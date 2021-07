Non solo bonus matrimonio per il settore wedding e per l'organizzazione di feste e cerimonie: al via anche il bonus fiori, ovvero i contributi a fondo perduto per i fiorai. Ma attenzione ai requisiti: scopri come ottenere fino a 3.500 euro di contributi.

Da alcune settimane si sta parlando del bonus matrimonio, ovvero quella misura che il Governo aveva ipotizzato dapprima sia per gli sposi sia per le imprese organizzatrici, ma in seguito ha approvato – nella conversione in legge del decreto Sostegni bis – soltanto come finanziamento a fondo perduto per le imprese che si occupano dell’organizzazione del banchetto, della cerimonia e di tutto quello che riguarda i preparativi.

Ad occuparsi della norma che regola i contributi a fondo perduto per il settore wedding è proprio l’articolo 1-ter del decreto Sostegni bis:

alle imprese operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell’Hotellerie-RestaurantCatering (HORECA), sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l’anno 2021.

Dai vestiti ai fiori, però, sono molte le agevolazioni che riguardano i matrimoni: in Sicilia, per esempio, è stato introdotto il bonus fiori, ovvero un contributo a fondo perduto fino a 3.500 euro per i fiorai della Regione. Chiuso ormai da alcuni giorni, potrebbe presto essere riaperto grazie allo stanziamento di nuovi fondi.

Andiamo a scoprire quali sono i bonus che si possono richiedere in vista del grande passo: dal bonus matrimonio al bonus fiori, tantissime misure per le imprese ma nulla (purtroppo) per gli sposi.

Matrimoni al via: le regole e i bonus

Con l’arrivo della bella stagione, sono tornati a celebrarsi anche i matrimoni: il Cts ha dato il via libera a partire dal 15 giugno nelle zone bianche, nel rispetto di tutti i protocolli relativi alla sicurezza. Ancora prima dell’introduzione dell’obbligo di utilizzo del Green Pass in Italia per la maggior parte delle attività, per partecipare a un matrimonio era comunque obbligatorio possedere la certificazione verde.

Non è stato fissato, invece, alcun limite massimo di persone che possono partecipare al banchetto, ma chiaramente al tavolo occorre mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro tra le persone.

Il Governo, per aiutare il settore wedding e dell’organizzazione dei matrimoni a risollevarsi dopo la crisi pandemica, ha deciso di stanziare dei sostegni a fondo perduto per una dote complessiva di 60 milioni di euro. Non è passata, invece, la proposta di concedere una detrazione fiscale anche agli sposi fino a un massimo di 25 mila euro.

In aggiunta, la Regione Sicilia ha stanziato fondi aggiuntivi per il cosiddetto bonus fiori, ovvero dei contributi a fondo perduto per le piccole e medie imprese che si occupano della vendita di fiori e piante.

Vediamo, quindi, quali sono i bonus che si possono richiedere per un matrimonio, a chi spettano e cosa prevedono.

Cosa prevede il bonus matrimonio

L’articolo 1-ter del decreto Sostegni bis – approvato da entrambe le Camere – prevede l’introduzione di 60 milioni di euro di fondi (per il 2021) per finanziare il cosiddetto bonus matrimonio, ovvero dei contributi a fondo perduto per il settore del wedding e per la realizzazione del banchetto per il lieto evento.

Come specificano gli articoli dedicati, sono previsti 10 milioni di euro per il settore dell’HORECA (acronimo di hotellerie-restaurant-catering, che comprende tutte le realtà relative all’industria alberghiera e della ristorazione) e ulteriori 10 milioni di euro per tutte le imprese operanti nei settori diversi da quello “del wedding, dell’intrattenimento e dell’organizzazione di feste e cerimonie”.

Un successivo decreto attuativo emanato entro 30 giorni dall’approvazione del decreto Sostegni bis dal Ministero per lo Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia, andrà a specificare quali sono i requisiti di accesso al bonus matrimoni riservato alle imprese.

Bonus matrimonio: e agli sposi…? Ecco il congedo matrimoniale!

Bocciata, invece, la detrazione riservata agli sposi. Il testo originale, prima dell’approvazione, infatti, prevedeva la possibilità di detrarre fino al 25% delle spese sostenute (per un massimo di 25 mila euro) per l’organizzazione del banchetto, della cerimonia e del matrimonio in generale. Ma la Commissione Bilancio alla Camera non ha dato il via libera al bonus per gli sposi.

Se fosse stato approvato, il bonus matrimonio per gli sposi avrebbe potuto raggiungere i 6.250 euro di detrazione che sarebbero andati a coprire numerose voci di costo per un matrimonio: dall’affitto del locale al servizio di catering, dall’abito degli sposi ai fiori per la cerimonia, dal servizio wedding planner sino al fotografo, per non parlare di trucco e parrucco.

Il bonus matrimonio per gli sposi sarebbe stato finanziato con 40 milioni di euro e sarebbe stato prolungato per tre anni, dal 2021 al 2023. Il tutto poteva completarsi con una semplice comunicazione all’INPS entro 60 giorni dalla data del lieto evento. Ma purtroppo NON ci sarà alcuna detrazione per gli sposi, nonostante la gioia del matrimonio sia comunque impagabile.

Tuttavia, gli sposi potranno richiedere il congedo matrimoniale, ovvero un numero variabile di giorni retribuiti (con la riduzione di una piccola percentuale) da sfruttare entro i 30 giorni successivi alla data del lieto evento. Per poterne beneficiare, però, gli sposi devono aver effettuato almeno 15 giorni lavorativi negli ultimi tre mesi prima del matrimonio. Sono esclusi i seguenti rapporti di lavoro: dipendente industriale, impiegato in imprese artigiane e cooperative, apprendista o dirigente.

