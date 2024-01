Libretto postale, ecco quanti soldi puoi depositare: attenzione al limite per il 2024

Se stai decidendo di aprire un libretto postale, devi sapere che esiste un limite di deposito per il 2024. Ecco quanti soldi puoi depositare.

E’ cosa nota che gli italiani sono da sempre un popolo di risparmiatori anche in momenti come questo di forte crisi economica.

A mettere da parte qualche risparmio ora è solo un italiano su quattro (37%): mediamente si riesce a mettere da parte l’8% delle entrate mensili, anche se molti spendono tali cifre per eventi imprevisti.

Tali dati emergono dall’ Osservatorio mensile di Findomestic, di questi eroi soltanto il 35% investe in Titoli di Stato e libretti remunerati.

Soprattutto questi ultimi sono considerati uno strumento molto affidabile e di facile gestione.

Il Libretto di Risparmio soprattutto quello Postale, permette un investimento sicuro così da non correre rischi eccessivi.

Sin dalla loro nascita nel 1875, sono sempre stati molto usati soprattutto come dei salvadanai ma con l’avvento dei nuovi libretti smart oggi sono molto più semplici da usare grazie anche alle nuove funzionalità.

Infatti oggi è possibile versare e prelevare soldi, ma anche accreditare stipendi e pensioni, mentre ancora non possono essere usati per pagamenti in negozi fisici e virtuali.

Ma esistono dei limiti di deposito massimi? Vediamolo nel dettaglio.

Libretto postale, ecco quanti soldi puoi depositare

Lo abbiamo detto, sin dalla loro nascita i libretti postali sono sempre stati gli strumenti più sottoscritti dai piccoli risparmiatori italiani.

I nuovi libretti smart che hanno preso il posto dei vecchi libretti al portatore permettono di investire senza correre troppi rischi.

Questi infatti sono dei contratti con il quale Poste Italiane acquisisce la titolarità delle somme versate per un certo periodo di tempo sul conto aperto dal cliente e l’azienda italiana si impegna a restituire tali le somme in qualsiasi momento, a richiesta del cliente o a scadenza dell’offerta con l’aggiunta di interessi.

Il libretto quindi con le nuove funzionalità può fungere da conto per depositare stipendio, accreditare la pensione ma non ha nessuna possibilità di collegare ad esso ne una carta di credito o un libretto degli assegni, mentre è possibile visionare l’estratto conto in 3 semplici modi.

In circolazione ne esistono di differenti, 4 per la precisione: Ordinari, Smart, Dedicati ai minori fino a 18 anni e Giudiziari.

Ma sono molti coloro che si chiedono se esiste un limite massimo di deposito, cioè una cifra massima che può essere depositata sul libretto.

La risposta è assolutamente no, perché è possibile depositare sul libretto postale tutto il denaro che si vuole.

L’unica cosa a cui prestare attenzione è la cifra massima garantita dallo Stato: 100.000 euro.

Si può decidere di depositare 130.000 euro, 100.000 sono garantiti mentre i 30.000 euro non sono assicurati.

Questa soglia di 100.000 euro è stabilita per correntista. La Direttiva europea 2014/59 UE è quella di riferimento ed è quella che regola il bail-in. Pertanto il denaro depositato che va oltre la cifra dei 100.000 euro non è garantita.

Inoltre, tanti analisti consigliano di non depositare tutti i risparmi in un unico investimento ma è bene utilizzare diversi fondi.

Libretto postale, esiste per alcune tipologie il limite massimo di deposito

Il limite di deposito non esiste per i libretti postali standard. La situazione però cambia qualora di decida di aprire un libretto dedicato a minori.

Poste Italiane ne propone 3 tipologie:

• Io Cresco , per bambini da 0 a 12 anni;

• Io Conosco , per ragazzi tra 12 e 14 anni;

• Io Capisco per ragazzi tra 14 e 18 anni.

Per tutte e tre le tipologie di libretto dedicati a minori il limite massimo di deposito si attesta sui 15.000 euro.

Come aprire un libretto postale

I libretti Postali si aprono molto più facilmente oggi rispetto al passato recandosi direttamente in ufficio postale o tramite web accedendo al sito di Poste Italiane.

Con il nuovo libretto Smart è possibile gestire i soldi direttamente online collegandosi al sito ufficiale di Poste Italiane o tramite app BancoPosta oppure ancora tramite gli sportelli automatici Postamat con la Carta Libretto.