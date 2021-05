[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Scarica ORA la guida gratuita al Business del Trading Online" : la nuova guida che ti spiegherà -in maniera semplice ma dettagliata- le basi per iniziare a fare trading.

Prosegue la lotteria degli scontrini, il “gioco” a premi a cui si accede spendendo, ma soltanto con pagamenti elettronici e cashless.

Per partecipare non ci sono costi aggiuntivi da sostenere, se non quelli della spesa d’acquisto del prodotto. Il commerciante erogherà lo scontrino con annesso un codice lotteria e con quello si potrà partecipare a tutte le estrazioni previste. E la novità delle ultime ore riguarda proprio queste ultime, perché ne sono state previste ben 50 a settimana in più rispetto alle direttive iniziali.

Ma perché questi cambi in corsa? Forse per aggiustare il tiro vista la recente “sentenza” della Corte dei Conti, che ha giudicato un flop la misura prevista dal Governo per mettere un freno all’evasione fiscale. Nasce per questo anche il Cashback di Stato, per cui si stanno prendendo forti provvedimenti nei confronti dei cosiddetti furbetti, persone che per aumentare le loro transazioni spacchettano i pagamenti in piccole cifre anche da pochi centesimi. Entrambe le misure sono state inserite nel programma Cashless Italia.

Lotteria degli scontrini: come funziona

Partecipare alla lotteria degli scontrini è molto semplice. Basta registrarsi sul portale dedicato attraverso il proprio codice fiscale. Dopo un paio di clic, il sistema genererà un codice alfanumerico personalizzato da conservare ed esibire al commerciante ogni volta che si fa un acquisto. Solo questo darà diritto a partecipare al concorso.

A parte questa procedura obbligatoria, poi, ci si può anche iscrivere al sito web dell’iniziativa attraverso la propria Spid. Non è comunque obbligatorio, ma è sempre comodo avere una propria area personale nella quale monitorare i propri movimenti.

Al momento dell’acquisto, l’esercente abbina il codice personale del cliente allo scontrino elettronico erogato e, per ogni euro speso e pagato esclusivamente con sistemi elettronici, si ha diritto a un biglietto virtuale, fino a un massimo di mille biglietti per scontrino. Quindi, le spese superiori a mille euro daranno comunque accesso a massimo mille biglietti e i dati registrati dal commerciante saranno comunicati direttamente all’Agenzia delle Dogane.

Le estrazioni hanno poi cadenza settimanale, mensile e annuale e premiano sia i consumatori che i negozianti. Vediamo quali sono le novità dal prossimo 10 giugno.

Per avere informazioni ancora più dettagliate su come funziona la lotteria degli scontrini, basta guardare questo video Youtube realizzato dal canale Recensioni per Scegliere & TRAVEL.

Lotteria degli scontrini: aumentano i premi settimanali

Il prossimo 10 giugno sarà un nuovo inizio per il concorso della lotteria degli scontrini. Quel giorno, oltre a esserci la tradizionale estrazione mensile di dieci premi da 100mila euro per i consumatori e dieci premi da 20mila euro per gli esercenti, ci sarà anche la nuova estrazione settimanale. La prima con i nuovi premi che adesso passano da 30 a 80 ogni giovedì.

Questo, in seguito a una redistribuzione delle risorse messe a disposizione della misura e decisa dall’Agenzia delle Dogane attraverso una delibera del 28 maggio scorso. La decisione potrebbe anche essere derivata dal voler incentivare ancor di più sia i clienti che i commercianti a partecipare al concorso a premi in modo da abbattere il più possibile l’evasione fiscale.

Saranno poco più di 11 i milioni di euro messi a disposizione delle nuove estrazioni. A oggi, l’estrazione settimanale conta 30 premi: 15 da 25mila euro ai consumatori e 15 da 5mila euro agli esercenti. Dal 10 giugno se ne aggiungeranno 50 attraverso una modalità di estrazione su un doppio binario.

Verranno assegnati altri 25 premi agli acquirenti, da 10mila euro ciascuno e altrettanti ai commercianti, questi da 2mila euro cadauno. Specifichiamo comunque che quella del 10 giugno sarà la prima estrazione settimanale in assoluto perché fino a ora si sono svolte soltanto quelle mensili.

Lotteria degli scontrini: anche due maxi premi da 150mila euro

Importanti risorse arrivano anche per i premi più alti. Le estrazioni annuali da 5 milioni di euro per i clienti e da un milione di euro per gli esercenti arriveranno il prossimo anno, nel frattempo però l’Agenzia delle Dogane ha provveduto anche per i maxi premi ad aumentare le cifre in palio.

Il 12 agosto e il 30 dicembre sono due date da segnare sul calendario perché il Ferragosto e il Capodanno potrebbero diventare più ricchi per i fortunati vincitori. In quelle date, infatti verranno estratti in totale 20 maxi premi, dieci ad agosto e dieci a dicembre.

Questi si divideranno tra i commercianti, che potranno incassare 30mila euro a testa, e i consumatori, che invece vinceranno 150mila euro cadauno.

