Il caso degli sposi che hanno festeggiato il matrimonio al risparmio, prendendosi gioco del ristoratore, ha sollevato un vero e proprio polverone mediatico.

Ovviamente l’opinione pubblica, che ha assistito alla vicenda, ma senza esserne direttamente coinvolta, ha dato ragione alla coppia.

Citandoli testualmente: "non volevano fronzoli al pranzo del matrimonio" ma sono arrivati in pompa magna, con tanto di abito da sposa infiorettato, orpelli e svolazzi tra gli ospiti.

Abbiamo analizzato la questione anche da un punto di vista legale, per sapere se tale comportamento non porti conseguenze, a seguito di un’eventuale denuncia per il risarcimento del danno, avanzata dal ristoratore.

Sui social impazzano i commenti e questa volta abbiamo deciso di riportare, nell’articolo, quello che è il punto di vista dei ristoratori.

Almeno per par condicio.

Matrimonio al risparmio: cosa prevede la gestione della tavolata

Partiamo dal presupposto che andare al ristorante, dopo essersi sposati, non è un diritto.

Mangiare fuori casa rientra nell’ambito dei servizi “di lusso”, come una vacanza in un resort a 5 stelle.

Ma mentre per l’hotel la prenotazione si paga in anticipo, così non è in un ristorante. Il fatto di non lasciare un anticipo e di dover pagare solo dopo aver consumato, non giustifica il libero arbitrio.

Sarebbe come dire che si ha diritto di mangiare, pur non potendo pagare, solo perché si entra in un ristorante.

Una gentilezza e un piatto di pasta non si nega a nessuno, di fronte a una evidente difficoltà, ma pretenderlo, come se spettasse per legge, è un altro paio di maniche.

Il ristoratore non è lì per festeggiare insieme ai clienti, ma per lavorare. Se il gruppo ha prenotato una tavolata per 30 persone, nulla cambia che si tratti di una rimpatriata o di un matrimonio, questo è vero.

A questo punto però, le ipotesi sono due. Se il ristoratore si è accollato il rischio di ricevere una comanda con 30 menù diversi da preparare in modalità espresso, allora si tratta di una sua disorganizzazione, e probabilmente avrà dedicato loro almeno tre ore tra preparazione e servizio.

Le cose cambiano se invece il menù viene concordato uguale per tutti. In questo caso, il ristoratore calcola un paio di ore di tempo al massimo per il servizio in sala. E se invece la tavolata si è fermata di più, per fare le foto al momento della torta o distribuire le bomboniere, allora sorge un problema.

I camerieri restano impegnati per più tempo e, prolungando l’orario di servizio del personale, anche la paga a fine giornata è più alta. E chi ci rimette è il ristoratore.

Perché questo matrimonio al risparmio crea un danno di immagine

È bene collocare la discussione sul piano che le compete e non riportando solo il punto di vista del cittadino medio che si limita a dire che è un “furto” spendere 60-80 euro a testa per un pranzo di matrimonio e che questo trucco è da usare all'evenienza.

Al di là del tipo di servizio e attenzione ai particolari dedicata a un banchetto nuziale (lo spieghiamo in modo semplice e chiaro nel paragrafo conclusivo), presentarsi con prepotenza in un locale decidendo di festeggiare un matrimonio, all’insaputa del titolare dell’attività, causa un danno d’immagine al locale, il quale può richiedere un risarcimento danni.

Se è vero che il costo del pranzo è lo stesso anche in un’occasione informale, è proprio sull’immagine legata all’organizzazione di un matrimonio, che il locale invece si distingue, si differenzia dalla concorrenza, (seleziona un certo tipo di clientela!) e quindi aggiunge un sovrapprezzo, a fronte ovviamente di servizi extra forniti.

E non sta di certo al primo furbo di turno decidere quale debba essere l’immagine del locale agli occhi del pubblico, sia quello presente in sala ed estraneo all’evento, sia sui social network, a seguito di foto certamente pubblicate dagli sposi per vanagloria.

Basti pensare che le altre persone sedute al tavolo per il pranzo hanno visto festeggiare un ricevimento nuziale con le stesse tovaglie e bicchieri che avevano loro, senza una saletta riservata e con i camerieri che indossavano la divisa ordinaria, di tutti i giorni.

