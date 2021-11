La maggioranza discute su tutto a partire dal superbonus, cartelle e le misure contro il caro bollette. Sugli altri capitoli della manovra è ancora più forte la contrapposizione tra i partiti. Draghi ha deciso di ascoltarli tutti ma in modo separato con l’obiettivo di definire al più presto la legge di bilancio dopo l’accordo raggiunto al tavolo con il Mef circa la destinazione degli 8 miliardi da destinare al fisco, accordo che sarà ulteriormente discusso a Palazzo Chigi insieme alle parti sociali che sono state convocate per la sera di domani.

Draghi ha deciso di ascoltarli tutti ma in modo separato con l’obiettivo di definire al più presto la legge di bilancio dopo l’accordo raggiunto al tavolo con il Mef circa la destinazione degli 8 miliardi da riservare al fisco, accordo che sarà ulteriormente discusso a Palazzo Chigi insieme alle parti sociali che sono state convocate per la sera di domani.

Successivamente da inizio settimana fino a mercoledì, si procederà ad ascoltare i partiti a cominciare dal gruppo di maggioranza relativa in Parlamento (M5s) per arrivare in seguito ai più piccoli. L’obiettivo sarà di dare alla maggioranza il loro giusto riconoscimento ma, al tempo stesso, blindare la manovra finanziaria dalle fibrillazioni che potrebbero generarsi in occasione della prossima elezione del Presidente della Repubblica.

Manovra Draghi: 600 milioni per superbonus, cartelle e caro bollette

I margini di manovra indicati dal governo circa possibili correttivi alla legge di bilancio indicano in circa 600 milioni l’importo che l’esecutivo metterebbe a disposizione. Un importo molto esiguo per pensare di fare stravolgimenti rispetto a quanto già predisposto.

Ma nonostante questo le ricette dei partiti si moltiplicano. Ad esempio, il M5s vorrebbe, oltre a stanziamento di maggiori risorse funzionali a mitigare il caro delle bollette anche affrontare la questione del superbonus con le relative limitazioni imposte dal governo, cosi come vorrebbe tornare anche sul nodo del sostegno alle imprese per gli investimenti, dal momento che il Mise ha depotenziato di fatto le risorse circa la transizione 4.0.

Leu, invece, chiederebbe più risorse per la stabilizzazione dei lavoratori della sanità e della scuola. Il Pd, dal canto suo, è interessato a tornare al capitolo delle pensioni per il quale chiede l’accesso all’Ape sociale anche per gli edili con 30 anni di contributi anziché 36 e l’estensione a beneficio dei precoci-gravosi.

Andrebbero, inoltre, potenziate, sempre per il Pd, le misure di accesso al credito attraverso il fondo centrale di garanzia, confidi e microfinanza.

Quanto a Forza Italia e Italia Viva, vorrebbero riaprire il capitolo del fisco: a partire dalla proroga dei termini delle scadenze fiscali, per cui Forza Italia sostiene siano necessari tre miliardi di sgravi in più da reperire dai risparmi che verrebbero dall’adozione di una stretta sul reddito di cittadinanza.

Italia Viva circa la riforma del fisco, da realizzarsi tramite la delega fiscale, propone tre sole aliquote Irpef con il superamento dell’Irap per tutti, il riordino dell’Iva e la riforma della giustizia tributaria. Sempre Italia viva chiederebbe l’abolizione e non il semplice rinvio della sugar e della plastic tax e il ripristino della riforma del reddito di cittadinanza, annunciata a fine ottobre, in base alla quale chi trovasse un lavoro come dipendente non dovrebbe rinunciare immediatamente al 100% del reddito, perché altrimenti, sostiene Italia Viva, verrebbe meno l’incentivo a lavorare.

Superbonus 110: mediazione sull'abolizione del tetto Isee

La Lega, per tramite del suo leader Salvini, torna a richiedere al premier Draghi di valutare la possibilità di rottamazione delle cartelle esattoriali. La richiesta verte nello specifico agli anni 2018 e 2019 poiché ritiene fondamentale la riapertura dei termini per chi non è riuscito a gestire le rottamazioni a causa del periodo Covid.

