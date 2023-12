Libretto di risparmio postale o bancario? Ecco qual è il migliore tra le due soluzioni

Molti sono coloro che negli ultimi tempi stanno pensando di investire i propri risparmi sui tranquilli libretti di risparmio.

Quando si parla di libretti di risparmio la mente vola ai vecchi libretti postali e non tutti sanno che molti istituti di credito e molte banche hanno nelle loro offerte la possibilità di sottoscrivere dei libretti di risparmio.

Ecco allora la differenza tra le due soluzioni e qual è il migliore da sottoscrivere.

Libretto di risparmio postale o bancario? Ecco il migliore tra le due soluzioni

Scegliere di investire i pochi risparmi messi da parte non è sempre facile, ancora meno è decidere dove investire e quali strumenti di risparmio sottoscrivere.

Tante le famiglie italiane che negli ultimi mesi si sono affidate a Poste Italiane, grazie alla sottoscrizione dei nuovi buoni fruttiferi postali e ai libretti smart.

Ma non tutti sanno che i libretti di risparmio possono essere emessi sia dal Gruppo italiano, sia dai maggiori istituti bancari del nostro paese.

I libretti di risparmio si sa sono delle ottime soluzioni di risparmio a breve e medio lungo termine che permetto di investire i propri risparmi senza incorrere in troppi rischi.

Questo perché è un contratto stipulato tra due parti, la posta o un istituto di credito ed un risparmiatore, con cui l’intermediario acquisisce la titolarità delle somme versate dal cliente per un certo periodo di tempo e si impegna a restituirle in qualsiasi momento a richiesta del cliente con l’aggiunta di interessi.

Nello specifico il libretto di risparmio postale smart permette di accreditare stipendio o pensione ma non da la possibilità di versare assegni e chiedere prestiti e ad esso non è collegata una carta di credito o un libretto degli assegni così come non è consentito andare in rosso.

Poste Italiane al momento offre quattro tipologie di libretti postali:

• Ordinari, con interesse fisso lordo dello 0,001% all’anno;

• Smart, con interesse variabile lordo dello 0,30% a 90 giorni, 0,40% a 360 giorni e 4% per la nuova Supersmart 540 giorni;

• Dedicati ai minori fino a 18 anni, con interesse fisso lordo dello 0,01% all’anno;

• Giudiziari, che permettono di acquisire denaro da procedimenti giudiziari, con interesse lordo fisso dello 0,01% anno.

Ma lo abbiamo detto, non solo il gruppo italiano offre la possibilità di sottoscrivere libretti, sono molti gli istituiti di credito che mettono a disposizione dei risparmiatori la possibilità di sottoscrivere dei libretti di risparmio bancario.

Questi permettono di accreditare la pensione o lo stipendio senza alcuna spesa ed in più danno la possibilità di avere a disposizione anche un Bancomat per prelevare dagli sportelli automatici.

Libretti di risparmio bancari, queste alcune proposte

Lo abbiamo sottolineato più volte, i libretti di risparmio non sono strumenti esclusivi di Poste Italiane. Sono numerose le banche che mettono a disposizione la possibilità di sottoscriverne alcuni.

Ad esempio Unicredit da la possibilità di sottoscrivere il libretto Genius Teen di Unicredit. Questo è pensato appositamente per i giovani dai 13 ai 17 anni cosi da permettergli di gestire i propri risparmi in autonomia, potendo anche fare acquisti online e bonifici.

Questo libretto offre degli interessi pari allo 0,20% sulle somme depositate.

L’altro libretto sempre messo a disposizione da Unicredit è il Libretto Genius Bimbi dedicato ai bambini 0 a 12 anni residenti in Italia.

Si tratta di uno strumento che permette di custodire i risparmi fin dalla nascita, oltre che ad effettuare versamenti, prelevare contante ed incassare bonifici.

Anche per questo libretto, il tasso di interesse calcolato annualmente è pari allo 0,20% delle somme depositate.

Passando ad un altro gruppo bancario, troviamo il Libretto Flash di Intesa San Paolo dedicato ai ragazzi fino a 17 anni. Questo strumento offre interessi dell’1% fino al compimento dei 18 anni.

Ci sono alcuni limiti che non possono essere superati: un limite di giacenza pari a 4999 euro, non c’è un canone annuo e l’accredito della paghetta è gratis.

Ad esso è collegato è possibile collegare la carta libretto, la carta flash e la carta superflash.

Sempre Intesa San Paolo mette a disposizione dei clienti più anziani il Libretto pensione per te senza costi di apertura né di accredito o prelievo presso gli sportelli della banca stessa. Al momento non sono previsti interessi.

Libretto postale o Libretto bancario?

Se vi state chiedendo quale delle due soluzione è la migliore, sappiate che non esiste una risposta univoca.

Prima di fare una scelta di investimento è opportuno confrontare le varie soluzioni proposte e scegliere quella più adatta alle proprie esigenze anche in termini di spese di gestione.

Certamente se si opta per un libretto di risparmio si deve sapere che questo non offre grandi rendimenti soprattutto se confrontati con altre soluzioni di investimento certamente più remunerative.