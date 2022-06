Le commissioni Affari costituzionali al Senato hanno approvato un emendamento al PNRR2 per cambiare la lotteria degli scontrini: la vincita diventa istantanea e immediata, ovvero si potrà scoprire direttamente alla cassa l'eventuale vittoria tramite la scansione di un QR Code. Come? Ecco tutti i dettagli e le novità in arrivo.

La lotteria degli scontrini diventa istantanea: che cosa significa? Le commissioni Affari costituzionali e Istruzione al Senato hanno approvato un emendamento al PNRR2 che introduce delle novità sulla misura volta a combattere l’evasione fiscale. Quali?

Anzitutto, si andrà a modificare lo svolgimento delle estrazioni in modo da mettere subito al corrente tutti i cittadini in merito alla vittoria: si scoprirà direttamente alla cassa se si ha vinto un super premio da 5 milioni di euro.

Ma non solo: potrebbero essere modificati anche i premi in palio, in modo da rendere la lotteria degli scontrini molto più attraente per tutti i cittadini.

Quali sono le novità sulla lotteria degli scontrini e che cosa cambia con le vincite istantanee? Con il nuovo meccanismo potrebbero aumentare i cittadini aderenti: come fare per partecipare? Scopriamolo subito.

Lotteria degli scontrini istantanea: cosa cambia

Le commissioni Affari costituzionali al Senato hanno approvato un emendamento che va a modificare la lotteria degli scontrini rendendola istantanea: cosa cambia?

Mentre ad oggi per scoprire se il proprio scontrino è vincente o meno occorre attendere l’esecuzione dell’estrazione settimanale o mensile; con il nuovo meccanismo si avrà modo di scoprire direttamente alla cassa la vittoria o meno. Una sorta di Gratta e Vinci, ma pur sempre una lotteria degli scontrini.

I cambiamenti appena approvati dalle commissioni erano già attesi da alcuni mesi: a fornire le prime anticipazioni era stato il sottosegretario all’Economia Federico Freni.

Nata per combattere l‘evasione fiscale e per favorire i pagamenti elettronici, infatti, la lotteria degli scontrini è partita con il botto ma è finita per includere solo una minima parte di cittadini. Probabilmente la causa è legata al meccanismo di estrazione, troppo complesso e farraginoso.

Con il nuovo emendamento appena approvato, quindi, le cose potrebbero presto cambiare: vediamo da quando e come partecipare alla lotteria degli scontrini.

Lotteria degli scontrini: come scoprire che hai vinto

Grazie al nuovo meccanismo che renderà istantanea la lotteria degli scontrini, non ci sarà nemmeno il bisogno di attendere le estrazioni a cadenza settimanale o mensile per scoprire se si ha vinto o meno.

Infatti, con il nuovo meccanismo – secondo quanto anticipato dal sottosegretario all’Economia Federico Freni – tutti i cittadini che aderiranno al programma potranno scoprire nell’immediato la vittoria, tramite la scansione di un QR Code riportato sullo scontrino stesso.

Una sorta di Gratta e Vinci, in versione lotteria, che permette a tutti di non rimanere in attesa dell’estrazione, ma di scoprire nell’immediato l’eventuale vittoria.

Sul meccanismo di funzionamento della nuova lotteria degli scontrini non sono state fornite ulteriori informazioni: si rimanda a un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, di concerto con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per chiarire quali saranno l’entità e il numero di premi a disposizione, oltre a tutte le modalità tecniche legate alle estrazioni immediate o differite.

Lotteria degli scontrini: come partecipare

Nel frattempo, però, siamo già in grado di definire il meccanismo di partecipazione alla lotteria degli scontrini istantanea o differita. In qualsiasi caso, ogni cittadino che intende aderire al programma dovrà dotarsi di un Codice Lotteria. Come averlo?

Visitando il sito web ufficiale della lotteria degli scontrini, nella sezione “Partecipa ora”, è possibile richiedere il proprio Codice Lotteria che va associato al proprio codice fiscale e alla modalità di pagamento elettronico che verrà utilizzata per effettuare gli acquisti. Una volta ottenuto il codice, è possibile iniziare ad effettuare i propri acquisti.

Ricordiamo che solo le persone che hanno compiuto almeno 18 anni e che risiedono in Italia possono partecipare alla lotteria.

È importante sapere che tramite il sito web dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell’apposita area riservata, è possibile inserire le proprie informazioni personali, il proprio IBAN sul quale accreditare i premi e il proprio indirizzo e-mail per ricevere eventuali comunicazioni sulla vittoria.

Lotteria degli scontrini: come utilizzare il Codice Lotteria

Come si utilizza il Codice Lotteria per ottenere dei biglietti e partecipare alle estrazioni istantanee o differite? Vediamo come funziona il meccanismo attuale e quali sono le novità in arrivo.

Attualmente tutti i cittadini che hanno richiesto il Codice Lotteria possono esibirlo direttamente al commerciante prima del pagamento: quest’ultimo deve avvenire esclusivamente con metodi tracciabili (bancomat, carta di credito, altri strumenti digitali).

Ogni euro di spesa effettuata consente di ottenere un biglietto della lotteria: le approssimazioni avvengono per eccesso a partire dalla soglia 0,5. Per esempio, su una spesa di 4,56 euro, si avrà diritto a 5 biglietti della lotteria.

Il meccanismo attuale, inoltre, prevede l’attesa dell’estrazione settimanale (ogni giovedì) o di quella mensile (secondo il calendario prestabilito) per poter scoprire l’eventuale vittoria. I premi arrivano fino a 5 milioni di euro per l’acquirente, e 1 milione di euro per l’esercente.

Con la modifica approvata dalle commissioni, sullo scontrino di pagamento dovrebbe essere presente anche un QR Code da scansionare per scoprire nell’immediato l’eventuale vincita. Anche i premi in palio potrebbero subire delle variazioni.

Lotteria degli scontrini: è stato un flop?

La lotteria degli scontrini diventa istantanea e l’emendamento al PNRR2 approvato dalla Commissione fa infuriare i vertici di Confindustria.

Secondo il Presidente Bonomi, non è possibile approvare un emendamento simile su un tema che concerne il futuro del Paese (il riferimento è alla lotta contro l’evasione fiscale). Tuttavia, “il dado è ormai tratto”.

Purtroppo, come ha rivelato una recente indagine della Cgia di Mestre, la lotteria degli scontrini ha registrato un iniziale boom di emissioni di scontrini nei primi mesi dall’apertura del programma: il picco di 25 mila scontrini è stato registrato nel secondo mese di avvio della nuova misura.

Tuttavia, l’entusiasmo iniziale è andato poi scemando, fino a quando è stato registrato un vero e proprio flop della lotteria degli scontrini?

Per quale motivo? Secondo la Cgia di Mestre, pare che il meccanismo di partecipazione e soprattutto quello di estrazione dei premi sia troppo farraginoso e complesso.

Non solo occorre perdere tempo nell’esibire il proprio Codice Lotteria alle casse dei negozi o supermercati, ma c’è bisogno anche di attendere l’effettuazione delle estrazioni a cadenza settimanale, mensile o annuale per sapere se si ha vinto oppure no. Con il nuovo emendamento, questo secondo problema potrebbe essere superato.