Salvini non si è fermato al solo tema delle cartelle ma è tornato anche sul tema del superbonus per il quale ha proposto una possibile mediazione sulla questione, in chiara contrapposizione con il M5S, andando a proporre di eliminare il tetto Isee sulle villette unifamiliari come dalle richieste dei pentastellati, ma andando ad abbassare il superbonus dal 110 all’80 per cento. E, in ultimo il leader della Lega, ha voluto dire la sua sulla questione del caro bollette, per cui chiede un necessario ulteriore intervento di almeno tre miliardi.

Nel decennio trascorso il settore residenziale è stato preso come riferimento per gli obiettivi che il nostro paese ha voluto perseguire nell’ambito del risparmio energetico, anche rispetto ad altri settori come trasporti, industria e servizi.

Il risultato è stato di aver realizzato un risparmio quasi doppio rispetto a quello atteso. La motivazione è da ricercarsi nella scelta politica di puntare sugli edifici attraverso l’adozione dell’Ecobonus che successivamente è stato rafforzato con il Superbonus.

L’obiettivo va quindi perseguito ancora magari adottando i correttivi necessari che possano rendere stabili queste misure nel tempo.

Superbonus 110: una misura positiva sotto tutti i punti di vista

Sull’intero settore di attività l’Enea nei mesi scorsi ha realizzato il Rapporto annuale sull’efficienza energetica, che presenterà in Confindustria il 1° dicembre, alla presenza del ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani.

L’Enea ha 13 centri di ricerca sul territorio nazionale cui si aggiungono 17 uffici territoriali e vari laboratori, l’ufficio di collegamento di Bruxelles per la partecipazione a progetti di ricerca europei e internazionali, oltre a una base in Antartide.

Il Superbonus, è risultato dall’analisi, come una misura che non ha avuto controindicazioni sul piano del miglioramento dell’efficienza energetica per cui si è dimostrato positivo sotto tutti i punti di vista, tranne che è sia risultato particolarmente oneroso per la finanza pubblica cosi come aveva evidenziato nei mesi scorsi il ministro dell’Economia Daniele Franco.

Il futuro sarà rappresentato da un forte impegno su rinnovabili e decarbonizzazione, e la fase di transizione che stiamo vivendo pone obiettivi di efficientamento energetico sempre più ravvicinati, ambiziosi e impegnativi su anche l’Europa spinge in questa direzione.

I vantaggi del Superbonus 110

Il Superbonus offre molti vantaggi. Il primo è rappresentato dall’aver spostato il focus dall’intervento singolo all’intervento più complesso e profondo, che produce un importante salto in termini di risparmio energetico al sistema.

Il secondo vantaggio, probabilmente il più importante, è dato dal fatto che grazie al Superbonus ora tutti in Italia conoscono l’efficientamento energetico piu strutturale e lo ricercano per la propria abitazione e probabilmente nella vita quotidiana.

Il terzo vantaggio del Superbonus è che promuove interventi strutturali rispetto a misure più parziali, come ad esempio il bonus facciate, che, ad una analisi costi-benefici, presentano un rendimento minore sul piano energetico e non risolvono il problema di lungo periodo.

Quindi seppure il Superbonus costi molto rappresenta una misura radicale poiché dura per decine di anni con un evidente beneficio strutturale. Ma, visto che l’Enea ha sollevato, attraverso il suo monitoraggio, il problema dei costi in alcuni casi triplicati il decreto-legge del governo è stato necessario per evitare le frodi non solo per il danno alle casse dello Stato, ma anche per mantenere il Superbonus pienamente efficiente dal punto di vista energetico.

Al 1° novembre sono stati realizzati oltre 10 miliardi di detrazioni ammesse, di cui oltre 7 fanno riferimento a lavori già realizzati, 8000 per interventi su edifici condominiali, 29000 su edifici unifamiliari e 20000 su unità immobiliari indipendenti.

