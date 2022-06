Oltrei ai soliti trucchi su come mangiare bene e spendere poco, in giro ci sono diverse app che possono darti davvero una mano nella spesa, e anche nel cercare il locale perfetto per il tuo portafogli! Sono tutte app disponibili per il tuo cellulare, totalmente gratis e capaci di farti avere anche la cena gratis! Scopri come funzionano

Può essere difficile riuscire a mangiare bene e spendere poco in tempi di inflazione, bollette e caro benzina.

Ma avevamo già visto in un recente articolo su come fare una spesa settimanale da 20 euro, seguendo alcuni semplici trucchi.

Stavolta invece vogliamo consigliarti un modo semplice per mangiare e bene e spendere poco!

Basta usare queste app gratis. Per quanto sembri abbastanza ovvio, ci sono un sacco di app gratis che puoi utilizzare per il tuo risparmio quotidiano.

Ma anche un sacco di applicazioni mobile che potrebbero trarti in inganno, e farti spendere molto di più.

Per questo ti vogliamo consigliare le migliori app specifiche per la spesa alimentare, e anche per eventualmente prenotare al ristorante, come già avevamo approfondito nell'articolo sulle migliori app per ristoranti.

Mangiare bene: ecco alcuni trucchi su come spendere poco, fino a 20 euro alla settimana!

Mangiare bene e spendere poco può essere un obiettivo difficile, specie per chi non vuole farsi mancare nulla, ma ha bisogno ora più che mai di risparmiare a causa dei rincari e dell'inflazione.

Avevamo già visto alcuni trucchi su come arrivare a spendere poco, anzi pochissimo, fino a 20 euro nella spesa settimanale.

Si parla di trucchi abbastanza semplici, che vanno dalla riduzione dei consumi della carne e del pesce (generalmente molto costosi) fino al passare direttamente ad altre tipologie di supermarket, come il soft e l'hard discount.

Questi ultimi non a caso di stanno diffondendo a macchia d'olio sul territorio nazionale: il servizio è minimale, i costi sono contenuti, e in genere ti permettono di mangiare bene e spendere poco.

Però sono consigli che trovano il loro tempo, se all'improvviso l'inflazione si abbatte sui prezzi e ti ritrovi all'hard discount a pagare comunque della semplice verdura anche il 30% in più, come segnala Rainews.

Per questo consigliamo di rivolgersi al mondo delle app se vuoi mangiare bene e spendere poco, anche con soli 10 euro.

La tecnologia però non si limita solo al supermercato. Vedremo anche come funziona per chi vuole davvero mangiare bene e spendere poco, ma al ristorante. Oppure vuole combattere lo spreco alimentare e spendere anche meno di 10 euro!

Mangiare bene e spendere poco al supermercato con DoveConviene! Ecco come funziona

Se vuoi mangiare bene e spendere poco c'è un'app universale che fa al caso tuo. Si chiama DoveConviene, e permette di accedere ad una platea di offerte e sconti sui più disparati prodotti.

Oltre all'elettronica e ai prodotti per la cura del corpo, DoveConviene ti permette di accedere ad offerte alimentari, oltre a segnalarti gli ultimi bollettini dei supermercati più vicini a casa tua.

Questa app nasce principalmente come aggregatore di offerte e promozioni altrimenti visibili scaricando o recuperando il volantino cartaceo di quella precisa catena di distribuzione.

Con questa semplice app potrai subito recuperare il volantino digitale, o leggere tutte le offerte e gli sconti della settimana direttamente sullo schermo.

Così facendo potrai fin da subito risparmiare sulla spesa, e potrai pianificare al meglio il tuo budget, senza dover perderti nei meandri del cartaceo.

Inoltre l'app è preimpostata sul tuo GPS, pertanto avrai sempre a disposizione tutte le informazioni relative alle catene e ai supermarket della tua zona, senza rischiare di rimanere indietro su nessuna offerta.

Se vuoi invece puntare in alto, e addirittura mangiare bene e spendere poco al ristorante, anche in questo caso non mancano le app.

Mangiare bene e spendere poco al ristorante con The Fork! Occhio a sconti e offerte

Si può mangiare bene e spendere poco anche al ristorante, ma bisogna subito dotarsi di queste applicazioni per il cellulare.

