Libretto postale, è caccia al tesoro a casa: in pochi lo sanno ma questo vale 300.000€ 

Libretto postale fonte di ricchezza senza eguali. Spesso e volentieri ci ritroviamo a rovistare nelle cianfrusaglie di casa alla ricerca di qualcosa ormai smarrita da tempo. Potrebbe sembrare strano, ma alcuni oggetti hanno acquisito nel tempo un valore inestimabile. Ad esempio, non tutti sanno che un vecchio Libretto postale potrebbe valere oggi un vero e proprio tesoro: fino a 300.000 euro.

Forse questo non basta per immergersi in una caccia al tesoro attraverso cui passare al setaccio qualsiasi angolo della vostra abitazione alla ricerca del “pezzo forte” capace di dare una svolta alla nostra vita?

Chi di voi almeno una volta al mese non è alle prese con la sistemazione di vecchi oggetti caduti in disuso che, con ogni probabilità, risalgono ad un’epoca a noi tanto cara ma ormai passata da un pezzo?

Vecchie Monete rare, francobolli collezionati, telefonini, figurine e altri cimeli, continuano ad avere per noi un grande valore affettivo legato alla nostra giovinezza o all’adolescenza.

Stiamo parlando comunque di oggetti che con il passare del tempo hanno acquisito un valore economico così importante da poter far guadagnare ora al legittimo proprietario un bel gruzzoletto di euro.

Vuoi per l’appartenenza al passato, vuoi per una serie di caratteristiche che li rendono unici nel loro genere, questi oggetti possono valere oggi fior di quattrini tanto da poter cambiare le sorti economiche del fortunato detentore.

Lo stesso discorso vale per il Libretto postale. Uno in particolare ha raggiunto con il passare degli anni un prestigio così grande da valere allo stato attuale una cifra da capogiro, superiore addirittura al valore di una casa.

No, non stiamo scherzando: se la fortuna è dalla vostra parte è vi ritrovate tra le mani questo prezioso Libretto postale diventate in pochi secondi ricchi perché il suo valore di aggira intorno ai 300.000 euro.

Non c’è tempo da perdere dunque: via alla caccia al tesoro e che la dea bendata sia dalla nostra parte!

Libretto postale, tutto quello che c’è da sapere: cos’è e come funziona

Prima di dare il via alla caccia al tesoro per casa alla ricerca del Libretto postale da 300.000 euro occorre dare una definizione dello stesso.

Per chi non lo sapesse, il Libretto postale rientra nella categoria dei mezzi di risparmio che hanno riscosso un grande successo nei passati anni.

Il suo funzionamento è abbastanza semplice essendo paragonabile ad un vero e proprio salvadanaio in cui depositare i propri risparmi senza correre il rischio di perderli.

La garanzia sullo stesso, infatti, è offerta dallo Stato.

Risparmiare ormai è d’obbligo considerata la situazione attuale costellata di rincari: dall’impennata dei prezzi del carburante alla pompa (benzina, diesel e Gpl), ai rincari delle bollette di luce e gas, le famiglie italiane si vedono costrette a stringere sempre di più la cinghia per arrivare a fine mese sane e salve riuscendo a mettere da parte anche qualche spicciolo.

Proprio in quest’ottica in Libretto postale è da sempre lo strumento di risparmio favorito dalla popolazione italiana, adolescenti compresi, che ne fa ancora largo uso.

Ovviamente, il Libretto postale è stato adeguato negli anni per rispondere alle nuove esigenze dettate dai consumi e dalla tecnologia. Ora i Libretti postali sono dotati di un IBAN, possono essere utilizzati per ricevere bonifici, pensioni e stipendi.

Ciò che forse sfugge a molti è l’esistenza di Libretti postali che valgono oggi ben 300.000 euro. Di quali si tratta? Lo scopriamo subito nel paragrafo a seguire.

Libretto Postale, alcuni di quelli dismessi possono valere una fortuna

Seppur il Libretto postale continua ad essere lo strumento preferito per i propri risparmi c’è da dire che molti italiani, soprattutto i più giovani, preferiscono affidarsi alle carte VISA, Mastercard e Bancomat per la vasta gamma di servizi offerti.

Questo stato di cose ha spinto Poste Italiane a chiudere un gran numero di libretti postali non più utilizzati dagli intestatari.

Nello specifico, la chiusura è stata decisa per quelli in disuso da 10 anni e con un deposito di oltre 100 euro. Ebbene, proprio tra questi potrebbe esserci ora un Libretto postale di immenso valore economico.

Occhio, dunque, a scrutare ogni angolo di casa alla ricerca di un vecchio Libretto postale che potrebbe valere una fortuna.

Libretto postale, è caccia al tesoro a casa: in pochi lo sanno ma questo vale 300.000€

Siamo arrivati alla parte più interessante dell’articolo. In pochi lo sanno ma qualche tempo fa due anziani signori hanno trovato nei cassetti di casa un Libretto postale di ben 300.000 euro.

Si tratta di uno strumento di risparmio emesso da Poste Italiane sul finire degli anni 40 e 50, molto datato.

La caccia al tesoro ha avuto esito positivo anche per un altro pensionato titolare di un Libretto Postale aperto nel lontano 1958. Anche per lui, grazie agli interessi maturati, il valore è arrivato a toccare i 300.000 euro.

Attenzione, quindi, perché a vostra insaputa potreste avere tra le mani un Libretto dal valore economico importante.