Bonus matrimonio: a chi spetta?

Se vi state chiedendo, quindi, a chi spetta il bonus matrimonio: facciamo chiarezza! Non ci sarà nessun tipo di bonus per gli sposi, ma saranno stanziati dei contributi a fondo perduto per le imprese che si occupano della pianificazione e dell’organizzazione del matrimonio.

In particolare, in ottemperanza a quanto approvato dal Parlamento, il bonus matrimonio spetta a:

imprese del settore wedding;

realtà operanti nel settore dell’organizzazione di feste e cerimonie;

realtà di intrattenimento;

settore HORECA, quindi ristoranti, catering e strutture ricettive.

Come da disposizioni di legge – in attesa del decreto attuativo del Mise – è prevista l’attribuzione dei contributi a fondo perduto sulla base del calo di fatturato registrato nel 2020 rispetto al 2019. Le imprese che intendono ottenere i contributi, quindi, dovranno attendere sia il decreto attuativo, sia l’autorizzazione della Commissione europea.

Requisiti per accedere al bonus matrimonio

In attesa del decreto attuativo, possiamo già anticipare alcuni dei requisiti che saranno richiesti alle imprese per poter ottenere i contributi a fondo perduto.

In ottemperanza a quanto stabilito dal Governo, possono accedere al bonus matrimonio:

le imprese con sede legale e/o operativa in Italia ;

legale e/o operativa in ; le imprese dei settori sopra citati che abbiano registrato dei cali di fatturato nell’anno 2020 rispetto al 2019;

nell’anno 2020 rispetto al 2019; le imprese che rientrano nelle categorie dei codici ATECO relative alla ristorazione o al settore dell’organizzazione di eventi e cerimonie.

Soltanto il decreto attuativo del Mise, comunque, potrà fissare con certezza i requisiti di accesso ai contributi a fondo perduto, oltre a delinearne gli importi, le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande.

Bonus fiori: al via i contributi a fondo perduto per i fiorai

Se ciò non bastasse, la Regione Sicilia ha anche introdotto il nuovo bonus fiori, ovvero dei contributi a fondo perduto riservati alle imprese – piccole o medie che siano – che si occupano della vendita di piante e fiori per l’appunto. Nonostante il settore abbia potuto rimanere aperto anche nelle zone rosse, la crisi portata dal Covid-19 si è fatta sentire.

Come precisato dal sito di Confartigianato, l’accesso al contributo a fondo perduto spetta alle:

piccole e medie imprese che esercitano attività commerciali, sia all'ingrosso che al dettaglio, di fiori e piante, incluse le aziende di produzione e composizione di fiori e piante naturali e artificiali nonché gli agenti e rappresentanti di fiori e piante.

Ma per poter ottenere i contributi a fondo perduto occorre soddisfare alcuni requisiti: scopriamo quali sono.

I requisiti per il bonus fiori

Per risanare una ferita ancora aperta, il bonus fiori spetta a tutte le imprese e ai negozi che vendono fiori e piante (codici ATECO 39.99.90; 47.76; 47.76.10; 47.89.01; 46.11.02; 46.22; 46.22.0; 46.22.00), purché soddisfino i seguenti requisiti:

abbiano la propria sede operativa nella Regione Sicilia ;

operativa nella Regione ; possano contare su un numero massimo di 250 dipendenti (di qui la dicitura “piccole e medie imprese”);

(di qui la dicitura “piccole e medie imprese”); abbiano registrato ricavi complessivi inferiori a 50 milioni di euro nel 2019 ;

complessivi nel 2019 abbiamo già avviato la propria attività alla data del 31 dicembre 2020.

Ulteriori requisiti fissati dal bando sono:

siano regolarmente iscritti al Registro delle Imprese istituito presso la CCIA territorialmente competente;

istituito presso la CCIA territorialmente competente; non siano in stato di liquidazione, scioglimento e siano nel pieno esercizio delle proprie attività;

siano in regola con la normativa antimafia;

non siano indirizzabili alla categoria di imprese in difficoltà;

non rientrino tra coloro che, negli ultimi tre anni, sono stati coinvolti in procedimenti amministrativi legati alla revoca per la violazione del diritto di distrazione dei beni.

Tuti coloro che hanno diritto al bonus possono ricevere – previa presentazione della domanda – fino a 3.500 euro di contributi a fondo perduto. Per tutte le informazioni necessarie si consiglia la lettura del bando bonus fiorai Sicilia.

Come richiedere il bonus fiori

Coloro che soddisfano i requisiti di cui sopra e che rientrano tra i potenziali beneficiari del bonus fiori, hanno potuto inoltrare la loro richiesta direttamente online sul sito dello sportello Sicilia (disponibile a questo indirizzo), effettuando l’accesso tramite SPID e firmando digitalmente la domanda.

Le richieste sono state raccolte dal 13 luglio 2021 al 20 luglio 2021, attualmente il bando è chiuso. Non si esclude, però, una possibile riapertura dei termini di presentazione delle domande previo stanziamento di ulteriori risorse.

Federfiori di Confcommercio, infatti, ha chiesto una riapertura delle domande per l’accesso al contributo a fondo perduto e con soddisfazione, l’assessore alle Attività produttive, Mimmo Turano, ha annunciato che sono avanzati dei fondi. Perciò, già dalla prima decade di agosto verrà pubblicato il bando di concorso, mentre dal 21 settembre le imprese potranno richiedere il bonus fiori.

Attualmente il bonus fiori è stato richiesto da 644 imprese, delle quali l’88% sono imprese individuali con codice Ateco relativo al commercio al dettaglio di fiori e piante.