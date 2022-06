In piena inflazione comprare o vendere libri usati può essere la migliore soluzione, specie se ti affidi ai migliori siti web specalizzati nella vendita e nell'acquisto dell'usato. Però fai attenzione ad ognuna di queste piattaforme, perché non sempre il servizio è totalmente gratis, e non sempre avrai modo di guadagnare soldi veri!

Hai un sacco di libri usati e non sai più dove metterli? Oppure stai cercando di comprare libri che ti permettano di risparmiare a fine mese, e non puoi accedere al Bonus Cultura?

Per tua fortuna, oggi, grazie ai siti internet, puoi non solo risparmiare nell'acquisto, ma anche guadagnarci, grazie alla vendita online!

I libri usati possono diventare un ottimo sistema per incamerare qualche soldo in più alla fine del mese, così come diventare un ottimo modo per risparmiare, evitando di acquistare libri nuovi al doppio (se non il triplo) del prezzo.

Ma bisogna fare attenzione a quale sito rivolgersi per l'acquisto o per la vendita dei libri, perché in molti ci marciano sopra, e tramite commissioni di servizio possono farti lievitare i costi, così come possono ridurti i guadagni.

Vediamo ora quali sono i migliori siti per comprare e vendere libri usati.

Libri usati: IBS come prima scelta! Ecco perché conviene

Un buon modo per comprare e vendere libri usati è partire con IBS, ovvero con Internet Bookshop Italia S.r.l.

E' uno delle più importanti librerie digitali in Italia, e raccoglie tutti i principali titoli e case editrici nazionali.

Come saprai, ogni casa editrice ha la sua vetrina digitale, ma in questo caso IBS si propone come grande magazzino generale.

La comodità di IBS non è solo nel suo catalogo sterminato, che raccoglie decine di migliaia di titoli, tra libri usati e nuove proposte editoriali, ma anche nella rapidità del servizio, sia nella vendita, sia nell'acquisto online.

Nel caso in cui tu voglia comprare uno o più libri, dovrai prima di tutto aprire un account IBS, così da poter garantire la fatturazione dell'acquisto e la consegna in tempi brevi.

Nel nostro caso però dovrai segnalare in sede d'acquisto l'opzione "libro usato", altrimenti rischi di acquistare la versione nuova. E sarebbe un grave errore, se il tuo obiettivo è quello di risparmiare.

Nel caso in cui tu voglia invece vendere uno o più libri usati, dovrai sempre registrarti alla piattaforma, ma in questo caso per la sola vendita dovrai caricare il tuo prodotto. Una volta che avrai ricevuto l'ordine, basterà confermare la vendita e procedere alla spedizione del libro usato.

E questo senza dover consegnare personalmente: potrai vendere tutti i tuoi libri usati comodamente da casa!

Però se vuoi puntare ad un servizio ancora più specializzato in merito all'acquisto e alla vendita dei libri usati, tra i migliori siti troverai anche Libraccio.

Libri usati: compra e vendi con Libraccio! Occhio a quanto ti dà alla fine

Libraccio è considerato da molti come il miglior sito per la vendita e l'acquisto dei libri usati. E non a caso, dal momento che Libraccio nasce come "costola" dell'IBS, proprio per offrire il miglior servizio possibile per chi vuole comprare e vendere libri usati!

Ma è davvero così? In realtà bisogna fare delle precisazioni in merito.

Libraccio permette di vendere e comprare libri usati a patto però di:

addebitarsi tutti i costi di spedizione,

tutti i costi di spedizione, raggiungere una valutazione minima di 15 euro per la vendita.

Pertanto, se il tuo obiettivo è di trovare un sito dove comprare e vendere libri a poco prezzo, e senza provvedere ai costi di spedizione, purtroppo Libraccio non fa al caso tuo.

Anche perché il guadagno non è nemmeno dei migliori: per ogni libro puoi ricevere dal 25% al 35% sul prezzo di copertina. E il ricavo netto subirà un ulteriore taglio per provvedere alle spese di ritiro.

Ovviamente l'accesso, la registrazione e l'utilizzo della piattaforma sono totalmente gratuiti, ma se non metti il tuo libro usato a 15 euro non potrai venderlo.

Di contro non c'è nessun problema se vuoi solo comprare libri. Dovrai sempre registrarti sulla piattaforma, ma in compenso non dovrai spendere i costi di spedizione.

