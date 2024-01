Hai un libretto postale e vuoi verificare il saldo e l’estratto conto? Ecco 3 semplici metodi per farlo velocemente ed in autonomia.

L’Italia è sempre stata un popolo di risparmiatori. Ora mettere da parte qualche soldo è diventato molto difficile, soltanto uno su quattro (37%) riesce a mettere da parte denaro.

Mediamente si tratta dell’8% delle entrate mensili, anche se molto spese tali cifre vengono poi utilizzate per eventi imprevisti.

A dirlo sono i dati dell’Osservatorio mensile di Findomestic: di questi solo il 35% di chi riesce a risparmiare, poi investe soprattutto in Titoli di Stato e libretti remunerati.

Questo perché il Libretto di Risparmio soprattutto quello Postale, è considerato da molti uno strumento affidabile e agevole per la gestione dei risparmi.

Si tratta di uno strumento di investimento di medio lungo periodo che permette di non correre rischi eccessivi.

Sin dalla loro nascita nel 1875 tali strumenti sono sempre stati molto usati anche se come semplici salvadanai.

Oggi con l’avvento dei nuovi libretti smart, sono divenuti delle soluzioni sempre più sottoscritte grazie anche all’ampliamento delle funzionalità anche se ancora risultano limitate.

Ma se ne possiedi uno, ti sei mai chiesto come verificare il saldo e l’estratto conto?

Ecco 3 semplici metodi per controllarlo in autonomia.

Libretto postale, ecco i 3 semplici metodi per controllare l’estratto conto

Lo abbiamo detto, mettere da parte qualche soldo è diventata un’impresa. Solo il 37% delle famiglie riesce a mettere da parte qualche euro e soltanto una parte investe Titoli di Stato e obbligazioni e libretti remunerati.

Tra i libretti remunerati, certamente i più sottoscritti sono quelli emessi da Poste Italiane che garantiscono rendimenti senza incorrere in rischi troppo alti.

I nuovi libretti postali con funzionalità smart sono emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, garantito dallo Stato fino a 100.000 euro e distribuiti in esclusiva da Poste Italiane.

Sono molto facili da aprire e da gestire anche perché non prevedono spese di apertura gestione e chiusura.

L'apertura può essere fatta presso qualsiasi Ufficio Postale, ma anche online, tramite il sito ufficiale di poste.it o l'app BancoPosta.

Il Libretto Postale permette di depositare sia piccole che grandi somme in contanti, con assegni o tramite accrediti di stipendio o pensione.

Inoltre è possibile verificare il saldo e l’estratto conto. Come?

Si sa verificare e tenere sotto controllo le proprie finanze è molto importante, perciò risulta necessario sapere come controllare saldo ed estratto conto.

Esistono vari metodi per verificare tali dati: il primo è quello di accedere al proprio libretto recandosi presso gli sportelli ATM dislocati sul territorio o tramite sportello fisico.

Ma la soluzione certamente più comodo è controllare tali dati tramite il portale dedicato o tramite App.

Il Libretto Smart dunque offre la possibilità di visualizzare tutti i movimenti del proprio conto tramite il sito Poste Italiane o l’App BancoPosta, senza dover recarsi fisicamente in filiale.

Ciò offre la possibilità di avere un accesso immediato tramite dispositivi mobili o computer.

Libretto Postale, così abiliti le funzioni dispositive

In questo ultimo caso per utilizzare l’app BancoPosta collegandolo al proprio Libretto Smart, è necessario abilitare la funzione dispositiva.

Per attivarlo ci sono due modi, il primo è quello di recarsi in ufficio postale e inquadrando il Codice QR fornito dall’operatore, oppure più semplicemente facendolo in autonomia utilizzando l’ATM Postamat e selezionando la voce Servizi e Opzioni e poi Abilitazione App BancoPosta.

Dopo l’abilitazione del Libretto postale Smart questo potrà essere tranquillamente controllato da app BancoPosta, rendendo più facile e veloce la consultazione.

Quali è possibile ancora sottoscrivere?

Oggi in circolazione ne esistono di 4 tipi di Libretti postali smart:

• Ordinari, con interesse fisso lordo dello 0,001% all’anno;

• Smart, con interesse variabile lordo dello 0,30% a 90 giorni, 0,40% a 360 giorni e 0,75% a 150 giorni;

• Dedicati ai minori fino a 18 anni, con interesse fisso lordo dello 0,01% all’anno;

• Giudiziari, che permettono di acquisire denaro da procedimenti giudiziari, con interesse lordo fisso dello 0,01% anno.

Ma esiste la possibilità di sottoscrivere delle offerte Supersmart cosi da aumentare i rendimenti previsti.

In scadenza c’è sicuramente la più redditizia che è la Supersmart 540 premium dai rendimenti al top.