Lotteria degli scontrini: il giudizio della Corte dei Conti

Un flop. Così, senza mezzi termini, la Corte dei Conti ha definito la lotteria degli scontrini. Consigliando, tra le altre cose, di aumentare gli appuntamenti con la fortuna proprio per incrementarne l’appeal. “Emerge uno scarso successo dell’iniziativa: poco diffusa tra i medi e piccoli esercizi e poco apprezzata anche dai consumatori”: così, nero su bianco.

Nonostante, infatti, i clienti abbiano diritto a segnalare se gli esercenti si rifiutano di accettare il proprio codice a cui abbinare il biglietto della lotteria, sono soltanto il 23% del totale i commercianti che fino a ora hanno aderito.

La lotteria è partita a febbraio e il report della Corte dei Conti fa un bilancio al 30 aprile, dopo tre mesi di vita: hanno scaricato il codice dal sito lotteriadegliscontrini.gov.it soltanto 4,6 milioni di italiani e di questi, appena 3,2 lo hanno utilizzato. La restante parte non ne ha mai usufruito, quindi non parteciperà ad alcuna estrazione. Sono i supermercati quelli in cui i consumatori chiedono maggiormente di usufruire della possibilità. Qui, si concentra poco più del 54% dei biglietti lotteria emessi.

Inoltre, la Corte dei Conti ha evidenziato come ci siano regioni in cui la lotteria degli scontrini ha avuto un discreto successo (Lombardia, Emilia Romagna e Marche), mentre in altre come Campania o Sardegna sembra non aver attecchito per niente.

Bocciato anche il Cashback di Stato, ovvero il rimborso del 10% su 1.500 euro spesi ogni sei mesi, per la difficoltà nel monitoraggio degli effetti che potrebbe avere sull’economia.

Lotteria degli scontrini: come sapere se hai vinto

Anche scoprire se si è tra i fortunati vincitori è abbastanza semplice. Per quanto riguarda i commercianti, l’Agenzia delle Dogane provvederà a comunicare loro l’eventuale vincita, intercettandoli attraverso il numero di partita IVA registrato nella banca dati del portale Lotteria degli Scontrini.

Per quanto riguarda invece i vincitori tra i consumatori, ci sono diverse modalità per venire a sapere se si è stati baciati dalla dea bendata. L’Agenzia provvede a inviare una raccomandata o un’email su un indirizzo Pec per dare comunicazione al diretto interessato.

Ancora, se si è deciso di creare la propria area riservata sul portale, a cui si accede tramite Spid o CIE (Carta d’Identità Elettronica) e che ricordiamo non è indispensabile per partecipare alle estrazioni, si riceverà anche lì un avviso. Mentre, nell’area aperta a tutti del portale, poco dopo l’estrazione c’è la pubblicazione di tutti i codici scontrino risultati vincenti. Bisognerà quindi verificare uno a uno i propri biglietti per vedere se sono presenti nell’elenco. Infine, un altro canale è rappresentato dai social: l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli pubblica anche su Twitter la lista degli scontrini vincenti a partire dalle ore 13 del giorno dell’estrazione.

Lotteria degli scontrini: come segnalare il commerciante che non accetta il codice

La possibilità di segnalare i commercianti che non accettano il codice lotteria è attiva dallo scorso primo marzo. A stabilirlo è stato il decreto Milleproroghe, dichiarando che i consumatori possono farlo accedendo all’area dedicata del portale della lotteria degli scontrini, nella propria area riservata.

Non ci sono conseguenze immediate per gli imprenditori che vengono segnalati, tuttavia potrebbero finire in una sorta di “black list” stilata dall’Agenzia e dalla Guardia di Finanza in cui vengono inserite le imprese considerato ad alto rischio di evasione. Questo, inevitabilmente, porterà questi esercenti a essere maggiormente soggetti a controlli fiscali.

Cashback di Stato: bocciato anche lui dalla Corte dei Conti

Anche il Cashback è stato bacchettato dalla Corte dei Conti. L’iniziativa ha avuto maggiore successo rispetto alla lotteria degli scontrini: sono circa 7,5 milioni gli italiani che fino al 30 aprile vi hanno partecipato.

E infatti la Corte si è espressa più che altro sulla mancanza di dati utili per valutare l’impatto che la misura ha avuto sull’economia. Il ministero dell’Economia non li ha diffusi per questione di privacy, limitandosi a renderne pubblici soltanto una parte.

Tuttavia, pur andando praticamente “a tentoni”, la Corte dei Conti ha espresso le proprie perplessità e messo nero su bianco alcune novità da adottare per rendere la misura ancora più efficace. Tra queste: il rialzo delle transazioni minime per ottenere il rimborso, valutare di inserire anche i minorenni tra gli aventi diritto a partecipare e un maggiore controllo contro i furbetti del cashback che spacchettano i pagamenti.

A proposito di questi ultimi, il Mef ha annunciato che invierà messaggi a coloro che partecipano al Cashback per avvisarli del fatto che le transazioni di importi piccolissimi avvenute nella stessa attività e nel giro di pochi minuti, non concorreranno all’estrazione del Supercashback finale. Entro sette giorni dalla ricezione del messaggio, gli utenti hanno diritto di replica attraverso un modulo online. Se le spiegazioni saranno ritenute soddisfacenti, allora i pagamenti stornati saranno reinseriti nel computo per rientrare tra i primi 100mila classificati del semestre.