Anche se ancora abbiamo tempo fino a settembre per pensare alla scuola, se hai intenzione di comprare o vendere libri scolastici su Amazon, pensando di risparmiare un sacco, ti consiglio di dare un'occhiata a queste cifre. In genere il risparmio è garantito, ma non sempre!

Libri scolastici: anche se le scuole sono ormai in chiusura, bisogna pensarci il prima possibile.

A causa dell'aumento dei prezzi sui libri scolastici nuovi, in moltissimi cercano di risparmiare il più possibile. E quale modo migliore per risparmiare se non acquistare dei libri scolastici su Internet?

Grazie a Internet ora è anche più facile, perché con un semplice click potrai avere davanti una lista di libri scolastici usati al miglior prezzo possibile.

Però c'è un problema: troppi siti internet! Ci sono decine di siti che propongono offerte e prezzi stracciati: quale scegliere?

Avevamo già visto un'ampia selezione, in questo articolo su come acquistare e vendere libri usati. Ma se vuoi affidarti a siti con grandi cataloghi ben riforniti, la migliore scelta potrebbe essere Amazon.

Uso il condizionale perché, nonostante la nomea, risparmiare con i libri scolastici sui Amazon non sempre è possibile. E ora vedremo il perché

Libri scolastici su Amazon: ecco come funziona la vendita e l'acquisto

Per molti i libri scolastici su Amazon sono una garanzia di risparmio, proprio perché conviene. Ma è davvero così?

Vediamo un attimo come funziona il servizio di vendita e acquisto di libri scolastici su Amazon. Se vuoi comprare un libro, basterà digitare il titolo o il codice ISBN durettamente sulla barra di ricerca personalizzata, e avrai davanti il libro che stai cercando.

Se disponibile all'acquisto, basterà cliccare su "Aggiungi al carrello" o su "Acquista ora", se vuoi procedere all'acquisto immediato.

Dovrai essere registrato alla piattaforma in entrambi i casi, e procedere alla trascrizione di una carta (prepagata, debito, credito...) per l'acquisto.

Se invece vuoi vendire uno o più libri scolastici su Amazon, basterà accedere al proprio account e cliccare "Vendi su Amazon" per creare il tuo annuncio di vendita. Una volta trascritti tutti i dati (tiolo, editore, autore, ISBN) e le attuali condizioni del libro (da Come Nuovo a Inaccettabile) basterà mettere un prezzo e il gioco è fatto.

Niente di più facile, no? Non a caso Amazon rimane di gran lunga la prima scelta per comprare o vendere libri scolastici.

Anche se non sempre la convenienza è garantita.

Libri scolastici su Amazon: ecco quanto risparmi comprando

Se acquistati al di fuori dei negozi locali, i libri scolastici su Amazon possono garantirti un risparmio assicurato.

Ma questo soltanto se fai in tempo ad accedere alle sue offerte. Ogni anno con i libri scolastici su Amazon permette di risparmiare grazie a degli importanti sconti, tra il 15% e il 30% a seconda del titolo. Addirittura del 50%, massimo 70% se vuoi comprare libri scolastici su Amazon usati.

Aggiungendo anche la consegna a domicilio, gratis se rispetti certi requisiti, praticamente hai già speso forse la metà rispetto a quanto avresti tirato fuori rimanendo all'acquisto in negozio.

Ovviamente questo sistema funziona solo se si ha modo di avere una lista dei libri ben precisa. Per i libri scolastici su Amazon per l'a.a. 2021-2022 è stata pubblicata una pagina specifica per l'acquisto, "Back to School", dalla quale verrete reindirizzati su adozioniscolastiche.it.

In questa pagina dovrete selezionare i seguenti dati, che ti permetteranno di accedere alla lista dei libri scolastici prevista per la tua classe:

regione di interesse,

di interesse, provincia,

comune,

scuola,

classe.

Amazon ha già pronti i libri previsti per il tuo insegnamento, secondo le etichette "da acquistare", se sono stati appena introdotti, o "già in uso", se sono già stati richiesti nei precedenti anni. Nel caso dei libri ancora non pubblicati, lo sconto sarà garantito appena i libri scolastici su Amazon verranno pubblicati.

Libri scolastici su Amazon: ecco quanto risparmi vendendo

Se invece il tuo obiettivo non è quello di comprare libri scolastici su Amazon, ma di venderli, la piattaforma permette di risparmiare anche di più sull'usato.

Il risparmio in questo caso è nella possibilità di ridurre il più possibile le spese di spedizione e il prezzo di copertina base richiesto per la vendita dell'usato.

Sempre nell'articolo sui libri usati, avevamo visto tutte le opportunità di vendita con piattaforme come IBS, Libraccio, PickMyBook e altre ancora.

Tutte quante garantiscono anche per i libri scolastici la vendita dell'usato, ma a patto di:

provvedere alle spese di spedizione (IBS),

di (IBS), disporre un prezzo base di 15 euro (Libraccio),

di 15 euro (Libraccio), spedire e consegnare i libri scolastici personalmente, senza intermediari (Pick My Book).

Tutto ciò non è previsto con Amazon, dal momento che garantisce:

la spedizione del tuo libro da uno dei suoi centri di raccolta ,

, l'assenza di un prezzo base.

Purtroppo, per accedere al servizio di vendita, per i libri scolastici su Amazon è richiesto il pagamento di queste commissioni:

commissione di chiusura fissa (0,99 euro),

(0,99 euro), commissione per segnalazione (15% sul prezzo finale),

(15% sul prezzo finale), commissione di gestione (1,01 euro).

Più il fatto di dover spedire i libri scolastici direttamente al centro di raccolta, a proprie spese, anche se opportunatamente scontate se si utilizza il servizio logistico di Amazon.

Libri scolastici su Amazon: puoi averli gratis grazie al Bonus Cultura o alla Carta del Docente

Se invece preferisci rimanere sul semplice acquisto, i libri scolastici su Amazon possono essere gratis grazie a due particolari bonus: Bonus Cultura e Carta del Docente.

Se hai diciotto anni e risiedi in Italia, col bonus 18app hai diritto ad un voucher da 500 euro che puoi trasformare in buoni sconto Amazon per avere gratis tutti i libri scolastici su Amazon che ti interessano.

Basta accedere al tuo account, andare alla pagina del libro acquistabile tramite Bonus Cultura, e procedere alla commutazione del voucher in un buono sconto dello stesso valore del libro scolastico.

Lo stesso sistema è valido anche per la Carta del Docente, a patto di essere un docente di ruolo e aver già provveduto a richiederlo tramite l'apposita piattaforma ministeriale.

Ricordiamo che questi bonus sono personalizzati, grazie all'accesso tramite SPID: non sono pertanto cedibili, e non si possono utilizzare per altri acquisti al di fuori di quelli prescritti. Inoltre, per avere libri scolastici su Amazon gratis, si avrà tempo fino al 28 febbraio 2023, data di scadenza per utilizzare entrambi i bonus.