Chi glielo spiega che si tratta dell’agire in malafede di imbroglioni dell’ultim’ora?

Il passaparola negativo e le foto pubblicate dai novellini sui social vanno a creare un danno sia in termini di immagine che di cattiva pubblicità, nei confronti di futuri sposi che non sceglieranno sicuramente una location che non prevede neppure un addobbo o un fiore per il loro tavolo di matrimonio!

Dietro all’organizzazione di eventi di questo genere, lo ricordiamo per chi non si fosse soffermato a riflettere, c’è il lavoro di diverse figure professionali, a loro volta responsabili delle sorti economiche delle relative famiglie.

Investire nell’apertura di un ristorante (attrezzature e macchinari), nel suo lancio promozionale, nella sua affermazione sul territorio e nella costante pubblicità per trovare nuovi clienti è un lavoro duro e faticoso che richiede anni di sacrifici, non solo da parte del ristoratore ma anche di tutti coloro che gli stanno intorno, famiglia inclusa.

Presentarsi con l’inganno vestiti da sposi e mostrare l’immagine di un locale che invece si preparava a un pranzo ordinario, non è prerogativa che spetta ai primi venuti, che così ledono la buona reputazione del ristorante nei confronti di tutti i futuri, potenziali clienti oramai persi.

Matrimonio al risparmio ma allora non al ristorante: qui si vive un’esperienza

Questo precisato, veniamo ora al calcolo del prezzo pro capite messo in conto in un normale preventivo di matrimonio.

Chi pensa che entrando in un ristorante debba corrispondere -nudo e crudo- il prezzo del cibo che mangia, per quanto è abituato a pagarlo al discount, pecca di grande ingenuità.

Al ristorante non si va solo per “mangiare” bensì per vivere un’esperienza.

Se si è stanchi e si ha fame, allora si ordina una pizza a domicilio o si passa al ritiro da asporto, rientrando a casa. A meno che non si tratti di menù turistici “mordi e fuggi” a 10,00€, se invece si va a pranzo o cena in un ristorante, è per vivere emozioni e relazionarsi con degli amici o il partner, creando ricordi.

Questo è il motivo per cui in un ristorante, si cura il dettaglio, dal tavolo all’illuminazione, dal comfort al servizio, dalla selezione di vini alla scelta delle pietanze da inserire nel menù.

Tutto questo corrisponde a un prezzo da pagare.

Senza contare, per chi invece è più pragmatico e vede nel pasto al ristorante “solo” una cena o un pranzo, che dietro alla preparazione di quel pasto ci sono persone che lavorano per occuparsi della spesa, fin dal mattino, della cottura degli alimenti, di apparecchiare il tavolo, servire, sparecchiare, lavare i piatti, pulire la sala, la cucina e ovviamente, anche retribuirsi a fine giornata!

Forse è più chiaro, alla luce di queste considerazioni, come mai un “semplice” piatto di pasta in un ristorante, non costa 2,00€ come a casa.

Precisato questo, la coppia di sposi che ha voluto fare da protagonista per un giorno avrebbe semplicemente potuto prenotare il tavolo da 30 persone e pensare a mangiare, senza però vestirsi da matrimonio e quindi sbeffeggiare e divertirsi alle spalle di chi stava lavorando.

Nulla eccependo sul fatto che, in tanti casi, ci siano delle speculazioni quando si tratta di grandi eventi, l’allegra compagnia avrebbe semplicemente potuto spendere il proprio tempo a confrontare più preventivi e non a trovare il modo per truffare gli altri.

Fermo restando la possibilità di richiedere un risarcimento del danno di immagine, se è vero che, legalmente, nessun obbligo sussiste da parte del cliente, lo stesso vale per il titolare.

Vista la possibilità che si crei ora un precedente a danno di tutti i ristoratori d’Italia, chi si dovesse trovare di fronte alla stessa situazione, può rifiutarsi di far accomodare i clienti, semplicemente dicendo che non ha ricevuto alcuna prenotazione di pranzo di matrimonio per quel giorno e che il locale è pieno, avendo solo dei tavoli riservati per una "normale" comitiva che vuole solo mangiare "senza fronzoli".