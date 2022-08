Tanti i bonus che nel 2022 ci hanno lasciato e tra questi il tanto amato Cashback di Stato che rimborsava del 10% coloro che, iscritti all’iniziativa, pagavano con carta o bancomat i loro acquisti.

Sopravvive però un altro dei progetti che fanno parte del più ampio programma Italia Cashless e che mirano sempre a premiare gli italiani che rifiutano i contanti e al loro posto preferiscono i pagamenti elettronici: la Lotteria degli Scontrini.

A differenza del bonus Cashback non vengono premiati indistintamente tutti i partecipanti, ma sono estratti degli scontrini vincenti su base settimanale, mensile ed annuale, con premi però di importo molto più alto di un semplice rimborso del 10%. La sola estrazione settimanale, con la prossima fissata il 25 agosto assegnerà ben 25.000 euro al proprietario del biglietto vincente, per non parlare della futura estrazione mensile dell’8 settembre dove in palio ci saranno ben 100.000 euro.

Partecipare alla Lotteria degli Scontrini è facilissimo, a dir poco, ed è assolutamente gratuito perciò scopriamo come partecipare alle prossime estrazioni e vincere un ricco premio.

Lotteria Scontrini: mitica estrazione da 100.000 euro l’8 settembre. Ecco come partecipare

I contanti rappresentano non solo il più grande strumento di evasione fiscale, ma anche una spesa enorme per la loro produzione che grava sulle casse dello Stato.

Al fine di spingere i cittadini verso un impiego maggiore degli strumenti tracciabili di pagamento è stato istituito un programma ampio chiamato “Italia Cashless”. Al momento delle tante misure ideate sopravvive la Lotteria degli Scontrini, ovvero alcune estrazioni che premiano con una cospicua vincita in denaro quanti partecipano all’iniziativa.

Alla lotteria possono partecipare tutti i maggiorenni residenti in Italia e l’iscrizione al programma è semplicissimo e senza costi. Basta recarsi sul sito dedicato alla Lotteria degli Scontrini ed entrare nella sezione “partecipa ora”, qui inserendo il proprio codice fiscale si otterrà un codice lotteria, cioè un codice a barre insieme ad uno alfanumerico entrambi associati ai dati del partecipante.

Il codice lotteria può essere stampato o conservato sullo smartphone, in ogni caso sarà necessario esibirlo al momento degli acquisti in modo che il negoziante possa scannerizzarlo.

Se viene perso il codice può sempre essere visualizzato di nuovo attraverso il portale della Lotteria degli Scontrini su cui è stata effettuata in precedenza la registrazione.

Le istruzioni per utilizzare il codice e partecipare alla Lotteria degli Scontrini

Effettuata la registrazione ed ottenuto il codice lotteria, i vostri acquisti vi faranno guadagnare dei biglietti virtuali con cui partecipare in automatico alle estrazioni.

In dettaglio si otterrà un biglietto per ogni euro speso, fino ad un massimo di 1.000 biglietti per un singolo acquisto.

Non fanno guadagnare biglietti le spese, quali quelle sanitarie, che sono automaticamente trasmesse sulla tessera sanitaria aI fine di ottenere eventuali detrazioni fiscali.

La Lotteria degli Scontrini non assegna solo un premio ai fortunati acquirenti sorteggiati, ma anche un bonus a quanti esercenti hanno emesso la ricevuta corrispondente al biglietto vincente.

La cadenza delle estrazione avviene su base settimanale con la prossima prevista per il 25 agosto ed in palio ci sono diverse fasce di premio:

Estrazioni settimanali: 15 premi da 25.000 euro per gli acquirenti e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti;

15 premi da 25.000 euro per gli acquirenti e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti; Estrazioni mensili: 10 premi da 100.000 euro per gli acquirenti e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti;

10 premi da 100.000 euro per gli acquirenti e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti; Estrazioni annuali: 1 premio da 5.000.000 di euro per gli acquirenti e 1 premi da 1.000.000 di euro per gli esercenti.

I risultati delle estrazioni sono pubblicate direttamente sul sito dedicato al programma su cui si può verificare anche il calendario delle estrazioni 2022.

Ecco il calendario delle estrazioni della Lotteria degli Scontrini nel 2022

I sorteggi mensili della Lotteria degli Scontrini si tengono sempre il secondo giovedì di ogni mese, con il prossimo previsto per l’8 settembre.

La data dell’estrazione annuale che renderà milionari i vincitori sarà decisa in seguito e comunicata con un provvedimento del Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, organo da cui è gestita la Lotteria degli Scontrini.

Il calendario delle prossime estrazioni mensili 2022 è in dettaglio il seguente:

8 settembre

13 ottobre

10 novembre

9 dicembre

Le prossime estrazioni settimanali quest’anno avranno invece luogo nelle seguenti date:

1 settembre

8 settembre

15 settembre

22 settembre

29 settembre

6 ottobre

13 ottobre

20 ottobre

27 ottobre

3 novembre

10 novembre

17 novembre

24 novembre

1 dicembre

9 dicembre

15 dicembre

22 dicembre

29 dicembre

Per quanto riguarda il 2023 sarà compito del prossimo esecutivo governativo, che salirà in carica dopo le elezioni del 25 settembre, scegliere se cancellare o prorogare l’iniziativa, in ogni caso un’occasione propizia per questo potrebbe essere la prossima Legge di Bilancio.