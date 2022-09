Dal 16 settembre 2022 è partita la nuova offerta Supersmart di Poste Italiane: i titolari di libretti postali Smart possono ottenere interessi e guadagni più vantaggiosi, fino al 2%. Ecco come funziona l'offerta Supersmart per i libretti postali, chi può attivarla e come fare.

Poste Italiane ha lanciato una novità: a partire dal 16 settembre 2022 i titolari di libretti postali possono attivare l’offerta Supersmart per ottenere un guadagno fino al 2% sui propri risparmi. Di che cosa si tratta?

Dopo il cosiddetto bonus libretto postale, Poste Italiane torna a far parlare di sé con una nuova offerta vantaggiosa per i titolari di libretto postale. Questo particolare strumento di investimento dei propri risparmi è uno dei più antichi d’Italia e anche dei più apprezzati dagli italiani.

Ad oggi, il libretto postale è ancora più ricco grazie all’offerta Supersmart: ecco come funziona, quanto si guadagna e come attivarla subito.

Libretto postale più ricco: come funziona l’offerta Supersmart di Poste Italiane

A partire dal 16 settembre 2022 e fino al 26 ottobre 2022 tutti i titolari di libretto postale possono ottenere interessi e guadagni più elevati grazie alla nuova offerta Supersmart di Poste Italiane: come funziona?

Grazie ai libretti postali si possono investire piccole o grandi somme di denaro ottenendo un interesse alla scadenza: per accedere all’offerta Supersmart occorre aver depositato almeno 1.000 euro e - in alcuni casi - aver apportato nuova liquidità al proprio libretto.

Che cosa si intende per “nuova liquidità”? Per poter beneficiare di un tasso di interesse più elevato rispetto a quello ordinario, i titolari di libretto postale che intendono richiedere l’offerta Supersmart a 270 giorni di Poste Italiane dovranno aver accreditato delle somme sul libretto stesso nel periodo sopra indicato (16 settembre – 26 ottobre).

L’accredito di “nuova liquidità” può avvenire tramite bonifico, versamento o accredito della pensione. Così facendo, si avrà diritto a un interesse fino al 2% a scadenza.

Libretto postale con offerta Supersmart: le due alternative

Esistono – in realtà – due diverse soluzioni per quanto riguarda l’offerta Supersmart di Poste Italiane: l’una più conveniente, l’altra più semplice ma con un tasso di interesse inferiore.

L’offerta Supersmart Premium di Poste Italiane a 270 giorni è riservata esclusivamente ai titolari di libretto postale Smart che abbiano accreditato “nuova liquidità” (come abbiamo spiegato sopra). In questo caso l’interesse applicabile ai risparmi è pari al 2%.

L’offerta Supersmart di Poste Italiane a 360 giorni, invece, non richiede alcun requisito se non la titolarità di un libretto postale Smart. In questo caso, però, l’interesse applicabile ai risparmi è pari all’1%.

In entrambi i casi è possibile recedere dall’offerta prima della sua naturale scadenza: così facendo, però, si perderebbero gli interessi più elevati e si tornerebbe a guadagnare solo lo 0,001% a partire dalla data di attivazione dell’offerta.

Offerta Supersmart, interessi al 2%: quanto si guadagna

Quali sono i guadagni per tutti i clienti di Poste Italiane, titolari di libretti postali Smart, che intendono attivare l’offerta Supersmart?

Abbiamo accennato agli interessi delle offerte a 270 giorni e 360 giorni (rispettivamente al 2% e all’1%), ma in termini monetari quanto rendono? Chiaramente tutto dipende dalla somma versata sul libretto: facciamo alcuni esempi.

Partiamo dalla somma minima richiesta, ovvero un libretto postale sul quale sono stati depositati 1.000 euro. Nel caso di offerta Supersmart Premium a 270 giorni (interesse al 2%) si arriverebbero a guadagnare 10,95 euro; mentre attivando l’offerta Supersmart a 360 giorni (interesse all’1%) si arriverebbero a guadagnare 7,30 euro.

Se invece la cifra depositata sul libretto è pari a 5.000 euro i guadagni salgono rispettivamente a 54,74 euro (270 giorni) e 36,49 euro (360 giorni).

Infine, per un libretto postale sul quale sono stati versati 10.000 euro i guadagni risulteranno ancora più elevati: 109,48 euro per l’offerta a 270 giorni e 72,99 euro per l’offerta a 360 giorni.

Come attivare l’offerta Supersmart di Poste Italiane

Arriviamo, infine, alle modalità di attivazione dell’offerta Supersmart di Poste Italiane: in questo caso le operazioni sono davvero molto semplici.

Se già possiedi un libretto postale Smart e hai intenzione di ottenere un guadagno più elevato rispetto agli interessi ordinari, puoi attivare l’offerta che abbiamo appena descritto in diversi modi.

Accedendo al sito web di Poste Italiane potrai consultare la sezione dedicata all’offerta con tutte le informazioni e i dettagli che ti servono per orientarti e fare la tua scelta tra le diverse opzioni. L’attivazione può avvenire anche online o tramite app.

In alternativa, se non sei una persona avvezza alla tecnologia, puoi sempre recarti presso gli sportelli dei 270 uffici postali sul territorio per chiedere informazioni e attivare l’offerta che preferisci.

Libretto postale Smart: che cos’è e come funziona

Se non hai ancora aperto un libretto postale Smart, questa è un’occasione unica per farlo: con gli interessi fino al 2% si possono ottenere guadagni più alti rispetto al regime ordinario.

Che cos’è questo strumento di risparmio? Se hai intenzione di depositare una somma di denaro che non utilizzi, puoi far fruttare su di essa gli interessi e iniziare a guadagnare piccole somme di denaro. Un metodo di investimento decisamente più sicuro rispetto ad altre forme azionarie o obbligazionarie, ma sul quale occorre avere consapevolezza.

In qualsiasi momento è possibile prelevare i soldi depositati, in caso di necessità e urgenza: in queste situazioni si vanno a perdere gli interessi sulla somma di denaro, ma si riescono a ottenere di ritorno (interamente) i soldi depositati.