La più famosa al momento è TheFork, che garantisce ben tre servizi in uno:

prenotare al ristorante,

ottenere uno sconto sul pasto (pranzo o cena che sia),

sul pasto (pranzo o cena che sia), accumulare crediti (Yums).

Nel primo caso, come app per ristorante non sarebbe tanto diversa da altre, come avevamo visto in un recente articolo sulle migliori app per ristoranti. Tutte le applicazioni mobile cercano di farti avere davanti il miglior locale in termini di qualità e convenienza, sennò sarebbe impossibile mangiare bene e spendere poco al ristorante.

In questo caso TheFork permette di farti prenotare un ristorante che già applica uno sconto, di solito attorno al 30%, massimo 50% se sono attive delle promozioni.

Oltre a ciò, prenotando con l'app, potrai direttamente scaricare lo sconto alla fine del pasto, e, nel migliore dei casi, avere addirittura la cena gratis, se raggiungi nel corso del tempo crediti a sufficienza per coprire le spese.

C'è da dire che TheFork non è un'app universale, in cui si trovano tutti i ristoranti o locali della tua zona. Di solito alcuni vi aderiscono, pertanto bisogna avere anche un po' di fortuna nella ricerca.

Mangiare bene e spendere poco con Too Good to Go! Riduci lo spreco alimentare con 10 euro di spesa!

Se invece vuoi mangiare bene e spendere poco in maniera quasi estrema, andando anche sotto i 10 euro di spesa, puoi tentare con Too Good to Go.

E' molto simile a DoveConviene, perché anche in questo caso ti propone una serie di offerte e promozioni, ma non in merito ai prodotti che vogliono vendere, ma a quelli di cui si vogliono sbarazzare locali e mercati.

Per legge non possono essere venduti certi prodotti alimentari oltre una certa scadenza, e per non rischiare di buttare tutto nel cassonetto, ristoranti, bar, supermercati e altri ancora rendono disponibili questi prodotti con dei super sconti.

Avrai il vantaggio di poter avere una spesa completa anche al 75% in meno, se lo richiedi al supermarket, oppure di avere un pacchetto Magic Box contenente una serie di prodotti di pasticceria o da ristorante, sempre ad un costo praticamente azzerato, anche meno di 10 euro.

C'è da dire che, tra tutte le app che abbiamo accennato fino ad ora, è l'unica che ha un piccolo difetto: non puoi acquistare il prodotto in promozione se non entro un certo orario, e solo previo appuntamento.

Questo sistema è stato introdotto recentemente per evitare che Too Good to Go danneggiasse gli esercenti, spostando la clientela su queste offerte, e riducendo così gli acquisti ordinari.

Ricordiamo che tutte queste app funzionano anche se sei in vacanza. Se vuoi mangiare bene e spendere poco in villeggiatura, basterà fare attenzione a tutte le offerte.

Mangiare bene e spendere poco in viaggio? Sì può, ma occhio alle offerte online

Se vuoi mangiare bene e spendere poco in viaggio, magari a Firenze, Torino, Roma e Milano, ci si può affidare o alle app già accennate, se si parla di supermarket o di locali aderenti alle iniziative.

Altrimenti conviene subito affidarsi alle app di viaggio e booking, come Tripadvisor o Google Maps.

Sono tutti siti che possono aiutarti nella ricerca del locale più azzeccato per il tuo obiettivo di mangiare bene e spendere poco. Semmai bisogna stare attenti ai cookies, così come alle stesse offerte dei locali.

I siti utilizzano i cookies proprio per personalizzare tutte le offerte che potrebbero fare al caso tuo, anche se in genere convengono più al sito o all'esercente. Per questo consigliamo di limitarsi alla ricerca in incognito, almeno non si rischia la personalizzazione.

A sua volta, non conviene accettare offerte che non presentino sufficiente trasparenza in merito a prezzi e menù, o che, a livello di feedback, lascino molto a desiderare.

Il consiglio principale per questo genere di app è quello di guardare immediatamente non i feedback positivi, che lasciano il tempo che trovano, ma quelli negativi, specie se molto ben argomentati.

C'è il rischio concreto di ritrovarsi in piena vacanza alla mercé di locali in cui non solo non hai modo di mangiare bene, ma ti tocca spendere molto.