzare.

Con la pompa di calore, sostanzialmente si sposta calore già esistente. I consumi di questa alternativa sono inferiori rispetto ad una normale caldaia di circa il 35%.

Altre valide alternative alla Legna e al pellet sono rappresentate dai pannelli radianti elettrici ad infrarossi. Con questi pannelli si riscalda casa in maniera radiante, cioè l’energia viene diffusa grazie i raggi infrarossi che si propagano irraggiamento in tutta l’abitazione. Per alcuni questa soluzione alternativa alla Legna però può essere poco performante, sia da un punto di vista di efficienza energetica che di risparmio.

Leggi anche:Pellet, costi sempre più alti: si risparmia acquistando da subito o nei prossimi mesi?

Come scegliere tra le diverse alternative alla Legna

Prezzo di Legna e pellet, come abbiamo già detto è sempre più alto e tra le alternative elencate bisogna valutare pro e contro.

Ad esempio, se si effettua una ristrutturazione completa la soluzione più efficiente da un punto di vista energetico è sicuramente la pompa di calore abbinata ad un pavimento radiante. Nel caso in cui il pavimento è già esistente è opportuno prendere in considerazione di installare la serpentina radiante a parete o a soffitto.

Quindi prima di decidere quale metodo alternativo utilizzare rispetto al gas, Legna o pellet è opportuno capire quali sono i limiti strutturali e gli errori da evitare per progettare un sistema che produca effettivo risparmio dal punto di vista energetico.

Leggi anche:Bonus riscaldamento tutti gli incentivi regionali per passare dal gas al pellet