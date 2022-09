Lidl, offerta pazzesca: auto elettrica low cost a soli 222€ al mese. Ecco come averla

Lidl da alcuni mesi sta dando l’opportunità ai suoi clienti di cogliere al volo un’offerta pazzesca. Nella nota catena di supermercati è possibile noleggiare un’auto elettrica low cost in abbonamento a 269 euro al mese, prezzo che scende a soli 222 euro mensili per i titolari della card virtuale Lidl Plus. Ecco di quale auto si tratta e come averla.

Lidl da alcuni mesi sta dando l’opportunità ai suoi clienti di cogliere al volo un’offerta pazzesca. Nella nota catena di supermercati è possibile noleggiare un’auto elettrica low cost compatta in abbonamento a 269 euro al mese, prezzo che scende a soli 222 euro mensili per i titolari della card virtuale Lidl Plus.

La catena di supermercati tedeschi Lidl non smette mai di lasciare a bocca aperta i suoi affezionati clienti. Il discount più amato dagli italiani trova sempre il modo di stupire e far parlare di sè, sia per le numero che per la qualità dei prodotti offerti. Da qualche mese, il grande colosso tedesco si è inventata un’iniziativa pazzesca che ha il sapore della follia

La grande catena di distribuzione non propone ai suoi clienti soltanto offerte che hanno come oggetto i normali prodotti che si possono trovare comunemente nei vari supermercati come cibo, frutta, verdura, piante e utensili, ma va oltre i classici standard offrendo ai suoi fedelissimi clienti tedeschi la possibilità di noleggiare un’auto elettrica.

Si tratta di una city car low cost proposta a noleggio nei supermercati della grande catena di distribuzione tedesca ad un prezzo pazzesco: 269 euro. Il costo si abbassa ulteriormente per i clienti possessori della card Lidl Plus i quali potranno noleggiare la vettura a soli 222 euro al mese per un anno.

Appena diffusa la notizia, molti affezionati clienti hanno preso d’assalto il sito ufficiale della nota catena di discount.

Vediamo nel dettaglio di quale city car si tratta e come averla subito.

Sta spopolando in Germania la prima auto low cost offerta nei supermercati Lidl. Si tratta della piccola auto elettrica Elaris Finn, nata da una partnership tra una società operante in Cina e la compagnia tedesca Renania-Palatinato operante a Grunstadt.

La piccola auto green è noleggiata presso i supermercati Lidl tedeschi ad un costo pazzesco di 269 euro. L’offerta diventa molto più allettante se si è in possesso della Card Lidl Plus: il costo di noleggio scende a 222 euro.

Le caratteristiche tecniche e fisiche dell’auto la rendono abbastanza appetibile: una piccola biposto dal design sofisticato a zero emissioni. Una soluzione piuttosto economica per gli amanti del green che aspirano a passare all’elettrico senza farsi mancare il comfort di un’auto “lussuosa”.

L’Elaris Finn è un veicolo elettrico di circa 3 metri di lunghezza ed un peso di 930 kg, biposto, con una batteria da 32 kWh che gli consente di coprire distanze fino a 265 chilometri.

È dotata di un piccolo motore elettrico di 35 kW (48 CV) e può raggiungere i 115 km / h di velocità massima. La batteria si ricarica completamente in appena un’ora presso le colonnine elettriche con cariche fino a 30 kW, mentre con una normale presa domestica il tempo si allunga a 5 ore.

La piccola auto green offerta da Lidl ha al centro del cruscotto un ampio touchscreen da 12,3 pollici che gli permette di connettersi digitalmente ad Android Auto e Apple CarPlay. E’ dotata di aria condizionata, fari al LED, sedili i pelle, cerchi in lega ed di telecamera posteriore.

Lidl, come usufruire di questa pazzesca offerta

Lidl offre la possibilità ai suoi clienti tedeschi di accedere a questa pazzesca offerta grazie ad un accordo di collaborazione con una società di noleggio di Colonia.

Ma come funziona l’offerta?

Basta accedere all’app della grande catena di distribuzione tedesca connettendosi al proprio account per venire subito reindirizzati al portale della società di noleggio Like2Drive. L'offerta è di 269 euro al mese per un anno, ma il costo si abbassa a 222 euro per i possessori della fidelity app Lidl Plus.

L’auto può essere noleggiata per periodi medio lunghi, tra i 6 e 12 mesi o anche per periodi più lunghi. Nella cifra mensile è tutto compreso: assicurazione, bollo, manutenzione e molte altre opzioni.

Oltre al noleggio vi è anche la possibilità di acquistarla. Il suo costo di aggira intorno a 21.000 euro, non tenendo conto degli incentivi statali.

Dal momento del lancio della promozione, in pochi giorni la società Like2Drive ha noleggiato circa 100 unità di Elaris Finn. Dalle stime ufficiale, questa incredibile promozione Lidl sta piacendo soprattutto ai consumatori tedeschi.

Lidl, si può noleggia la piccola auto elettrica anche in Italia a 222 euro

Al momento nel nostro paese Lidl non ha proposto la stessa pazzesca offerta fatta ai suoi fedelissimi clienti tedeschi: il noleggio dell’auto elettrica low cost a soli 222 uro.

In passato la Lidl si era resa disponibile a stringere un’alleanza in Italia con la DR, ma purtroppo il progetto non andò mai in porto.

Tuttavia, non mancano i supermercati italiani che hanno sposato un’iniziativa simile a quella messa in campo dal discount Lidl.

Per trovare esempi di auto a noleggio nei supermercati italiani bisogna indirizzarsi verso i supermercati concorrenti: la Coop, ad esempio, qualche anno fa proponeva il noleggio di auto tramite Car Server.