Sennò, al posto di IBS e Libraccio, puoi sempre affidarti ad altri siti, meno conosciuti ma decisamente .

Libri usati: se vuoi venderli, prova Pick My Book! Occhio alle modalità di ritiro!

Se vuoi vendere o comprare libri usati e avere anche la sicurezza del ritiro, puoi provare con Pick My Book!

Disponibile come app, Pick My Book è tra i migliori siti per la vendita e acquisti di libri usati, e permette addirittura di mettersi in contatto con il futuro acquirente, anche grazie al filtro di indicazione della distanza, che ti permetterà in seguito di poterti mettere d'accordo con l'acquirente per la vendita.

Anche perché, a differenza di IBS e Libraccio, Pick My Book non consente il ritiro del libro usato. E' uno dei grossi difetti della piattaforma, assieme al fatto che non acconsente alla vendita o all'acquisto tramite carte di credito.

Pertanto, se vuoi guadagnarci qualcosa, potrai avere da ogni scambio solo contanti o crediti virtuali, che verranno depositati nel tuo account, e ti permetteranno di avere gratis tutti i libri usati che desideri.

Ma ricordati: potrai solo scambiare di persona. E non potrai procedere con carta di credito o altri pagamenti.

Se invece vuoi indirizzare i tuoi acquisti o la tua vendita sul settore dei libri scolastici usati, puoi optare per quest'alternativa.

Libri usati: Comprovendolibri è perfetto anche per quelli scolastici!

Se hai ancora in casa un sacco di libri usati scolastici, tipo delle medie o delle superiori, puoi optare per tutti i siti che abbiamo visto prima, a rischio di dover pagare le spese di spedizione o avere in cambio solo dei crediti virtuali.

Oppure puoi provare Comprovendolibri, uno dei migliori siti specializzati nell'acquisto e nella vendita di libri usati scolastici.

Seguendo lo stile di Pick My Book, Comprovendolibri permette di vendere direttamente all'utente, tramite appuntamento, e senza intermediari come invece abbiamo visto con IBS o Libraccio.

Inoltre non prevede l'invio dei titoli dei libri che vuoi vendere: basterà interire il titolo e compilare la scheda.

Appena avrai la nuova offerta, potrai procedere all'incontro e avviare la vendita, o in alternativa l'acquisto se sei il compratore.

Semmai uno degli svantaggi di Comprovendolibri è il fatto che, sì, il servizio rimane a costo zero per tutti, dall'account all'inserimento del titolo di vendita, ma se vuoi avere maggiore visibilità ti toccherà pagare.

E' un'opzione che potrebbe far storcere il naso a chi vuole vendere i libri usati, e non pubblicizzarli spendendo soldi in inserzioni varie. Diciamo che con questo piccolo contributo avrai modo di sbarazzarti dei tuoi libri in pochissimo tempo, invece di aspettare settimane, se non mesi.

Se invece sei un giovane universitario, e vuoi puntare ad acquistare libri introvabili, o vendere i libri di esami ormai superati, ti consiglio quest'altro sito web.

Libri usati: per università tra i migliori siti c'è LibroScambio!

Se sei uno studente universitario, e cerchi un sito dove vendere o comprare libri usati universitari, ti suggerisco di dare un'occhiata a LibroScambio.

E' tra i migliori siti in fatto di vendita e acquisto di libri usati per l'università, anche perché:

non richiede un costo sulle commissioni;

ti propone la messa in vendita al 50% del prezzo di copertina;

del prezzo di copertina; prevede solo l'obbligo di un indirizzo email valido.

A differenza di tutti i precedenti siti per libri usati, non c'è il rischio di dover pagare spese di spedizione o di imporre un prezzo minimo per la vendita, così come non c'è il rischio di dover farsi pagare con crediti virtuali, come abbiamo visto con Pick My Book.

Semmai l'unico svantaggio è che potrai contattare l'acquirente o il venditore soltanto via email. Per questo è imposto l'obbligo dell'indirizzo email valido, perché il servizio prevede la comunicazione via email.

Se non altro, potrai sbarazzarti di un sacco libri e guadagnare qualcosa alla fine del mese. O meglio acquistare libri usati che possono esserti utili per un esame universitario.