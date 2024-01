Libretto postale Smart, ecco l'elenco di tutti i vantaggi e gli svantaggi

La maggior parte delle persone sono abituate ad avere il tradizionale libretto postale cartaceo, sul quale vengono depositate le strenne e regali natalizi o dei compleanni. Ma veniva anche utilizzato dai nonni per riscuotere la pensione e custodito gelosamente a casa.

Il Libretto Smart non è altro che la sua evoluzione digitale, che sta al passo con i tempi e con gli stessi cambiamenti rivolti al futuro che stanno facendo le stesse Poste Italiane.

Conviene il Libretto postale Smart? Come per tutto, ci sono vantaggi e svantaggi, pro e contro. Nel testo, andremo a fare proprio una breve analisi spiegando come funziona, quali sono i costi e, soprattutto, ci soffermeremo sui vantaggi e sugli svantaggi.

Quanto costa all’anno un libretto Smart postale

Il Libretto postale Smart è la moderna evoluzione del vecchio libretto di risparmio cartaceo.

Tutte le somme depositate sul Libretto sono garantite dallo Stato italiano senza limiti di importo. Un aspetto degno di nota riguarda i costi. Ebbene, il Libretto postale Smart è completamente gratuito e non ci sono costi di gestione.

Le operazioni sono gratuite ed è disponibile anche la Carta per effettuare le operazioni ATM, senza nessun canone da pagare. C’è solo il costo in caso di smarrimento del libretto cartaceo, di importo pari a 1,55 euro.

Tuttavia si deve considerare anche il pagamento dell’imposta di bollo annuale di 34,20 euro, se la giacenza media del conto supera 5000 euro.

Quanti soldi si possono avere sul Libretto Smart

Il Libretto postale dedicato ai minori ha un limite di 15.000 euro, mentre sul Libretto Smart non ci sono limiti sul saldo: ciò significa che si può depositare quanto si vuole.

Bisogna sempre ponderare le proprie scelte. Avere troppi soldi sul proprio libretto non è una soluzione molto ragionevole se si vogliono far fruttare perché il tasso di rendimento è particolarmente basso.

D’altra parte, si tratta sempre di una buona soluzione se si desidera avere sicurezza. Inoltre, come abbiamo spiegato per importi sopra i 5000 euro si deve versare l’imposta di bollo. Per evitarla, sarebbe meglio avere un saldo basso, al di sotto di 5000 euro, e magari comprare buoni postali oppure altri strumenti di investimento.

Che differenza c’è tra il Libretto postale e il Libretto Smart

Non ci sono particolari differenze tra il Libretto Postale e il Libretto Smart. Il secondo è, sostanzialmente, l’evoluzione del primo. Ricordiamo, infatti, che il Libretto Postale Ordinario di Cassa depositi e Prestiti è proposto dalle Poste Italiane dal 1876.

Il Libretto Smart è la sua versione digitale, più moderna e che si è evoluto nel tempo, così come le stesse Poste Italiane. La sua funzione è la stessa del libretto tradizionale, con la sola differenza che mentre quello ordinario era cartaceo, quello Smart è un Libretto digitale.

Inoltre, quello Smart può essere aperto completamente in formato digitale, ovvero dematerializzato, ma anche nella stessa forma cartacea, per chi lo desideri. In entrambi i casi, viene emessa insieme al Libretto anche una carta Libretto Smart elettronica, identica ad una normale carta di debito/credito.

La consegna della carta e del pin avviene al momento dell’apertura, fattibile in tutti gli uffici postali. Invece, nel caso in cui l’apertura venga effettuata tramite i canali telematici, entrambi saranno spediti a casa oppure dovranno essere ritirati presso un ufficio postale scelto dal richiedente al momento dell’apertura.

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi del Libretto postale Smart

Nella lista dei vantaggi del Libretto Smart non possiamo mettere di certo i rendimenti ordinari, in quanto sono talmente bassi da sembrare inesistenti. Ma il vero vantaggio, però, risiede nella possibilità di sottoscrivere, con cadenza periodica, le Offerte Supersmart e i buoni fruttiferi postali.

Parlando di questi ultimi, a differenza del passato non hanno tassi molto alti, ma offrono comunque un accettabile compromesso fra il rendimento e la sicurezza. Ci sono anche altri vantaggi:

• Ricaricare la propria Carta PostePay;

• Sottoscrivere Titoli di Stato;

• Sottoscrivere e rimborsare buoni fruttiferi postali dematerializzati;

• Versare assegni;

• Ricevere somme sul proprio Libretto Smart dal proprio conto corrente BancoPosta (c.d. Girofondo);

• Disporre il trasferimento di somme dal proprio Libretto Smart ad un conto corrente BancoPosta o ad un Libretto, Ordinario o Smart, con la stessa intestazione.

Passiamo al lato più ostico degli svantaggi. Come abbiamo già detto, tra gli svantaggi figura la redditività quasi nulla. Oltre a ciò:

• L’impossibilità di effettuare bonifici SEPA in uscita verso i propri conti correnti;

• L’impossibilità di effettuare RID o mandati di pagamento;

• Il versamento dell’imposta di bollo annuale di 34,20 euro l’anno, se la giacenza media del conto supera i 5000 euro.

Infine, bisogna considerare le complesse procedure di recupero in caso di smarrimento del libretto, del Pin o della scadenza della Carta Libretto.