In termini di risparmio di energia si concretizza in 1.500 GWh/anno. Quindi rappresenta una misura importante non soltanto per l’efficientamento energetico, ma anche per il rilancio dell’economia visto che sono tante le piccole e medie imprese che ne hanno beneficiato. Per questa strada l’efficientamento energetico è diventato un obiettivo dell’intero Paese.

Riguardo al futuro del Superbonus sarà compito del governo e del Parlamento decidere in funzione dell’impatto finanziario che rappresenta un tema fondamentale da valutare, ma se avesse un orizzonte pluriennale sarebbe positivo poiché renderebbe la misura più stabile e più programmabile.

Per produrre questo beneficio per tutti probabilmente si dovrà pensare ad riduzione dell’intensità dell’agevolazione che potrebbe scendere sotto il 100%.

Provvedimento che non limiterebbe la convenienza agli occhi dei cittadini e avrebbe il vantaggio di calmierare i costi per due ragioni:

si eviterebbe una concentrazione delle richieste qualora tutti pensassero che fosse l’ultima occasione;

qualora tutti pensassero che fosse l’ultima occasione; facendo partecipare l’utente a partecipare alla spesa, sia pure con una percentuale minima, i cittadini farebbero molta più attenzione al costo del singolo intervento e si preoccuperebbero di andare a confrontare quei prezzi con altri.

Il Recovery Plan, che punta molto sulla transizione ecologica, fornirà molte risorse andando ad includere anche piccole e medie imprese nel processo, spingendole a riconvertire i loro sistemi produttivi, e anche la pubblica amministrazione che dovrà efficientare il proprio patrimonio immobiliare, ma introducendo la sostenibilità in tutte le sue azioni.

Manovra Draghi: il taglio delle tasse non supera ancora le disparità

Il primo passo perseguito dal governo per realizzare la riforma del fisco ha avuto come obiettivo la riduzione del prelievo tributario a carico delle persone fisiche (Irpef), attraverso lo stanziamento dei 7 miliardi su 8 disponibili nel fondo e l’adozione di 1,3 miliardi per il taglio dell’Irap.

Gli interventi concordati dai partiti della maggioranza con il governo, infatti, hanno avuto come obiettivo la distribuzione delle risorse, seppur limitate, per agevolare un gran numero di contribuenti e di categorie secondo le logiche che si prefiggeva il primo step della riforma strutturale con la quale si andrà a rinnovare strutturalmente un sistema fiscale ormai in difficoltà. Restano però delle considerazioni.

La prima: esentare dall’Irap le sole persone fisiche rappresenta un ulteriore disincentivo alle forme di lavoro in cui vengono ad aggregarsi attività imprenditoriali e professionali, finendo per danneggiare, fiscalmente in questo caso, le strutture associative e societarie, che notoriamente risultano essere più efficienti.

È il caso ad esempio del mercato dei servizi professionali nel quale sarebbe molto più proficuo utilizzare la leva fiscale per favorire la creazione di organizzazioni specializzate e multidisciplinari, capaci di fornire servizi a più alto valore aggiunto.

Invece, è stata favorita una modalità di lavoro che con l’ampliamento del regime forfettario, ha già disincentivato aggregazione disincentivando anche gli investimenti.

Per quanto riguarda la seconda considerazione è relativa all’Irpef: se l’obiettivo è includere all’interno dell’Irpef i soli redditi di lavoro occorre necessariamente recuperare l’equità orizzontale, garantendo quindi che a parità di reddito si è soggetti allo stesso carico impositivo.

Quindi, tenendo conto di questo principio, il regime forfettario andrebbe riportato alle funzioni originariamente previste, ossia il modello semplificato utile ad agevolare le attività marginali di piccole dimensioni e l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.

Giovani, infine, che non sono rientrati nel dibattito sulla riforma fiscale nonostante le indicazioni contenute nella legge delega, infatti, si è dato spazio all’incremento sulle detrazioni a beneficio dei pensionati rispetto all’introduzione di un incentivo fiscale a favore dei giovani realizzabile attraverso un’apposita detrazione.

Quindi una riduzione delle imposte sulle persone fisiche che non elimina però l’iniquità, disincentiva le aggregazioni e non agevola i giovani.